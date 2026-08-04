ДХАРМА
Важнейшее понятие индиской культуры, в различных контекстах переводится как «правило», «мораль», «добродетель», « долг», «обязанности», «правда», «устои» и т.п., а также «свойство».
Д. рассматривается как совокупность установленных правил (изначально ритуальных), соблюдение которых необходимо для поддержания миропорядка. В качестве основы мироздания Д. неразделима с истиной (рта) и действительностью (сатъя). Применительно к обществу Д. охватывает сферу надындивидуальных норм жизни и является одним из четырёх понятий, составляющих цели человеческой жизни (артха – выгода, кама – удовлетворение чувственных желаний и мокша – достижение освобождения). Д. – положительная ценность в противоположность адхарме («неправда», «беззаконие» и т. п.). Термин «Д.» употребляется и в более узком значении – «устои такого-то духовно-религ. направления» (напр., Д. вишнуитов, «Буддха Дхарма» – самоназвание буддизма как традиции и его вероучения).
Д. посвящена обширная санскр. лит-pa (дхармашастры). Иногда выделяют ряд аспектов, составляющих «общую дхарму людей»: правда, чистота, беззлобность, непричинение вреда живым существам (ахимса) и др., однако осн. внимание уделяется соблюдению каждым своей «собственной дхармы» (сва-дхармы), зависящей от происхождения, социального статуса, возраста и т. п. Соответственно содержание дхармашастр, как правило, сводится к изложению Д. варн и ашрам – стадий жизни. Индуизм часто определяется как варна-ашрама-дхарма, т. е. сословно-кастовая Д. и Д. стадий жизненного пути человека, др. самоназвание индуизма – санатана-дхарма, т. е. вечная Д. В «Бхагавадгите» подчёркивается, что «наилучшее – преданность собственной дхарме». Эта «собственная дхарма» стоит выше правил общечеловеческой морали. Так, для брахманов превыше всего – изучение Вед и обучение им, отправление жертвоприношений и ритуалов, принятие и дача даров. Д. кшатриев – охрана народа и управление им (включает в себя обязанность сражаться, т. е. прямо нарушать требования ахимсы). Д. вайшьев – земледелие, скотоводство, торговля. Индивид обязан беспрекословно подчиняться традиц. нормам своего коллектива – Д. кастовой, клановой, местной. В первой стадии жизни члена первых трёх варн его Д. состоит в изучении Вед, с началом семейной жизни – в праведном заработке в соответствии с варной и кастой, содержание семьи, отправление ритуалов, почтение к брахманам; к концу жизни социальный аспект Д. сворачивается.
Ведийскую Д. специально изучает миманса, в вайшешике Д. определена как «качество души, приносящее удовольствие, благополучие и освобождение». Заметно известное напряжение между Д. и освобождением (мокшей) – абсолютной ценностью; их альтернативность, сравнит. значимость, стадиальность являются часто обсуждаемой проблемой (напр., у ведантиста Шанкары, полемизирующего с мимансой). Изначальным источником Д. признаётся священное откровение (Веда, шрути), вторичным источником – священное предание (смрити, дхармашастра), а также обычаи, сохраняющиеся из поколения в поколение (согласно традиции, восходящие к какому-то утерянному ведийскому тексту). Д. в принципе считается вечной и неизменной (хотя строгость её исполнения существенно зависит от мирового периода – юги). Авторитетом в области абсолютной Д. является собрание учёных-брахманов, если же речь идёт об особой Д. касты, рода или деревни – старейшины соответствующей общины (панчаят). Несоблюдение Д. карается наложением покаяний, изгнанием из касты или др. формами обществ. бойкота. Виновного, по инд. представлениям, ожидает худшее перерождение по закону воздаяния (карма), лучшее же перерождение обеспечивает себе тот, кто «накапливает Д.» как некую материальную субстанцию религ. долга.
В буддизме Д. – высшая истина, которую Будда открыл в собств. опыте в результате медитации. Отсюда путь, который он предлагает другим, предполагает интенсивные занятия самонаблюдением, в ходе которого выделяемые йогами события их собственной сознат. жизни обозначаются как дхармы.
Автор(ы) статьи: А. А. Вигасин, А. В. Парибок.