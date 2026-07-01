ДЕВОРА
ДЕВОРА - Дебора, Двора, пророчица, одна из судей Израилевых, вдохновительница и одна из руководителей войны израильских племён против ханаанского царя Иавина, владетеля Асора.
Согласно Книге Судей (Суд. 4:6-24; 5:19-21), сражение между ханаанским войском, руководимым Сисарой, военачальником Иавина, и десятитысячным войском израильтян, составленным из представителей колен Неффалим и Завулон, руководимым Вараком и Деворой, произошло «в Фанахе у вод Мегиддонских» при разливе реки Киссон (Кишон). Ханаанское войско было полностью разбито, а сам Сисара бежал с поля боя и бесславно пал от руки Иаили, жены Хеверовой (Суд. 4:17-22).
Девора традиционно считается автором так называемой Песни Деворы (Суд. 5:1-31), прославляющей победу над ханаанеями, - по мнению некоторых исследователей, одного из наиболее ранних образцов ветхозаветной героической поэзии.