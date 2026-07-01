ДЭВЫ

ДЭВЫ (аве­стий­ское - дай­ва, на языке фар­си - ди­вы) - класс сверхъестественных существа в древнеиранской мифологии - злые духи, противостоящие благим духам (аху­рам).

Пред­став­ле­ния о дэвах вос­хо­дят к ве­дий­ской ми­фо­ло­гии: в древ­не­ин­до­ев­ро­пей­ской тра­ди­ции бо­же­ст­ва (де­вы) про­ти­во­пос­тав­ле­ны де­мо­нам (асу­рам). Ве­ро­ят­но, дэвы по­чи­та­лись в од­ной из об­лас­тей Ира­на как бо­ги. Дэвы упо­ми­на­ют­ся в над­пи­си Ксер­кса (V век до н. э.) и в сво­де за­ко­нов и ре­лигиозных пред­пи­са­ний «Ви­дев­дат» (среднеиранский - «Ко­декс про­тив дэ­вов»).

В литературной тра­ди­ции (например, в «Шах­на­ме») дэвы пред­ста­ют как мно­же­ст­во ли­шён­ных ин­ди­ви­ду­аль­ных черт пер­со­на­жей, с ко­то­ры­ми ус­пеш­но бо­рют­ся древнеиранские ца­ри и бо­га­ты­ри. Под различными на­зва­ния­ми дэвы фи­гу­ри­ру­ют так­же в ми­фах, фольк­ло­ре и эпо­се на­ро­дов Кав­ка­за, Ма­лой и Средней Азии, Ка­зах­ста­на, По­вол­жья, Западной Си­би­ри (армянский - дэ­вы, грузинский - дэ­ви, турецкий - дэв, узбекский, га­га­уз­ское - дев, туркменский - дёв, киргизский - дёо, ка­захский - дэу, ка­ра­ча­ев­ское - дёу, у ка­зан­ских та­тар - дию, у западно-си­бир­ских та­тар - тив, у баш­кир - дей­еу).

Они вы­сту­па­ют в ка­че­ст­ве ве­ли­ка­нов (имею­щих че­ло­ве­че­ский или зве­ри­ный об­лик), по­кры­тых шер­стью, ино­гда од­но­гла­зых или мно­го­го­ло­вых и на­де­лён­ных ог­ром­ной фи­зической си­лой. Счи­та­ет­ся, что дэвы оби­та­ют в труд­но­дос­туп­ных мес­тах (го­ры, пе­ще­ры, пус­ты­ни) или в под­зем­ном цар­ст­ве, на дне озёр и т. п., где сте­ре­гут со­кро­ви­ща - дра­го­цен­ные ме­тал­лы и кам­ни. Стре­мясь на­вре­дить лю­дям, муж­чи­ны-дэвы по­хи­ща­ют и уби­ва­ют (по­жи­ра­ют) их, раз­ру­ша­ют че­ло­ве­че­ское жи­льё, со­блаз­ня­ют жен­щин. Жен­щи­ны-дэвы изо­бра­жа­ют­ся ме­нее вре­до­нос­ны­ми, чем муж­чи­ны-дэвы.

В ми­фо­ло­гии и фольк­ло­ре на­ро­дов Средней Азии и Кав­ка­за дэвы ино­гда пред­ста­ют и как су­ще­ст­ва, за­ни­маю­щие­ся со­зи­дательной дея­тель­но­стью: дэвы - ско­то­во­ды, тка­чи, ис­кус­ные юве­ли­ры, строи­те­ли кре­по­стей, го­ро­дов и др.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)