ДЕЙВИС СЭР КОЛИН

ДЕЙВИС (Дэ­вис) СЭР КОЛИН - английский дирижёр.

Учил­ся иг­рать на клар­не­те в Ко­ро­лев­ском музыкальном кол­лед­же. С 1957 года ди­ри­жёр-ас­си­стент Шотландского ор­ке­ст­ра Би-Би-Си. В 1959 году де­бю­ти­ро­вал на Эдин­бург­ском фес­ти­ва­ле, в 1960 году - на Глайн­дборн­ском («Вол­шеб­ная флей­та» В.А. Мо­цар­та ). С 1958 года ди­ри­жёр, в 1959-1965 годах главный ди­ри­жёр те­ат­ра «Сэд­лерс-Уэллс» в Лон­до­не. В 1960 году впер­вые вы­сту­пил в лон­дон­ском те­ат­ре «Ко­вент-Гар­ден» (в 1971-1986 годах главный ди­ри­жёр).

Ра­бо­тал со многими сим­фо­ническими и опер­ны­ми ор­ке­ст­ра­ми ми­ра: Бер­лин­ским и Бос­тон­ским фи­лар­мо­ни­че­ски­ми, Ба­вар­ско­го ра­дио (главный ди­ри­жёр в 1984-1994 годах), ор­ке­ст­ра­ми « Мет­ро­по­ли­тен-опе­ры », Вен­ской государственной опе­ры и др. Уча­ст­ник Бай­рёйт­ско­го фес­ти­ва­ля (1977). С 1995 года главный ди­ри­жёр Лон­дон­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. Ди­ри­жи­ро­вал пре­мье­ра­ми про­из­ве­де­ний М. Тип­пет­та (в том числе по­свя­щён­ной Д. опе­ры «Ле­до­ход», 1977, Лон­дон), впер­вые в Ве­ли­ко­бри­та­нии ис­пол­нил пол­ную вер­сию опе­ры «Лу­лу» А. Бер­га (1981).

В ос­но­ве ре­пер­туа­ра - клас­сическая и ро­ман­тическая му­зы­ка. Мно­го­численные ау­дио­за­пи­си.