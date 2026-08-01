ДИАЛОГ
ДИАЛО́Г (от греч. διάλογος - разговор, беседа)
В языкознании - форма речи, состоящая из регулярного обмена высказываниями-репликами, на языковой состав которых взаимно влияет непосредственное восприятие речевой деятельности говорящих.
Для диалога типичны содержательная (вопрос-ответ, сообщение-разъяснение / добавление / возражение / согласие / оценка; формулы речевого этикета) связь и стимулируемая ею конструктивная (лексико-грамматическая) связь реплик: «Где ты был?» - «На работе задержался». Отсутствие таких связей возможно при реакции говорящего не на речь, а на ситуацию речи («Где ты был?» - «Отойди от двери, простудишься») или на обстоятельства, не имеющие отношения к данному речевому акту.
Диалог - первичная форма языкового общения. Генетически восходит к устно-разговорной сфере, для которой характерен принцип экономии средств словесного выражения. Информативная полнота диалога может быть (помимо интонации, мимики и жеста) обеспечена тем меньшим объёмом этих средств, чем больше проявляется его ситуативная обусловленность и «общность апперцепционной базы» (Л.П. Якубинский; см. также Апперцепция): «Сюда! - Сырку?» (говорящие идут мимо магазина); «Математика когда? - Последняя пара» (разговор студентов о расписании лекций). Нарушение этой закономерности вызывает повышение экспрессии высказывания, увеличиваемой лексико-синтаксическими повторами (ср. «В семь придёшь? - Да» и «В семь придёшь? - В семь? Приду»), степень развёрнутости которых непредсказуема («Ты прекрасно знаешь, как нужно держать себя, чтобы не бросить тень на фамилию Тальберг. - Хорошо... Я не брошу тень на фамилию Тальберг», М.А. Булгаков). Разные варианты повторов способны, пронизывая отрывок диалога, сформировать из него (относительно законченное тематически) структурное целое.
При воспроизведении разговорной диалогической речи в художественной литературе роль ситуации играет авторский комментарий (ремарки). Языковые и стилистические особенности диалога соответствуют индивидуальному стилю писателя и нормам жанра. При помощи диалога стилизуется не только разговорная речь. Внешняя форма диалога (чередование реплик) характерна для философско-публицистического жанра (например, диалоги Платона, Г. Галилея и современные дискуссии, интервью, беседы за «круглым столом» и т.п.), хотя большинство типологических признаков живой диалогической речи в них отсутствует. Принцип чередования высказываний разных говорящих сохраняется и в так называемом полилоге - разговоре не двух, а нескольких лиц.
В философии и психологии диалог - специфическая для человека форма межличностного взаимодействия, когда собеседники выступают друг для друга не как объекты или условия деятельности, а как равноправные субъекты общения, в котором обе стороны учитывают и уважают различия точек зрения. Противоположностью диалога является монолог, в котором высказывания не предполагают ответа и взаимодействия с иной точкой зрения; даже весьма структурированное общение при отсутствии уважения и учёта иных точек зрения может не обладать качеством диалога, а размышления уединённого человека могут принимать характер внутреннего диалога - столкновения и взаимодействия разных точек зрения в сознании человека, их напряжённого противостояния или конструктивного взаимообогащения.
Формальное понимание диалога как обмена репликами получило распространение ещё в античности: начиная с Сократа в философии (Платон, Ксенофонт, Цицерон, Николай Кузанский, Дж. Беркли, Ф.В. Шеллинг и др.) и психологии существует так называемый сократический диалог, означающий поиск истины через постановку наводящих вопросов. Вместе с тем в сократическом диалоге, как и в его современных психотерапевтических модификациях, партнёры неравны: истину ищет только наивный собеседник, сам же Сократ её заранее знает и лишь постепенно подводит собеседника к правильному умозаключению.
Новый взгляд на диалог как на процесс личностного общения сформировался в начале XX века. Специфический характер общения, не сводимого к деятельности и познанию, подчёркивали Л. Фейербах, С. Кьеркегор, В. Дильтей, С. Франк, П.А. Флоренский, М. Шелер и др., однако решающий вклад в понимание уникальной природы диалога и диалогической природы личности внесли М. Бубер и М.М. Бахтин.
В философско-антропологической концепции Бубера сущность человека раскрывается только в диалогическом отношении его к другому человеку (Я - Ты), которое радикально отличается от монологического, познавательного, утилитарного отношения (Я - Оно). Диалог осуществляется между личностями, а личность возникает только в диалоге: лишь через отношение к Ты я становлюсь собой, могу осознать себя как Я, всякая подлинная жизнь есть Встреча. Отношение Я - Ты характеризует и отношения человека с Богом. Диалог возможен даже без слов, его определяет обращённость друг к другу и открытость к взаимообщению. Живущий диалогически воспринимает зов событий и явлений, обращённый к себе, и отвечает на него.
Согласно М.М. Бахтину, диалогические отношения пронизывают все сферы человеческой жизни. Бытие личности - всегда со-бытие с другими, но только в диалоге личность существует как личность и только в диалоге может быть достигнуто её адекватное понимание: подлинная жизнь личности не может быть объектом изучения, она доступна только диалогическому проникновению в неё, которому она свободно раскрывает себя в ответ. На материале прозы Ф.М. Достоевского Бахтин выявляет диалогичность самосознания человека, присутствие в нём ряда не соглашающихся между собой внутренних «голосов», ведущих диалог («полифоничность сознания»).
