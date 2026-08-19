ДЭВИС ДЖЕФФЕРСОН

ДЭВИС ДЖЕФФЕРСОН - американский политический деятель.

Круп­ный план­та­тор. В 1828 году окон­чил Во­енную ака­де­мию США, до 1835 года на во­енной служ­бе. В 1845 году из­бран в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей Кон­грес­са . В 1846 году ос­та­вил свой пост, уча­ст­во­вал в Аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­не 1846-1848 годов. В 1847-1851 годах се­на­тор, гла­ва Кабинета во­енных дел. В 1853-1857 годах министр обо­ро­ны. С 1857 года сно­ва се­на­тор. В начале 1861 года по­сле вы­хо­да Мис­си­си­пи из со­ста­ва США объ­я­вил о сло­же­нии с се­бя пол­но­мо­чий кон­грес­сме­на.

09.02.1861 года на со­б­ра­нии пред­ста­ви­те­лей ра­бо­вла­дельческих шта­тов в городе Монт­го­ме­ри (штат Ала­ба­ма) из­бран временным пре­зи­ден­том Кон­фе­де­ра­тив­ных Шта­тов Аме­ри­ки (КША); 06.11.1861 года из­бран пре­зи­ден­том на 6-лет­ний срок. Воз­гла­вив Кон­фе­де­ра­тив­ные Шта­ты Аме­ри­ки, пред­при­нял по­пыт­ку мир­но­го уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та с северными шта­та­ми. Ини­циа­ти­ва Дэвиса бы­ла от­кло­не­на пра­ви­тель­ст­вом А. Лин­коль­на.

В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов са­мо­стоя­тель­но оп­ре­де­лял стра­те­гию обо­ро­ны южных шта­тов. 10.05.1865 года в Ир­вин­вилль (штат Джорд­жия) за­хва­чен в плен се­ве­ря­на­ми. Об­ви­нён в из­ме­не, про­вёл в за­клю­че­нии 2 го­да. По­сле ос­во­бо­ж­де­ния пу­те­ше­ст­во­вал, за­тем несколько лет воз­глав­лял од­ну из стра­хо­вых ком­па­ний Ка­ли­фор­нии. В 1875 году из­бран се­на­то­ром. Не смог за­нять этот пост из-за 14-й по­прав­ки к Кон­сти­ту­ции США, со­глас­но ко­то­рой ли­ца, на­ру­шив­шие при­ся­гу на вер­ность США, ли­ша­лись американского гра­ж­дан­ст­ва (гражданские пра­ва Дэвиса вос­ста­нов­ле­ны толь­ко в 1978 году).

Сочинения:

Rise and fall of the Confederate govern­ment. N. Y., 1961