ДЕВИТТ МАЙКЛ

ДЕВИТТ МАЙКЛ - ирландский политический деятель.

На­чал тру­до­вую жизнь в 10 лет ра­бо­чим на тек­стиль­ной фаб­ри­ке, где в ре­зуль­та­те не­сча­ст­но­го слу­чая по­те­рял ру­ку. В 1865 году всту­пил в Ирландское рес­пуб­ли­кан­ское брат­ст­во - ор­га­ни­за­ци­он­ную струк­ту­ру дви­же­ния фе­ни­ев, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го стре­ми­лись до­бить­ся не­за­ви­си­мо­сти Ир­лан­дии воо­руженным пу­тём. С 1868 года сек­ре­тарь Ирландского республиканско­го брат­ст­ва. В 1870 году при­го­во­рён британским су­дом к 15 го­дам ка­тор­ги, ос­во­бо­ж­дён по ам­ни­стии в 1877 года. В 1879 году вме­сте с Ч.С. Пар­нел­лом ос­но­вал На­цио­наль­ную зе­мель­ную ли­гу 1879-1882 годов.

Вы­сту­пал за на­цио­на­ли­за­цию зем­ли и пе­ре­да­чу её в соб­ст­вен­ность арен­да­то­рам; спо­соб­ст­во­вал про­ве­де­нию аг­рар­ной ре­фор­мы в Ир­лан­дии (1870, 1881). Для дос­ти­же­ния национального ос­во­бо­ж­де­ния Ир­лан­дии Девитт счи­тал не­об­хо­ди­мым со­че­тать кон­сти­туционные и ре­во­люционные ме­то­ды борь­бы. Сто­ял у ис­то­ков соз­да­ния английского Комитета рабо­че­го пред­ста­витель­ст­ва (ос­но­ван в 1900 году; в 1906 году пре­об­ра­зо­ван в Лей­бо­ри­ст­скую пар­тию ); из­да­вал газету «La­bour world» (1890-1891 годы). С 1895 года член Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та , в 1899 году в знак про­тес­та про­тив на­ча­той британским пра­ви­тель­ст­вом анг­ло-бур­ской вой­ны 1899-1902 годов де­мон­ст­ра­тив­но сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия пар­ла­мен­та­рия.

В 1903-1905 годах по­се­щал Рос­сию.