Таким образом, основными атрибутами диалога как межличностного, «субъект-субъектного» отношения выступают свобода партнёров, их взаимно признаваемое равноправие и глубина личностного контакта, характеризующегося взаимопониманием и эмпатией (эмоциональным сопереживанием). Отсюда, с одной стороны, вытекает этическая оценка диалога как наиболее полноценного способа общения и этическая неполноценность тех видов общения, которые нарушают принцип диалога (авторитарных, манипулятивных, формальных), а с другой - необходимость готовности к диалогу, определённых навыков и коммуникативной компетентности личности, включающей, например, способность понимания иных взглядов или нахождения компромисса. Внутриличностный диалог, позволяющий личности сохранять свою целостность, развивается как «по горизонтали» (между эмоциональной и интеллектуальной сферами, между различными аспектами Я и т.п.), так и «по вертикали» (между сознанием, подсознанием, сверхсознанием).
Взгляды М. Бубера и М.М. Бахтина на природу диалога оказали большое влияние на все гуманитарные дисциплины во второй половине XX века, на экзистенциальную психологию и гуманистическую психологию, где построение отношений по принципу «диалог личностей» рассматривается как основа адекватного понимания другого человека, а также возможности оказания психологической помощи. На основе идей Бахтина, Дж.Г. Мида и постмодернистской методологии на рубеже XXI века оформилось диалогическое направление в психологии и науках о человеке (Х. Херманс, Дж. Шоттер и др.), развиваются диалогические подходы в образовании, подчёркивающие важность отношений с ребёнком как с полноценной личностью (Я. Корчак, гуманистическая педагогика, П. Фрейер, «школа диалога культур» В.С. Библера и С.Ю. Курганова, и др.).
Принципы диалога приобретают всё большую роль в вопросах межгосударственных, межнациональных и межконфессиональных отношений. Актуальная для современного мира проблема толерантности во многом определяется способностью к диалогу, принятию мира другого человека, группы, культуры, народа и умением договариваться на основе равноправия. И наоборот, интолерантность, ксенофобия, нередко принимающие формы насилия и кровопролития, во многом связаны с неспособностью к диалогу.
В литературе диалог:
1) разговор между двумя или более персонажами в произведении. Составляет основу драмы, в прозе является одним из главных типов повествования, встречается также в поэзии, особенно в эпических и лироэпических жанрах, например, в балладе («Лесной царь» И.В. Гёте, 1782);
2) литературная форма, собеседование или спор (преимущественно в прозе, редко - в стихах) на философскую, моральную, религиозную, политическую, эстетическую и другие темы.
Основоположник философии диалога - Платон, у которого интеллектуальная беседа становится методом совместного достижения истины. В диалоге «Пир» Платон выступил основателем жанра застольной беседы - симпосиона. В римской литературе форма диалога встречается у Цицерона («Тускуланские беседы»), который развил восходящую к Аристотелю традицию так называемого перипатетического диалога (в нём каждый из участников произносил отдельную речь с обоснованием своей точки зрения), а также у Тацита («Диалог об ораторах»), Сенеки и др. Лукиан сочетал в своих диалогах («Разговоры богов», «Разговоры гетер», «Разговоры в царстве мёртвых») черты философского диспута и менипповой сатиры.
В раннехристианской литературе в форму диалога облекаются полемические и дидактические сочинения (Минуций Феликс, Августин, Григорий Нисский и др.). В средние века широко распространились стихотворные диалоги - «споры» души с телом, веры с разумом и др. (см. Дебат).
Эпоха Возрождения ознаменована расцветом диалога. На цицероновские образцы ориентировались Ф. Петрарка, Л. Валла, Эразм Роттердамский и др. Диалоги лукиановского типа представлены в творчестве П. Аретино, У. фон Гуттена, позднее - Б. Фонтенеля, Ф. Фенелона. В XVII-XVIII веках форма диалога использовалась в литературно-эстетической полемике («Параллели между древними и новыми» Ш. Перро, 1688-1697). Последний пик популярности диалога связан с эпохами Просвещения и романтизма, когда к диалогу прибегали для популярного изложения философских и эстетических идей (И.Г. Гердер, Г.Э. Лессинг, А.В. и Ф. Шлегель, К.В.Ф. Зольгер, Ф.В. Шеллинг). В XIX-XX веках форма диалога изредка использовалась в произведениях главным образом эссеистического типа (А. Жид, П. Валери, Г. фон Гофмансталь, Г. Бенн и др.).
В России к стихотворному диалогу в середине XVIII века обратился М.В. Ломоносов («Разговор с Анакреонтом», 1758-1761, опубликовано в 1771); прозаические диалоги, в том числе в духе лукиановских «разговоров в царстве мёртвых», писал А.П. Сумароков. Форма диалога встречается в русской литературной критике первой половины XIX века: статьи «О критике» В.А. Жуковского (1809), «Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильевского острова» П.А. Вяземского (1824), «Русская литература в 1841 году» В.Г. Белинского (1842) и др. Среди наиболее известных русских поэтических диалогов - «Разговор книгопродавца с поэтом» А.С. Пушкина (1824), «Журналист, читатель и писатель» М.Ю. Лермонтова (1840), «Поэт и гражданин» Н.А. Некрасова (1856).