ДХАРМА

Важнейшее понятие индиской культуры, в различных контекстах переводится как «правило», «мораль», «добродетель», « долг», «обязанности», «правда», «устои» и т.п., а также «свойство».

Д. рас­смат­ри­ва­ет­ся как со­во­куп­ность ус­та­нов­лен­ных пра­вил (из­на­чаль­но ри­ту­аль­ных), со­блю­де­ние ко­то­рых не­об­хо­ди­мо для под­дер­жа­ния ми­ро­по­ряд­ка. В ка­че­ст­ве ос­но­вы ми­ро­зда­ния Д. не­раз­де­ли­ма с ис­ти­ной (рта) и дей­ст­ви­тель­но­стью (сатъя). При­ме­ни­тель­но к об­ще­ст­ву Д. ох­ва­ты­ва­ет сфе­ру на­дын­ди­ви­ду­аль­ных норм жиз­ни и яв­ля­ет­ся од­ним из че­ты­рёх по­ня­тий, со­став­ляю­щих це­ли че­ло­ве­че­ской жиз­ни (арт­ха – вы­го­да, ка­ма – удов­ле­тво­ре­ние чув­ст­вен­ных же­ла­ний и мок­ша – дос­ти­же­ние ос­во­бо­ж­де­ния). Д. – по­ло­жи­тель­ная цен­ность в про­ти­во­по­лож­ность ад­хар­ме («не­прав­да», «без­за­коние» и т. п.). Тер­мин «Д.» упот­реб­ля­ется и в бо­лее уз­ком зна­че­нии – «ус­тои та­ко­го-то ду­хов­но-ре­лиг. на­прав­ле­ния» (напр., Д. виш­нуи­тов, «Будд­ха Дхар­ма» – са­мо­на­зва­ние буд­диз­ма как тра­ди­ции и его ве­ро­уче­ния).

Д. по­свя­ще­на об­шир­ная санскр. лит-pa (дхар­ма­ша­ст­ры). Ино­гда вы­де­ля­ют ряд ас­пек­тов, со­став­ляю­щих «об­щую дхар­му лю­дей»: прав­да, чис­то­та, без­злоб­ность, не­при­чи­не­ние вре­да жи­вым су­ще­ст­вам (ахим­са) и др., од­на­ко осн. вни­ма­ние уде­ля­ет­ся со­блю­де­нию ка­ж­дым сво­ей «соб­ст­вен­ной дхар­мы» (сва-дхар­мы), за­ви­ся­щей от про­ис­хо­ж­де­ния, со­ци­аль­но­го ста­ту­са, воз­рас­та и т. п. Со­от­вет­ст­вен­но со­дер­жа­ние дхар­ма­шастр, как пра­ви­ло, сво­дит­ся к из­ло­же­нию Д. варн и аш­рам – ста­дий жиз­ни. Ин­ду­изм час­то оп­ре­де­ля­ет­ся как вар­на-аш­ра­ма-дхар­ма, т. е. со­слов­но-кас­то­вая Д. и Д. ста­дий жиз­нен­но­го пу­ти че­ло­ве­ка, др. са­мо­на­зва­ние ин­ду­из­ма – са­на­та­на-дхар­ма, т. е. веч­ная Д. В «Бха­га­вад­ги­те» под­чёр­ки­ва­ет­ся, что «наи­луч­шее – пре­дан­ность соб­ст­вен­ной дхар­ме». Эта «соб­ст­вен­ная дхар­ма» сто­ит вы­ше пра­вил об­ще­че­ло­ве­че­ской мо­ра­ли. Так, для брах­ма­нов пре­вы­ше все­го – изу­че­ние Вед и обу­че­ние им, от­прав­ле­ние жерт­во­при­но­ше­ний и ри­туа­лов, при­ня­тие и да­ча да­ров. Д. кшат­ри­ев – ох­ра­на на­ро­да и управ­ле­ние им (вклю­ча­ет в се­бя обя­зан­ность сра­жать­ся, т. е. пря­мо на­ру­шать тре­бо­ва­ния ахим­сы). Д. вай­шьев – зем­ле­де­лие, ско­то­вод­ст­во, тор­гов­ля. Ин­ди­вид обя­зан бес­пре­ко­слов­но под­чи­нять­ся тра­диц. нор­мам сво­его кол­лек­ти­ва – Д. кас­то­вой, кла­но­вой, ме­ст­ной. В пер­вой ста­дии жиз­ни чле­на пер­вых трёх варн его Д. со­сто­ит в изу­че­нии Вед, с на­ча­лом се­мей­ной жиз­ни – в пра­вед­ном за­ра­бот­ке в со­от­вет­ст­вии с вар­ной и кас­той, со­дер­жа­ние се­мьи, от­прав­ле­ние ри­туа­лов, поч­те­ние к брах­ма­нам; к кон­цу жиз­ни со­ци­аль­ный ас­пект Д. сво­ра­чи­ва­ет­ся.

