ДЭВАДАСИ
ДЭВАДАСИ - в индуистских храмах искусная в танце, пении, музыке служительница культа, обслуживавшая праздничные и повседневные храмовые ритуалы.
Считались жёнами божества, наделёнными чистотой и благодатью, хотя многие дэвадаси вступали в связь с людьми - брахманами, царями, богатыми прихожанами и паломниками. В связи с этим религиозная ритуальная деятельность дэвадаси нередко деградировала до уровня храмовой проституции и потому стала объектом постоянных гонений со стороны мусульманских и европейских правителей Индии.
Хотя дэвадаси известны с древности, формирование института дэвадаси связано с развитием крупного храмового строительства в эпоху Средневековья, особенно на юге Индии (эпоха династий Паллавов и Чолов) и в Ориссе. Дэвадаси, видимо, объединили в себе функции городских гетер, гаремных дев и жриц местных племенных культов (вирали, матанги). Поскольку основной задачей дэвадаси было развлечение богов, царей, придворных, брахманов, они оказались создательницами и хранительницами непревзойдённых образцов индийского музыкально-танцевального искусства, в т. ч. классических стилей «бхарата-натьям», «одисси».
Профессия дэвадаси - наследственная, но их ряды пополнялись и извне, за счёт девочек, посвящаемых или даримых семьями храмам и богам. В некоторых районах Индии дэвадаси существуют и поныне, хотя их институт формально искоренён серией правительственных законодательных актов (последний относится к 1947 году).