Девяти держав договор

Девяти` держа`в догово`р — подписан 6 февраля 1922 в ходе Вашингтонской конференции 1921—1922 представителями Бельгии, Велико­британии, Италии, Китая, Нидерландов, Португалии, США, Франции и Японии. Заявив об уважении суверенитета, территориальной и административной неприкосновенности Китая, участники обязались придерживаться принципов «равных возможностей» и «открытых дверей» при ведении торговой и экономической деятельности, не прибегать к использованию внутриполитической обстановки для получения прав и привилегий, могущих нанести ущерб правам и интересам других участников. Де-факто прекратил действие с началом Второй мировой войны. Публ.: Хрестоматия по новейшей истории. Т. 1. M., 1960. С. 601—603. Лит.: Ichihashi Y. The Washington Conference and After. A Historical Survey. Stanford, 1928. В. Э. Молодяков.