ДИАДОХ ФОТИКИЙСКИЙ
ДИАДОХ ФОТИКИЙСКИЙ (греч. Διάδοχος ὁ Φωτιϰής) - епископ города Фотика (Эпир), богослов.
О происхождении и жизни Диадоха Фотикийского практически ничего не известно; кратко упоминается у Виктора Витского (V век) и Фотия (IX век).
Творения Диадоха Фотикийского знаменуют переход от мистических богословских трактатов ранних отцов Церкви к аскетической литературе византийской эпохи. Главное сочинение Диадоха Фотикийского - «Сто гностических глав о духовном совершенстве» («Слово подвижническое») - представляет собой введение в аскетику, затрагивающее практические и богословские вопросы: воздержание в пище, отношение к болезням, борьба с искушениями, учение о молитве Иисусовой, ступенях восхождения в любви к Богу. Трактуя библейское выражение о творении человека (Быт. 1:26), Диадох Фотикийский различает «образ Божий», получаемый при рождении и исправляемый при крещении, и «подобие», которое достигается путём непрерывной духовной аскезы. Полемизируя с мессалианами (евхитами; ересь, распространившаяся во второй половине IV века в некоторых малоазийских и сирийских монашеских общинах), Диадох Фотикийский выдвигает учение о крещении, согласно которому после совершения этого таинства благодать проникает в глубины разумной души, избавляя её от власти сатаны. При этом, сохраняя свободу воли человека, она не препятствует худым помыслам, проявляя себя лишь при добровольном устремлении души к Богу (гл. 76-89). Диадох Фотикийский не доверяет чувственным видéниям, поскольку обитающие в тленном теле люди лишены возможности ощущать божественное (гл. 36).
В «Слове на Вознесение Господне» Диадох Фотикийский формулирует православное христологическое учение о двух неделимых природах, божественной и человеческой, в одной ипостаси Иисуса Христа. «Видение», написанное в форме вопросов-ответов, посвящено мистическому сошествию славы Божией при крещении Христа Иоанном Предтечей, а также эсхатологии, природе ангелов и другим темам. Приписываемый Диадоху Фотикийскому катехизис содержит многие его идеи, но, возможно, составлен Симеоном Новым Богословом.
Сочинения Диадоха Фотикийского пользовались большой популярностью на христианском Востоке, известны они были и на Западе [Померий (ум. после 498), Кесарий Арльский (ум. 542)].
Сочинения:
Migne PG. T. 65;
Добротолюбие. 2-е изд. М., 1900. Т. 3;
Попов К.Д. Блж. Диадох (V в.), еп. Фотики Древнего Эпира, и его творения. К., 1903. Т. 1;
Бенешевич В.Н. «Видение» Диадоха, епископа Фотикийского в Эпире. СПб., 1908;
Diadoque de Photicé. Œuvres spirituelles. 4 éd. P., 1997.