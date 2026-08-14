ДХАММАПАДА

ДХАММАПАДА - один из самых известных и цитируемых буддийских текстов.

Вхо­дит в со­б­ра­ние «Кхуд­да­ка» па­лий­ско­го буд­дий­ско­го ка­но­на шко­лы тхе­ра­ва­да. В 423 сти­хах, раз­де­лён­ных на 26 глав, пред­став­ле­ны на­став­ле­ния Буд­ды Шакь­я­му­ни о прин­ци­пах мо­раль­но­го по­ве­де­ния. В ком­мен­та­рии к «Дхаммапада» Будд­хаг­хо­ши из­ло­же­на ис­то­рия ка­ж­до­го на­став­ле­ния. Пе­ре­во­дил­ся с па­ли на прак­ри­ты, сан­ск­рит, китайский и мно­гие другие язы­ки (русский перевод под об­щей ре­дак­ци­ей Ю. Н. Ре­ри­ха под­го­тов­лен В. Н. То­по­ро­вым в 1961 году). По­пу­ля­рен сре­ди буд­ди­стов раз­ных на­прав­ле­ний. В буд­дий­ских стра­нах тхе­ра­ва­ды ис­поль­зу­ет­ся как учеб­ник для но­во­об­ра­щён­ных.

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