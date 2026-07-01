ДЕЙВИС СЭР КОЛИН
ДЕЙВИС (Дэвис) СЭР КОЛИН - английский дирижёр.
Учился играть на кларнете в Королевском музыкальном колледже. С 1957 года дирижёр-ассистент Шотландского оркестра Би-Би-Си. В 1959 году дебютировал на Эдинбургском фестивале, в 1960 году - на Глайндборнском («Волшебная флейта» В.А. Моцарта). С 1958 года дирижёр, в 1959-1965 годах главный дирижёр театра «Сэдлерс-Уэллс» в Лондоне. В 1960 году впервые выступил в лондонском театре «Ковент-Гарден» (в 1971-1986 годах главный дирижёр).
Работал со многими симфоническими и оперными оркестрами мира: Берлинским и Бостонским филармоническими, Баварского радио (главный дирижёр в 1984-1994 годах), оркестрами «Метрополитен-оперы», Венской государственной оперы и др. Участник Байрёйтского фестиваля (1977). С 1995 года главный дирижёр Лондонского симфонического оркестра. Дирижировал премьерами произведений М. Типпетта (в том числе посвящённой Д. оперы «Ледоход», 1977, Лондон), впервые в Великобритании исполнил полную версию оперы «Лулу» А. Берга (1981).
В основе репертуара - классическая и романтическая музыка. Многочисленные аудиозаписи.