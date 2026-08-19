ДЕВОЛЛАН ФРАНЦ ПАВЛОВИЧ На чтение: 1 минута

ДЕВОЛЛАН ФРАНЦ ПАВЛОВИЧ - российский государственный дея­тель , инженер-ге­не­рал.

Из бра­бант­ских дво­рян. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. На российской служ­бе с 1787 года. Во вре­мя русско-шведской вой­ны 1788-1790 годов под ко­мандованием адмирала С.К. Грей­га уча­ст­во­вал в морском сра­же­нии у острова Гот­ланд. В русско-турецкую вой­ну 1787-1791 годов (в зва­нии 1-го ин­же­не­ра российской ар­мии) - в оса­де и взя­тии Кау­шан, Па­лан­ки, Ак­кер­ма­на, Бен­дер, Из­маи­ла и других кре­по­стей [на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1791)].

В 1789-1797 годах за­ни­мал­ся со­став­ле­ни­ем пла­нов и по­строй­кой кре­по­стей на юге Российской им­пе­рии (Фа­на­го­рия, Пе­ре­коп, Ти­рас­поль, Воз­не­сенск, Ни­ко­ла­ев и др.). По ука­зу императрицы Ека­те­ри­ны II и под на­блю­де­ни­ем А.В. Су­во­ро­ва совместно с адмиралом О.М. Де­ри­ба­сом раз­ра­бо­тал план по­строй­ки го­ро­да и пор­та при нём на мес­те турецкой кре­по­сти Хад­жи­бей, ко­то­рый по­сле окон­ча­ния строи­тель­ст­ва в 1795 году по­лу­чил название «Одес­са». В 1797 году уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке пла­нов строи­тель­ст­ва кре­по­стей на западных и южных гра­ни­цах Российской им­пе­рии.

Член Во­енной кол­ле­гии (1797) и Департамента во­дя­ных ком­му­ни­ка­ций (1798-1818 годы). С 1799 года ру­ко­во­дил чи­ст­кой Днеп­ров­ских по­ро­гов и по­строй­кой шлю­зов при Не­на­сы­тец­ком по­ро­ге. Уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве Но­во­чер­кас­ска, Та­ган­рог­ско­го пор­та (1804); ру­ко­во­дил по­строй­кой Огин­ско­го (1799-1804 годы), Ма­ри­ин­ско­го (1800-1808 годы), Сясь­ко­го (окон­чен в 1810 году) и других ка­на­лов. Со­ста­вил про­ек­ты ка­на­лов для со­еди­не­ния Онеж­ско­го озера с Бе­лым морем, от реки Шекс­на до Северной Дви­ны и др.

Генерал-ин­спек­тор и стар­ший член со­ве­та Кор­пу­са ин­же­не­ров пу­тей со­об­ще­ния (1810-1818 годы); с декабря 1812 года Главный ди­рек­тор пу­тей со­об­ще­ния. В 1815-1817 годах уча­ст­во­вал в строи­тель­ст­ве шлю­зов и пло­тин для Выш­не­во­лоц­кой вод­ной сис­те­мы и Тих­вин­ской вод­ной сис­те­мы; ру­ко­во­дил по­строй­кой шос­се Мо­ск­ва - Санкт-Пе­тер­бург (1816-1818 годы). По его ини­циа­ти­ве в 1817 году для строи­тель­ст­ва до­рог во всех гу­бер­ни­ях и об­лас­тях (кро­ме Грузинских губерний и Бес­са­ра­бии) был вве­дён осо­бый сбор по 25 копеек ас­сиг­на­ция­ми с ка­ж­дой ре­виз­ской ду­ши.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­г о (1809).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.