ДЭВАЛОКА

ДЭВАЛОКА - обитель богов.

В ве­дий­ской кос­мо­ло­гии (смотрите так­же Ве­дий­ская ре­ли­гия) про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся ми­ру лю­дей (зем­ле) и ми­ру де­мо­нов (под­зем­но­му ми­ру).

В ин­ду­из­ме - один из не­бес­ных ми­ров, рас­по­ло­жен­ный на вер­ши­не свя­щен­ной го­ры Ме­ру. Сча­ст­ли­вое су­ще­ст­во­вание в Дэвалоке не яв­ля­ет­ся окон­ча­тель­ным ос­во­бо­ж­де­ни­ем ( мок­ша ) от стра­да­ний, по­сколь­ку под­чи­не­но за­ко­ну кар­мы и сан­са­ры. По ис­чер­па­нии за­слуг, обес­пе­чив­ших пе­ре­ро­ж­де­ние в Дэвалоке, ин­ди­вид воз­вра­ща­ет­ся в обыч­ный мир.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)