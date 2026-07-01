ДЕЗУРБАНИЗМ
ДЕЗУРБАНИЗМ - направление в градостроительстве XX века.
Представители Дезурбанизма разрабатывали проекты рассредоточения перегруженной инфраструктуры и населения больших городов вдоль транспортных артерий, главным образом автотрасс. Дезурбанизм опирался на идею исторической обречённости крупных городов, восходящую к социалистам-утопистам и анархистам (Ш. Фурье, Р. Оуэн, П.А. Кропоткин и др.), а также на теорию стирания различий между городом и деревней (Ф. Энгельс). Проявился в проектах некоторых архитекторов 1920-1930-х годов (Б. Таута в Германии, Ф.Л. Райта в США, и др.).
В России в конце 1920 - начале 1930-х годов велась дискуссия по проблеме строительства социалистического города между так называемыми урбанистами и дезурбанистами (М.А. Охитович, Н.А. Милютин, М.Я. Гинзбург и др.). Архитекторами-дезурбанистами были разработаны концепции «развивающегося» и «линейного» города, которые получили выражение в проектах «Магнитогорье» (1930; авторы - Охитович, М.О. Барщ, В.Н. Владимиров, Н. Соколов), планировки Волгограда (Милютин) и др.