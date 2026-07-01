ДЭВИД I

ДЭВИД I - король Шотландии.

Млад­ший сын ко­ро­ля Шот­лан­дии Мал­кол­ма III (1058-1093 годы). По­сле смер­ти ро­ди­те­лей жил при дво­ре английских ко­ро­лей Уиль­я­ма II Ру­фу­са (1087-1100 годы) и Ген­ри­ха I , же­нив­ше­го­ся в 1100 году на се­ст­ре Дэвида I. В 1113 при под­держ­ке Ген­ри­ха I до­бил­ся от сво­его бра­та Алек­сан­д­ра I, ко­ро­ля Шот­лан­дии (1107-1124 годы), при­зна­ния за ним прав на граф­ст­во Кам­бер­ленд (эта тер­ри­то­рия в 1099 году бы­ла обе­ща­на Дэвиду I дру­гим его бра­том - Эд­га­ром, за­ни­мав­шим шотландский пре­стол в 1097-1107 годах). В том же го­ду Дэвид I взял в жё­ны дочь гра­фа Нор­тум­брии Валь­тео­фа, по­лу­чив тем са­мым пра­ва на вла­де­ние английским граф­ст­вом Хан­тин­гдон. С апреля 1124 года, по­сле смер­ти Алек­сан­д­ра I, ко­роль Шот­лан­дии.

Ак­тив­но при­вле­кал на служ­бу анг­ло-нор­манд­скую знать (в го­ды прав­ле­ния Дэвида I в Шот­лан­дии осе­ли се­мьи Брю­сов, Стю­ар­тов и др.), на­чал че­кан­ку ко­ро­лев­ской мо­не­ты, стро­ил бур­ги. При Дэвиде I бы­ла упо­ря­до­че­на цер­ков­ная ор­га­ни­за­ция Шот­лан­дии, ос­но­ван ряд круп­ных мо­на­сты­рей, од­на­ко Дэвиду I не уда­лось до­бить­ся уч­ре­ж­де­ния шотландского ар­хи­епи­скоп­ст­ва. Ис­поль­зо­вал для ук­ре­п­ле­ния сво­их по­зи­ций в от­но­ше­ни­ях с Анг­ли­ей сму­ту, вы­зван­ную борь­бой за английскую ко­ро­ну ме­ж­ду пле­мян­ни­ком Ген­ри­ха I Сте­фа­ном и до­че­рью Ма­тиль­дой, ко­то­рую он под­дер­жи­вал. Не­смот­ря на по­ра­же­ние при Стан­дар­де в ию­ле 1138 года, до­бил­ся от Сте­фа­на при­зна­ния прав на Кам­бер­ленд и Нор­тум­брию . В 1149 году по­свя­тил в ры­ца­ри сы­на Ма­тиль­ды, бу­ду­ще­го ко­ро­ля Анг­лии, так­же под­твер­див­ше­го его пра­ва на Нор­тум­брию.