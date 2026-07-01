ПАЛЫ

ПАЛЫ - ди­на­стия и од­но­имён­ное го­су­дар­ст­во в Бен­га­лии и Би­ха­ре в VIII-XII веках.

Ос­но­ва­те­лем ди­на­стии Палов счи­та­ет­ся Го­па­ла (около 750-770 годов), при­шед­ший к вла­сти, со­глас­но ис­точ­ни­кам, пу­тём из­бра­ния. В VIII-X веках Палы ве­ли борь­бу с Раш­тра­ку­та­ми и Пра­ти­ха­ра­ми за До­аб (тер­рито­рию Джам­на-Ганг­ско­го дву­ре­чья).

Наи­выс­ше­го мо­гу­ще­ст­ва го­су­дар­ст­во Палов до­с­тиг­ло в пе­ри­од прав­ле­ния Дхар­ма­па­лы (около 770-810 годов) и Де­ва­па­лы (810-850 годы), под­чи­нив­ших Ка­ма­ру­пу и Орис­су и рас­ши­рив­ших гра­ни­цы го­су­дар­ст­ва до Пенд­жа­ба на се­ве­ре и Кам­брей­ско­го залива на за­па­де. Де­ва­па­ле уда­лось так­же под­чи­нить сво­ей вла­сти весь До­аб. Од­на­ко уже при его пре­ем­ни­ках ге­ге­мо­ния в этом ре­гио­не пе­ре­шла к Гурд­жа­ра-Пра­ти­ха­рам.

В ус­ло­ви­ях ак­тив­но­го рас­про­стра­не­ния ин­ду­из­ма Палы по­кро­ви­тель­ст­во­ва­ли буд­диз­му; при них дос­тиг­ла рас­цве­та буд­дий­ская шко­ла в На­лан­де. Во второй половине X века го­су­дар­ст­во Палов на ко­рот­кое вре­мя рас­па­лось, вос­ста­нов­ле­но в конце X века Ма­хи­па­лой I (около 988-1038 годов), од­на­ко уже не об­ла­да­ло преж­ним мо­гу­ще­ст­вом и в 1022 году (по другим дан­ным, в 1023 году) бы­ло раз­гром­ле­но Чо­ла­ми (окон­ча­тель­но пре­кра­ти­ло су­ще­ст­во­ва­ние в 1161 году).

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