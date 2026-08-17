ДЭВЕНАНТ, Чарльз

Чарльз Дэвенант (1656-1714) — английский политический деятель, мыслитель и публицист.

Родился в 1656 году в Лондоне в семье известного поэта и драматурга Уильяма Давенанта (1605-1668). В 1671-1673 гг. обучался в Баллиол-колледже (Оксфордский университет), где изучал право. Получил степень доктора права в Кембриджском университете в 1675 году. В 1678-1689 годах был сотрудником английских налоговых органов, в правление Якова II Стюарта участвовал в сборе акцизов. После "Славной революции" 1688-1689 годов лишился занимаемой должности, материальное положение Дэвенанта сильно ухудшилось.

В 1690-е годы примкнул к оппозиции вигскому правительству. Вышедшее в 1695 году «Рассуждение о способах и средствах финансирования войны» принесло Дэвенанту известность. Дважды избирался в Палату общин от торийской партии.

В начале правления Анны Стюарт участвовал в работе англо-шотландской комиссии по разработке основных положений готовившейся унии в качестве секретаря. В 1703-1714 годах занимал должность генерального инспектора по делам экспорта и импорта.

Скончался в 1714 году в Лондоне.