ДЕВРИЕН АЛЬФРЕД ФЁДОРОВИЧ
ДЕВРИЕН АЛЬФРЕД ФЁДОРОВИЧ - российский книгоиздатель.
В 1860-х годах работал в издательских фирмах Вены, Парижа, Лондона и Берлина, с 1867 года - в магазине М.О. Вольфа в Санкт-Петербурге. В 1872 году там же основал собственное книжное издательство. В 1903 году совместно с сыновьями А.А. и В.А. Девриенами преобразовал его в торговый дом «А.Ф. Девриен». Всего выпустил около 1,5 тысяч наименований книг, главным образом по сельскому хозяйству, естествознанию и географии. В начале 1880-х годов стал издавать книги для детей и юношества.
Среди наиболее известных книг, выпущенных Девриеном и его торговым домом, - «Справочная книга русского сельского хозяина» (1892), «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства» (тома 1-12, 1900-1912 годы), «Россия. Полное географическое описание нашего отечества» (тома 1-19, 1899-1914 годы; не завершено), «Животный мир Европы» (тома 1-3, 1900-1902 годы), «Почвоведение» К.Д. Глинки (1908), «Учебник агрономии» С.М. Богданова (тома 1-3, 1909-1911 годы). Издания Девриена отличались высоким научным уровнем и качеством полиграфического исполнения, иллюстрировались Л.С. Бакстом, М.О. Микешиным и другими известными художниками.
В 1917 году Девриен уехал из России, впоследствии его предприятие было национализировано.