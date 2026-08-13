«ДЕЙЛИ МЕЙЛ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРАСТ»

«ДЕЙЛИ МЕЙЛ ЭНД ДЖЕНЕРАЛ ТРАСТ» - одна из крупнейших британских медиакомпаний .

Ос­но­ва­на в 1922 году, штаб-квар­ти­ра - в Лон­до­не, вла­де­лец - круп­ный га­зет­ный из­да­тель ви­конт Ро­тер­мир. Боль­шин­ст­во ак­ти­вов «Дейли мейл энд дженерал траст» на­хо­дит­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии. Име­ет несколько под­раз­де­ле­ний: «Associated Newspapers» из­да­ёт ряд об­ще­бри­тан­ских га­зет , в том числе «Daily Mail» (ти­раж 2,4 миллиона экземпяров, 2005), «Mail on Sunday» (2,3 миллиона экземпляров, 2005), «Met­ro» (бес­плат­ная га­зе­та, свыше 1 миллиона экземпляров, 2004), «London Evening Standard» (около 424 тысяч экземпляров, 2004); «Northclif­fe News­papers» вы­пус­ка­ет около 100 британских ре­гио­наль­ных га­зет; «Euromoney Institutio­nal Investor» из­да­ёт около 100 жур­на­лов и ин­фор­мационных ли­ст­ков по во­про­сам биз­не­са и фи­нан­сов, яв­ля­ясь в Ве­ли­ко­бри­та­нии ли­де­ром в этой об­лас­ти.

«Дейли мейл энд дженерал траст» вла­де­ет не­сколь­ки­ми де­сят­ка­ми ра­дио­стан­ций в Ве­ли­ко­бри­та­нии и Ав­ст­ра­лии, еже­год­но ор­га­ни­зу­ет свыше 300 тор­го­вых вы­ста­вок.

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