ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1618
Мирный договор между Русским государством и Речью Посполитой, завершивший интервенцию Речи Посполитой начала XVII века.
Заключено 1(11) декабря в деревне Деулино близ Троице-Сергиева монастыря на 14,5 лет (с 25 декабря 1618 (4 января 1619) до 2(12) июня 1633).
Стало следствием неудачи похода королевича Владислава (будущего польского короля Владислава IV) на Москву в 1617-1618 годах, а также обострения польско-шведских отношений, приведшего к началу польско-шведской войны 1617-1629 годов.
В состав русской делегации входили бояре Ф.И. Шереметев и князь Д.И. Мезецкий, окольничий А.В. Измайлов, дьяки И.И. Болотников и М. Сомов, в состав польско-литовской - князь А. Новодворский, К. Плихта, князь Л. Сапега, А.К. Гонсевский, Я. Собесский.
По Деулинскому перемирию Русское государство уступало Речи Посполитой города (с уездами и волостями) Смоленск, а также Белый, Велиж, Дорогобуж, Красный, Монастыревск, Невель, Новгород-Северский, Попова Гора, Почеп, Рославль, Себеж, Серпейск, Стародуб, Торопец, Трубчевск, Чернигов и другие. Их тяглое посадское и уездное население переходило в подданство Речи Посполитой, гости и торговые люди могли выбрать подданство; воеводы, дворяне, духовенство, военные и приказные люди уходили в Русское государство со всем имуществом.
Речь Посполита возвращала Русскому государству Вязьму, Козельск, Мещовск и Мосальск.
Обе стороны заявляли о возможности в период действия Деулинского перемирия обсуждать вопрос о его продлении или заключении «вечного мира», обязывались не начинать войны и не давать к ней повода, не помогать людскими и материальными ресурсами врагам каждой из сторон. Послы, посланники и гонцы получали право свободного проезда по территории обеих стран, купцы и торговые люди при уплате торговых пошлин - право свободной торговли (польско-литовские - везде, кроме Москвы). Вопрос о спорных границах должен был быть решён на съезде специальных порубежных судей; все другие взаимные недоразумения должны были разбираться пограничными воеводами или наместниками, в отдельных случаях - специальными судьями.
Деулинское перемирие предусматривало обмен пленными в феврале 1619 года (русская сторона особо выделяла среди пленников Филарета, князя В.В. Голицына, боярина М.Б. Шеина, дьяка Т. Луговского). Бежавшим в Речь Посполиту князьям И.И. Шуйскому и Ю.Н. Трубецкому разрешалось (при желании) вернуться на родину.
Королевич Владислав обязывался «не искать» ни тайно, ни явно русского престола в период действия Деулинского перемирия, однако не признал Михаила Фёдоровича русским царём, ссылаясь на договор 1610 года с «Семибоярщиной». В связи с заключением Деулинского перемирия войска королевича Владислава, гетмана Я.К. Ходкевича, а также полк С. Чаплинского, покидая территорию Русского государства, не должны были разорять деревни и сёла на пути следования.
В январе - марте 1619 года состоялся размен городами, а 1(11) июня - размен пленными.
Действие Деулинского перемирия прекратилось с началом Смоленской войны 1632-1634 годов, завершившейся Поляновским миром 1634 года.