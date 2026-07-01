ДЕУС ЭКС МАХИНА

ДЕУС ЭКС МАХИНА (лат. deus ex machina, букв. – бог из ма­ши­ны) - драматургический приём в античном театре: внезапное появление над сценой божества, вмешательство которого приводило действие к развязке.

Бо­же­ст­во пре­дот­вра­ща­ло ка­та­ст­ро­фу, разъ­яс­ня­ло смысл про­ис­хо­дя­ще­го, оп­ре­де­ля­ло даль­ней­шую судь­бу ге­ро­ев.

При­ём встре­ча­ет­ся в тра­ге­ди­ях Со­фок­ла («Фи­лок­тет»), Ев­ри­пи­да («Ип­по­лит», «Ифи­ге­ния в Тав­ри­де», «Элек­тра» и др.), ко­ме­диях Ари­сто­фана и Плав­та.

В пе­ре­нос­ном смыс­ле - не­ожи­дан­ное раз­ре­ше­ние кон­флик­та.

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