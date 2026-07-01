ДЕВИТТ МАЙКЛ
ДЕВИТТ МАЙКЛ - ирландский политический деятель.
Начал трудовую жизнь в 10 лет рабочим на текстильной фабрике, где в результате несчастного случая потерял руку. В 1865 году вступил в Ирландское республиканское братство - организационную структуру движения фениев, участники которого стремились добиться независимости Ирландии вооруженным путём. С 1868 года секретарь Ирландского республиканского братства. В 1870 году приговорён британским судом к 15 годам каторги, освобождён по амнистии в 1877 года. В 1879 году вместе с Ч.С. Парнеллом основал Национальную земельную лигу 1879-1882 годов.
Выступал за национализацию земли и передачу её в собственность арендаторам; способствовал проведению аграрной реформы в Ирландии (1870, 1881). Для достижения национального освобождения Ирландии Девитт считал необходимым сочетать конституционные и революционные методы борьбы. Стоял у истоков создания английского Комитета рабочего представительства (основан в 1900 году; в 1906 году преобразован в Лейбористскую партию); издавал газету «Labour world» (1890-1891 годы). С 1895 года член Палаты общин британского парламента, в 1899 году в знак протеста против начатой британским правительством англо-бурской войны 1899-1902 годов демонстративно сложил с себя полномочия парламентария.
В 1903-1905 годах посещал Россию.