ДЕВРИЕН АЛЬФРЕД ФЁДОРОВИЧ

ДЕВРИЕН АЛЬФРЕД ФЁДОРОВИЧ - российский книгоиздатель.

В 1860-х годах ра­бо­тал в из­да­тель­ских фир­мах Ве­ны, Па­ри­жа, Лон­до­на и Бер­ли­на, с 1867 года - в ма­га­зи­не М.О. Воль­фа в Санкт-Пе­тер­бур­ге. В 1872 году там же ос­но­вал собственное книж­ное из­да­тель­ст­во. В 1903 году совместно с сы­новь­я­ми А.А. и В.А. Дев­рие­на­ми пре­об­ра­зо­вал его в тор­го­вый дом «А.Ф. Дев­ри­ен». Всего вы­пус­тил около 1,5 тысяч на­име­но­ва­ний книг, главным образом по сельскому хозяйству, ес­те­ст­во­зна­нию и гео­гра­фии. В начале 1880-х годов стал из­да­вать кни­ги для де­тей и юно­ше­ст­ва.

Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных книг, вы­пу­щен­ных Девриеном и его тор­го­вым до­мом , - «Спра­воч­ная кни­га рус­ско­го сель­ско­го хо­зяи­на» (1892), «Пол­ная эн­цик­ло­пе­дия рус­ско­го сель­ско­го хо­зяй­ст­ва» (тома 1-12, 1900-1912 годы), «Рос­сия. Пол­ное гео­гра­фи­че­ское опи­са­ние на­ше­го оте­че­ст­ва» (тома 1-19, 1899-1914 годы; не за­вер­ше­но), «Жи­вот­ный мир Ев­ро­пы» (тома 1-3, 1900-1902 годы), «Поч­во­ве­де­ние» К.Д. Глин­ки (1908), «Учеб­ник аг­ро­но­мии» С.М. Бо­гда­но­ва (тома 1-3, 1909-1911 годы). Из­да­ния Девриена от­ли­ча­лись вы­со­ким на­учным уров­нем и ка­че­ст­вом по­ли­гра­фического ис­пол­не­ния, ил­лю­ст­ри­ро­ва­лись Л.С. Бак­стом, М.О. Ми­ке­ши­ным и другими из­вест­ны­ми ху­дож­ни­ка­ми.

В 1917 году Девриен уе­хал из Рос­сии, впо­след­ст­вии его пред­при­ятие бы­ло на­цио­на­ли­зи­ро­ва­но.