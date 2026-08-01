ДИАДОХ ФОТИКИЙСКИЙ

ДИАДОХ ФОТИКИЙСКИЙ (греч. Διάδοχος ὁ Φωτιϰής) - епи­скоп города Фо­ти­ка (Эпир), бо­го­слов.

О про­ис­хо­ж­де­нии и жиз­ни Диадоха Фотикийского прак­ти­че­ски ни­че­го не из­вест­но; крат­ко упо­ми­на­ет­ся у Вик­то­ра Вит­ско­го (V век) и Фо­тия (IX век).

Тво­ре­ния Диадоха Фотикийского зна­ме­ну­ют пе­ре­ход от мис­ти­че­ских бо­го­слов­ских трак­та­тов ран­них от­цов Церк­ви к ас­ке­ти­че­ской литературе ви­зантийской эпо­хи. Главное со­чи­не­ние Диадоха Фотикийского - «Сто гно­сти­че­ских глав о ду­хов­ном со­вер­шен­ст­ве» («Сло­во под­виж­ни­че­ское») - пред­став­ля­ет со­бой вве­де­ние в ас­ке­ти­ку, за­тра­ги­ваю­щее прак­ти­че­ские и бо­го­слов­ские во­про­сы: воз­дер­жа­ние в пи­ще, от­но­ше­ние к бо­лез­ням, борь­ба с ис­ку­ше­ния­ми, уче­ние о мо­лит­ве Ии­су­со­вой , сту­пе­нях вос­хо­ж­де­ния в люб­ви к Бо­гу. Трак­туя биб­лей­ское вы­ра­же­ние о тво­ре­нии че­ло­ве­ка (Быт. 1:26), Диадох Фотикийский раз­ли­ча­ет «об­раз Бо­жий», по­лу­чае­мый при ро­ж­де­нии и ис­прав­ляе­мый при кре­ще­нии, и «по­до­бие», ко­то­рое дос­ти­га­ет­ся пу­тём не­пре­рыв­ной ду­хов­ной ас­ке­зы. По­ле­ми­зи­руя с мес­са­лиа­на­ми (ев­хи­та­ми; ересь, рас­про­стра­нив­шая­ся во второй половине IV века в не­ко­то­рых ма­ло­азий­ских и си­рий­ских мо­на­ше­ских об­щи­нах), Диадох Фотикийский вы­дви­га­ет уче­ние о кре­ще­нии, со­глас­но ко­то­ро­му по­сле со­вер­ше­ния это­го та­ин­ст­ва бла­го­дать про­ни­ка­ет в глу­би­ны ра­зум­ной ду­ши, из­бав­ляя её от вла­сти са­та­ны. При этом, со­хра­няя сво­бо­ду во­ли че­ло­ве­ка, она не пре­пят­ст­ву­ет ху­дым по­мыс­лам, про­яв­ляя се­бя лишь при доб­ро­воль­ном уст­рем­ле­нии ду­ши к Бо­гу (гл. 76-89). Диадох Фотикийский не до­ве­ря­ет чув­ст­вен­ным ви­дé­ни­ям, по­сколь­ку оби­таю­щие в тлен­ном те­ле лю­ди ли­ше­ны воз­мож­но­сти ощу­щать бо­же­ст­вен­ное (гл. 36).

В «Сло­ве на Воз­не­се­ние Гос­под­не» Диадох Фотикийский фор­му­ли­ру­ет пра­во­слав­ное хри­сто­ло­ги­че­ское уче­ние о двух не­де­ли­мых при­ро­дах, бо­же­ст­вен­ной и че­ло­ве­че­ской, в од­ной ипо­ста­си Ии­су­са Хри­ста . «Ви­де­ние», на­пи­сан­ное в фор­ме во­про­сов-от­ве­тов, по­свя­ще­но мис­тическому со­ше­ст­вию сла­вы Бо­жи­ей при кре­ще­нии Хри­ста Ио­ан­ном Пред­те­чей, а так­же эс­ха­то­ло­гии, при­ро­де ан­ге­лов и другим те­мам. При­пи­сы­вае­мый Диадоху Фотикийскому ка­те­хи­зис со­дер­жит мно­гие его идеи, но, воз­мож­но, со­став­лен Си­ме­о­ном Но­вым Бо­го­сло­вом.

Со­чи­не­ния Диадоха Фотикийского поль­зо­ва­лись боль­шой по­пу­ляр­но­стью на хри­сти­ан­ском Вос­то­ке, из­вест­ны они бы­ли и на За­па­де [По­ме­рий (ум. по­сле 498), Ке­са­рий Арль­ский (ум. 542)].

Сочинения :

Migne PG. T. 65;

Доб­ро­то­лю­бие. 2-е изд. М., 1900. Т. 3;

По­пов К.Д. Блж. Диа­дох (V в.), еп. Фо­ти­ки Древ­не­го Эпи­ра, и его тво­ре­ния. К., 1903. Т. 1;

Бе­не­ше­вич В.Н. «Ви­де­ние» Диа­до­ха, епи­ско­па Фо­ти­кий­ско­го в Эпи­ре. СПб., 1908;

Diadoque de Photicé. Œuvres spirituelles. 4 éd. P., 1997.