ДЕЗУРБАНИЗМ

ДЕЗУРБАНИЗМ - направление в градостроительстве XX века.

Пред­ста­ви­те­ли Дезурбанизма раз­ра­ба­ты­ва­ли про­ек­ты рас­сре­до­то­че­ния пе­ре­гру­жен­ной ин­фра­ст­рук­ту­ры и на­се­ле­ния боль­ших го­ро­дов вдоль транс­порт­ных ар­те­рий, главным образом ав­то­трасс. Дезурбанизм опи­рал­ся на идею ис­то­рической об­ре­чён­но­сти круп­ных го­ро­дов, вос­хо­дя­щую к со­циа­ли­стам-уто­пи­стам и анар­хи­стам (Ш. Фу­рье, Р. Оу­эн, П.А. Кро­пот­кин и др.), а так­же на тео­рию сти­ра­ния раз­ли­чий ме­ж­ду го­ро­дом и де­рев­ней (Ф. Эн­гельс). Про­явил­ся в про­ек­тах не­ко­то­рых ар­хи­тек­то­ров 1920-1930-х годов (Б. Тау­та в Гер­ма­нии, Ф.Л. Рай­та в США, и др.).

В Рос­сии в конце 1920 - начале 1930-х годов ве­лась дис­кус­сия по про­бле­ме строи­тель­ст­ва со­циа­ли­стического го­ро­да ме­ж­ду так называемыми ур­ба­ни­ста­ми и де­зур­ба­ни­ста­ми (М.А. Охи­то­вич, Н.А. Ми­лю­тин , М.Я. Гинз­бург и др.). Ар­хи­тек­то­ра­ми-де­зур­ба­ни­ста­ми бы­ли раз­ра­бо­та­ны кон­цеп­ции «раз­ви­ваю­ще­го­ся» и «ли­ней­но­го» го­ро­да, ко­то­рые по­лу­чи­ли вы­ра­же­ние в про­ек­тах «Маг­ни­то­го­рье» (1930; ав­то­ры - Охи­то­вич, М.О. Барщ, В.Н. Вла­ди­ми­ров, Н. Со­ко­лов), пла­ни­ров­ки Вол­го­гра­да (Ми­лю­тин) и др.

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