Ве­дий­скую Д. спе­ци­аль­но изу­ча­ет ми­ман­са, в вай­ше­ши­ке Д. оп­ре­де­ле­на как «ка­че­ст­во ду­ши, при­но­ся­щее удо­воль­ст­вие, бла­го­по­лу­чие и ос­во­бо­ж­де­ние». За­мет­но из­вест­ное на­пря­же­ние ме­ж­ду Д. и ос­во­бо­ж­де­ни­ем (мок­шей) – аб­со­лют­ной цен­но­стью; их аль­тер­на­тив­ность, срав­нит. зна­чи­мость, ста­ди­аль­ность яв­ля­ют­ся час­то об­су­ж­дае­мой про­бле­мой (напр., у ве­дан­ти­ста Шан­ка­ры, по­ле­ми­зи­рую­ще­го с ми­ман­сой). Из­на­чаль­ным ис­точ­ни­ком Д. при­зна­ёт­ся свя­щен­ное от­кро­ве­ние (Ве­да, шру­ти), вто­рич­ным ис­точ­ни­ком – свя­щен­ное пре­да­ние (смри­ти, дхар­ма­ша­ст­ра), а так­же обы­чаи, со­хра­няю­щие­ся из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние (со­глас­но тра­ди­ции, вос­хо­дя­щие к ка­ко­му-­то уте­рян­но­му ве­дий­ско­му тек­сту). Д. в прин­ци­пе счи­та­ет­ся веч­ной и не­из­мен­ной (хо­тя стро­гость её ис­пол­не­ния су­ще­ст­вен­но за­ви­сит от ми­ро­во­го пе­рио­да – юги). Ав­то­ри­те­том в об­лас­ти аб­со­лют­ной Д. яв­ля­ет­ся со­б­ра­ние учё­ных-брах­ма­нов, ес­ли же речь идёт об осо­бой Д. кас­ты, ро­да или де­рев­ни – ста­рей­ши­ны со­от­вет­ст­вую­щей об­щи­ны (пан­ча­ят). Не­со­блю­де­ние Д. ка­ра­ет­ся на­ло­же­ни­ем по­кая­ний, из­гна­ни­ем из кас­ты или др. фор­ма­ми об­ществ. бой­ко­та. Ви­нов­но­го, по инд. пред­став­ле­ни­ям, ожи­да­ет худ­шее пе­ре­ро­ж­де­ние по за­ко­ну воз­дая­ния ( кар­ма ), луч­шее же пе­ре­ро­ж­де­ние обес­пе­чи­ва­ет се­бе тот, кто «на­ка­п­ли­ва­ет Д.» как не­кую ма­те­ри­аль­ную суб­стан­цию ре­лиг. дол­га.

В буд­диз­ме Д. – выс­шая ис­ти­на, ко­то­рую Буд­да от­крыл в собств. опы­те в ре­зуль­та­те ме­ди­та­ции. От­сю­да путь, ко­то­рый он пред­ла­га­ет дру­гим, пред­по­ла­га­ет ин­тен­сив­ные за­ня­тия са­мо­на­блю­де­ни­ем, в хо­де ко­то­ро­го вы­де­ляе­мые йога­ми со­бы­тия их собственной соз­нат. жиз­ни обо­зна­ча­ют­ся как дхар­мы.

Автор(ы) статьи: А. А. Ви­га­син, А. В. Па­ри­бок.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)