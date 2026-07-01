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ДЕУС ЭКС МАХИНА
ДЕУС ЭКС МАХИНА (лат. deus ex machina, букв. – бог из машины) - драматургический приём в античном театре: внезапное появление над сценой божества, вмешательство которого приводило действие к развязке.
Божество предотвращало катастрофу, разъясняло смысл происходящего, определяло дальнейшую судьбу героев.
Приём встречается в трагедиях Софокла («Филоктет»), Еврипида («Ипполит», «Ифигения в Тавриде», «Электра» и др.), комедиях Аристофана и Плавта.
В переносном смысле - неожиданное разрешение конфликта.
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