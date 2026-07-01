ДЕВОРА

ДЕВОРА - Дебора, Двора, пророчица, одна из судей Израилевых, вдохновительница и одна из руководителей войны израильских племён против ханаанского царя Иавина, владетеля Асора.

Со­глас­но Кни­ге Су­дей (Суд. 4:6-24; 5:19-21), сра­же­ние ме­ж­ду ха­на­ан­ским вой­ском, ру­ко­во­ди­мым Си­са­рой, вое­на­чаль­ни­ком Иа­ви­на, и де­ся­ти­ты­сяч­ным вой­ском из­ра­иль­тян, со­став­лен­ным из пред­ста­ви­те­лей ко­лен Неф­фа­лим и За­ву­лон , ру­ко­во­ди­мым Ва­ра­ком и Деворой, про­изош­ло «в Фа­на­хе у вод Ме­гид­дон­ских» при раз­ли­ве реки Кис­сон (Ки­шон). Ха­на­ан­ское вой­ско бы­ло пол­но­стью раз­би­то, а сам Си­са­ра бе­жал с по­ля боя и бес­слав­но пал от ру­ки Иа­и­ли, же­ны Хе­ве­ро­вой (Суд. 4:17-22).

Девора тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся ав­то­ром так называемой Пес­ни Де­во­ры (Суд. 5:1-31), про­слав­ляю­щей по­бе­ду над ха­наа­нея­ми, - по мне­нию не­ко­то­рых ис­сле­до­ва­те­лей, од­но­го из наи­бо­лее ран­них об­раз­цов вет­хо­за­вет­ной ге­ро­ической по­эзии.

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