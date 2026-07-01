ДЭВИД I
ДЭВИД I - король Шотландии.
Младший сын короля Шотландии Малколма III (1058-1093 годы). После смерти родителей жил при дворе английских королей Уильяма II Руфуса (1087-1100 годы) и Генриха I, женившегося в 1100 году на сестре Дэвида I. В 1113 при поддержке Генриха I добился от своего брата Александра I, короля Шотландии (1107-1124 годы), признания за ним прав на графство Камберленд (эта территория в 1099 году была обещана Дэвиду I другим его братом - Эдгаром, занимавшим шотландский престол в 1097-1107 годах). В том же году Дэвид I взял в жёны дочь графа Нортумбрии Вальтеофа, получив тем самым права на владение английским графством Хантингдон. С апреля 1124 года, после смерти Александра I, король Шотландии.
Активно привлекал на службу англо-нормандскую знать (в годы правления Дэвида I в Шотландии осели семьи Брюсов, Стюартов и др.), начал чеканку королевской монеты, строил бурги. При Дэвиде I была упорядочена церковная организация Шотландии, основан ряд крупных монастырей, однако Дэвиду I не удалось добиться учреждения шотландского архиепископства. Использовал для укрепления своих позиций в отношениях с Англией смуту, вызванную борьбой за английскую корону между племянником Генриха I Стефаном и дочерью Матильдой, которую он поддерживал. Несмотря на поражение при Стандарде в июле 1138 года, добился от Стефана признания прав на Камберленд и Нортумбрию. В 1149 году посвятил в рыцари сына Матильды, будущего короля Англии, также подтвердившего его права на Нортумбрию.