ДЭВИС ДЖЕФФЕРСОН
ДЭВИС ДЖЕФФЕРСОН - американский политический деятель.
Крупный плантатор. В 1828 году окончил Военную академию США, до 1835 года на военной службе. В 1845 году избран в Палату представителей Конгресса. В 1846 году оставил свой пост, участвовал в Американо-мексиканской войне 1846-1848 годов. В 1847-1851 годах сенатор, глава Кабинета военных дел. В 1853-1857 годах министр обороны. С 1857 года снова сенатор. В начале 1861 года после выхода Миссисипи из состава США объявил о сложении с себя полномочий конгрессмена.
09.02.1861 года на собрании представителей рабовладельческих штатов в городе Монтгомери (штат Алабама) избран временным президентом Конфедеративных Штатов Америки (КША); 06.11.1861 года избран президентом на 6-летний срок. Возглавив Конфедеративные Штаты Америки, предпринял попытку мирного урегулирования конфликта с северными штатами. Инициатива Дэвиса была отклонена правительством А. Линкольна.
В период Гражданской войны в США 1861-1865 годов самостоятельно определял стратегию обороны южных штатов. 10.05.1865 года в Ирвинвилль (штат Джорджия) захвачен в плен северянами. Обвинён в измене, провёл в заключении 2 года. После освобождения путешествовал, затем несколько лет возглавлял одну из страховых компаний Калифорнии. В 1875 году избран сенатором. Не смог занять этот пост из-за 14-й поправки к Конституции США, согласно которой лица, нарушившие присягу на верность США, лишались американского гражданства (гражданские права Дэвиса восстановлены только в 1978 году).
Сочинения:
Rise and fall of the Confederate government. N. Y., 1961