«ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ» ДВИЖЕНИЕ
«ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ» ДВИЖЕНИЕ - массовые выступления студенчества в Китае в декабре 1935 - январе 1936 годов против проводившейся правительством Гоминьдана политики уступок Японии.
9.12.1935 года пекинские студенты провели демонстрацию под лозунгами оказания отпора японской агрессии, прекращения гражданской войны и демократизации общественной жизни. Демонстрация была разогнана полицией, среди студентов были убитые и раненые, 40 человек было арестовано. 10.12.1935 года в вузах и ряде средних учебных заведений Пекина начались забастовки. 16.12.1935 года власти разогнали новую студенческую демонстрацию в Пекине. Студенческие выступления имели место также в Тяньцзине (18.12.1935 года), Нанкине (18-19.12.1935 года), Шанхае (19 и 21.12.1935 года), Ханькоу (20.12.1935 года), Гуанчжоу (13.1.1936 года). В Ханькоу и Гуанчжоу демонстрации были расстреляны. 800 студентов Пекина и Тяньцзиня в 1-й половине января 1936 года совершили агитационный поход по 10 уездам провинции Хэбэй. В городах начали создаваться студенческие союзы «национального спасения». Выступления студентов дали толчок к развёртыванию общенационального патриотического движения, вынудившего лидера Гоминьдана Чан Кайши в 1937 году пойти на сотрудничество с другими политическими силами страны, прежде всего с КП Китая, для отражения японской агрессии.
Иногда понятие «Девятого декабря» движения распространяют на всё студенческое патриотическое движение, развернувшееся с 9.12.1935 года и продолжавшееся до начала японской агрессии в июле 1937 года.