«ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ» ДВИЖЕНИЕ

«ДЕВЯТОГО ДЕКАБРЯ» ДВИЖЕНИЕ - массовые выступления студенчества в Китае в декабре 1935 - январе 1936 годов против проводившейся правительством Гоминьдана политики уступок Японии.

9.12.1935 года пе­кин­ские сту­ден­ты про­ве­ли де­мон­ст­ра­цию под ло­зун­га­ми ока­за­ния от­по­ра японской аг­рес­сии, пре­кра­ще­ния гражданской вой­ны и де­мо­кра­ти­за­ции об­щественной жиз­ни. Де­мон­ст­ра­ция бы­ла ра­зо­гна­на по­ли­ци­ей, сре­ди сту­ден­тов бы­ли уби­тые и ра­не­ные, 40 человек бы­ло аре­сто­ва­но. 10.12.1935 года в ву­зах и ря­де средних учеб­ных за­ве­де­ний Пе­ки­на на­ча­лись за­бас­тов­ки. 16.12.1935 года вла­сти ра­зо­гна­ли но­вую сту­денческую де­мон­ст­ра­цию в Пе­ки­не. Сту­денческие вы­сту­п­ле­ния име­ли ме­сто так­же в Тянь­цзи­не (18.12.1935 года), Нан­ки­не (18-19.12.1935 года), Шан­хае (19 и 21.12.1935 года), Хань­коу (20.12.1935 года), Гу­ан­чжоу (13.1.1936 года). В Хань­коу и Гу­ан­чжоу де­мон­ст­ра­ции бы­ли рас­стре­ля­ны. 800 сту­ден­тов Пе­ки­на и Тянь­цзи­ня в 1-й половине января 1936 года со­вер­ши­ли аги­тационный по­ход по 10 уез­дам провинции Хэ­бэй. В го­ро­дах на­ча­ли соз­да­вать­ся сту­денческие сою­зы «национального спа­се­ния». Вы­сту­п­ле­ния сту­ден­тов да­ли тол­чок к раз­вёр­ты­ва­нию об­ще­на­цио­наль­но­го пат­рио­тического дви­же­ния, вы­ну­див­ше­го ли­де­ра Го­минь­да­на Чан Кай­ши в 1937 году пой­ти на со­труд­ни­че­ст­во с другими по­ли­тическими си­ла­ми стра­ны, пре­ж­де все­го с КП Ки­тая, для от­ра­же­ния японской аг­рес­сии.

Ино­гда по­ня­тие «Девятого декабря» движения рас­про­стра­ня­ют на всё сту­денческое пат­рио­тическое дви­же­ние, раз­вер­нув­шее­ся с 9.12.1935 года и про­дол­жав­шее­ся до на­ча­ла японской аг­рес­сии в ию­ле 1937 года.

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