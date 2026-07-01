ДЭВЫ
ДЭВЫ (авестийское - дайва, на языке фарси - дивы) - класс сверхъестественных существа в древнеиранской мифологии - злые духи, противостоящие благим духам (ахурам).
Представления о дэвах восходят к ведийской мифологии: в древнеиндоевропейской традиции божества (девы) противопоставлены демонам (асурам). Вероятно, дэвы почитались в одной из областей Ирана как боги. Дэвы упоминаются в надписи Ксеркса (V век до н. э.) и в своде законов и религиозных предписаний «Видевдат» (среднеиранский - «Кодекс против дэвов»).
В литературной традиции (например, в «Шахнаме») дэвы предстают как множество лишённых индивидуальных черт персонажей, с которыми успешно борются древнеиранские цари и богатыри. Под различными названиями дэвы фигурируют также в мифах, фольклоре и эпосе народов Кавказа, Малой и Средней Азии, Казахстана, Поволжья, Западной Сибири (армянский - дэвы, грузинский - дэви, турецкий - дэв, узбекский, гагаузское - дев, туркменский - дёв, киргизский - дёо, казахский - дэу, карачаевское - дёу, у казанских татар - дию, у западно-сибирских татар - тив, у башкир - дейеу).
Они выступают в качестве великанов (имеющих человеческий или звериный облик), покрытых шерстью, иногда одноглазых или многоголовых и наделённых огромной физической силой. Считается, что дэвы обитают в труднодоступных местах (горы, пещеры, пустыни) или в подземном царстве, на дне озёр и т. п., где стерегут сокровища - драгоценные металлы и камни. Стремясь навредить людям, мужчины-дэвы похищают и убивают (пожирают) их, разрушают человеческое жильё, соблазняют женщин. Женщины-дэвы изображаются менее вредоносными, чем мужчины-дэвы.
В мифологии и фольклоре народов Средней Азии и Кавказа дэвы иногда предстают и как существа, занимающиеся созидательной деятельностью: дэвы - скотоводы, ткачи, искусные ювелиры, строители крепостей, городов и др.