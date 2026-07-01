ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ
ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ (греч. Πράξεις τῶν ἁγίων ἀποστо́λων) - пятая книга новозаветного канона (упоминается уже в раннем новозаветном Каноне Муратори).
Согласно Евсевию Кесарийскому, создана в начале 60-х годов н.э. (Церковная история, II, 22, 6-7), по мнению Иеронима Блаженного, в Риме.
По некоторым синтаксическим и структурно-риторическим параметрам близка к Евангелию от Луки: оба текста содержат общие синтаксические конструкции, не свойственные для других частей новозаветного канона (ср.: Лк. 4:16; Деян. 17:2); подобно Евангелию от Луки, Деяния апостолов открываются обращением к некоему Феофилу (возможно, аллегория всякой «боголюбивой души»; ср.: Лк. 1:3–4; Деян. 1:1). Церковная традиция, восходящая к раннехристианским авторам конца II - начала III веков, а также к Канону Муратори (последняя треть II века), называет автором Деяний апостолов евангелиста Луку, спутника апостола Павла. Сохранились в двух версиях: общепринятой («восточной», положена в основу критического издания греческого текста Деяний апостолов) и «западной», отличающейся рядом дополнений [содержится в Кембриджском кодексе D – т.н. Кодексе Безы (V-VI вв.); возможно, дополнения являются результатом переноса в текст позднейших глосс].
Центральная тема - становление и распространение апостольской проповеди. Вначале описываются события, происходившие до середины30-х годов (главы1-5; восполнение числа Двенадцати, Пятидесятница, проповедь апостола Петра), затем изложены обстоятельства распространения апостольской проповеди вне Иудеи до гонений Ирода Агриппы (главы 6-12); начиная с главы 13, изложение всё более тесно связывается с проповедью апостола Павла, спутником которого был Лука во время второго и третьего путешествий (ср.: Флм. 24; Кол. 4:14; 2 Тим. 4:10), постепенно трансформируясь в дееписание этой проповеди. Хронологически изложение Деяний апостолов доведено до гонений императора Нерона (начало 60-х годов). Помимо темы апостольской проповеди и обращения язычников, затрагиваются социальные вопросы, сообщается ценная информация о жизни первых христианских общин: о поставлении диаконов, спорах вокруг вопроса о необходимости обрезания и др.