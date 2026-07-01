ПАЛЫ
ПАЛЫ - династия и одноимённое государство в Бенгалии и Бихаре в VIII-XII веках.
Основателем династии Палов считается Гопала (около 750-770 годов), пришедший к власти, согласно источникам, путём избрания. В VIII-X веках Палы вели борьбу с Раштракутами и Пратихарами за Доаб (территорию Джамна-Гангского двуречья).
Наивысшего могущества государство Палов достигло в период правления Дхармапалы (около 770-810 годов) и Девапалы (810-850 годы), подчинивших Камарупу и Ориссу и расширивших границы государства до Пенджаба на севере и Камбрейского залива на западе. Девапале удалось также подчинить своей власти весь Доаб. Однако уже при его преемниках гегемония в этом регионе перешла к Гурджара-Пратихарам.
В условиях активного распространения индуизма Палы покровительствовали буддизму; при них достигла расцвета буддийская школа в Наланде. Во второй половине X века государство Палов на короткое время распалось, восстановлено в конце X века Махипалой I (около 988-1038 годов), однако уже не обладало прежним могуществом и в 1022 году (по другим данным, в 1023 году) было разгромлено Чолами (окончательно прекратило существование в 1161 году).