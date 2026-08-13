«ДЕЙЛИ МЕЙЛ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРАСТ»
«ДЕЙЛИ МЕЙЛ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРАСТ» - одна из крупнейших британских медиакомпаний.
Основана в 1922 году, штаб-квартира - в Лондоне, владелец - крупный газетный издатель виконт Ротермир. Большинство активов «Дейли мейл энд дженерал траст» находится в Великобритании. Имеет несколько подразделений: «Associated Newspapers» издаёт ряд общебританских газет, в том числе «Daily Mail» (тираж 2,4 миллиона экземпяров, 2005), «Mail on Sunday» (2,3 миллиона экземпляров, 2005), «Metro» (бесплатная газета, свыше 1 миллиона экземпляров, 2004), «London Evening Standard» (около 424 тысяч экземпляров, 2004); «Northcliffe Newspapers» выпускает около 100 британских региональных газет; «Euromoney Institutional Investor» издаёт около 100 журналов и информационных листков по вопросам бизнеса и финансов, являясь в Великобритании лидером в этой области.
«Дейли мейл энд дженерал траст» владеет несколькими десятками радиостанций в Великобритании и Австралии, ежегодно организует свыше 300 торговых выставок.