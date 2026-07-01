ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ

ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ (греч. Πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστо́λων) - пя­тая кни­га но­во­за­вет­но­го ка­но­на (упо­ми­на­ет­ся уже в ран­нем но­во­за­вет­ном Ка­но­не Му­ра­то­ри).

Со­глас­но Ев­се­вию Ке­са­рий­ско­му , соз­да­на в начале 60-х годов н.э. (Цер­ков­ная ис­то­рия, II, 22, 6-7), по мне­нию Ие­ро­ни­ма Бла­жен­но­го, в Ри­ме.

По не­ко­то­рым син­так­сическим и струк­тур­но-ри­то­рическим па­ра­мет­рам близ­ка к Еван­ге­лию от Лу­ки: оба тек­ста со­дер­жат об­щие син­так­сические кон­ст­рук­ции, не свой­ст­вен­ные для других час­тей но­во­за­вет­но­го ка­но­на (ср.: Лк. 4:16; Де­ян. 17:2); по­доб­но Еван­ге­лию от Лу­ки, Деяния апостолов от­кры­ва­ют­ся об­ра­ще­ни­ем к не­кое­му Фео­фи­лу (воз­мож­но, ал­ле­го­рия вся­кой «бо­го­лю­би­вой ду­ши»; ср.: Лк. 1:3–4; Де­ян. 1:1). Цер­ков­ная тра­ди­ция, вос­хо­дя­щая к ран­не­хри­сти­ан­ским ав­то­рам конца II - начала III веков, а так­же к Ка­но­ну Му­ра­то­ри (по­след­няя треть II века), на­зы­ва­ет ав­то­ром Деяний апостолов еван­ге­ли­ста Лу­ку, спут­ни­ка апостола Пав­ла . Со­хра­ни­лись в двух вер­си­ях: об­ще­при­ня­той («вос­точ­ной», по­ло­же­на в ос­но­ву кри­тического из­да­ния греческого тек­ста Деяний апостолов) и «за­пад­ной», от­ли­чаю­щей­ся ря­дом до­пол­не­ний [со­дер­жит­ся в Кем­бридж­ском ко­дек­се D – т.н. Ко­дек­се Бе­зы (V-VI вв.); воз­мож­но, до­пол­не­ния яв­ля­ют­ся ре­зуль­та­том пе­ре­но­са в текст позд­ней­ших глосс].

Центральная те­ма - ста­нов­ле­ние и рас­про­стра­не­ние апо­столь­ской про­по­ве­ди. Вна­ча­ле опи­сы­ва­ют­ся со­бы­тия, про­ис­хо­див­шие до середины30-х годов (главы1-5; вос­пол­не­ние чис­ла Две­на­дца­ти, Пя­ти­де­сят­ни­ца, про­по­ведь апостола Пет­ра), за­тем из­ло­же­ны об­стоя­тель­ст­ва рас­про­стра­не­ния апо­столь­ской про­по­ве­ди вне Иу­деи до го­не­ний Иро­да Аг­рип­пы (главы 6-12); на­чи­ная с главы 13, из­ло­же­ние всё бо­лее тес­но свя­зы­ва­ет­ся с про­по­ве­дью апостола Пав­ла, спут­ни­ком ко­то­ро­го был Лу­ка во вре­мя вто­ро­го и третье­го пу­те­ше­ст­вий (ср.: Флм. 24; Кол. 4:14; 2 Тим. 4:10), по­сте­пен­но транс­фор­ми­ру­ясь в дее­пи­са­ние этой про­по­ве­ди. Хро­но­ло­ги­че­ски из­ло­же­ние Деяний апостолов до­ве­де­но до го­не­ний императора Не­ро­на (начало 60-х годов). По­ми­мо те­мы апо­столь­ской про­по­ве­ди и об­ра­ще­ния языч­ни­ков, за­тра­ги­ва­ют­ся со­ци­аль­ные во­про­сы, со­об­ща­ет­ся цен­ная ин­фор­ма­ция о жиз­ни пер­вых хри­сти­ан­ских об­щин: о по­став­ле­нии диа­ко­нов, спо­рах во­круг во­про­са о не­об­хо­ди­мо­сти об­ре­за­ния и др.

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