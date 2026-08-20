ДЕУЛИНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ 1618

Мирный договор между Русским государством и Речью Посполитой , завершивший интервенцию Речи Посполитой начала XVII века.

За­клю­че­но 1(11) де­каб­ря в деревне Де­ули­но близ Трои­це-Сер­гие­ва монастыря на 14,5 лет (с 25 декабря 1618 (4 января 1619) до 2(12) июня 1633).

Ста­ло след­ст­ви­ем не­уда­чи по­хо­да ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва (бу­ду­ще­го польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва IV) на Мо­ск­ву в 1617-1618 годах, а так­же обо­ст­ре­ния поль­ско-шведских от­но­ше­ний, при­вед­ше­го к на­ча­лу поль­ско-шведской вой­ны 1617-1629 годов.

В со­став русской де­ле­га­ции вхо­ди­ли боя­ре Ф.И. Ше­ре­ме­тев и князь Д.И. Ме­зец­кий , околь­ни­чий А.В. Из­май­лов, дья­ки И.И. Бо­лот­ни­ков и М. Со­мов, в со­став поль­ско-ли­тов­ской - князь А. Но­во­двор­ский, К. Плих­та, князь Л. Са­пе­га, А.К. Гон­сев­ский, Я. Со­бес­ский.

По Деулинскому перемирию Русское государство ус­ту­па­ло Ре­чи По­спо­ли­той го­ро­да (с уез­да­ми и во­лос­тя­ми) Смо­ленск, а так­же Бе­лый, Ве­лиж, До­ро­го­буж, Крас­ный, Мо­на­сты­ревск, Не­вель, Нов­го­род-Се­вер­ский, По­по­ва Го­ра, По­чеп, Ро­славль, Се­беж, Сер­пейск, Ста­ро­дуб, То­ро­пец, Труб­чевск, Чер­ни­гов и другие. Их тяг­лое по­сад­ское и уезд­ное на­се­ле­ние пе­ре­хо­ди­ло в под­дан­ст­во Ре­чи По­спо­ли­той, гос­ти и тор­го­вые лю­ди мог­ли вы­брать под­дан­ст­во; вое­во­ды, дво­ря­не, ду­хо­вен­ст­во , во­ен­ные и при­каз­ные лю­ди ухо­ди­ли в Русское государство со всем иму­ще­ст­вом.

Речь По­спо­ли­та воз­вра­ща­ла Русскому государству Вязь­му, Ко­зельск, Ме­щовск и Мо­сальск.

Обе сто­ро­ны за­яв­ля­ли о воз­мож­но­сти в пе­ри­од дей­ст­вия Деулинского перемирия об­су­ж­дать во­прос о его про­дле­нии или за­клю­че­нии «веч­но­го ми­ра», обя­зы­ва­лись не на­чи­нать вой­ны и не да­вать к ней по­во­да, не по­мо­гать люд­ски­ми и ма­те­ри­аль­ны­ми ре­сур­са­ми вра­гам ка­ж­дой из сто­рон. По­слы, по­слан­ни­ки и гон­цы по­лу­ча­ли пра­во сво­бод­но­го про­ез­да по тер­ри­то­рии обе­их стран, куп­цы и тор­го­вые лю­ди при уп­ла­те тор­го­вых по­шлин - пра­во сво­бод­ной тор­гов­ли (поль­ско-ли­тов­ские - вез­де, кро­ме Мо­ск­вы). Во­прос о спор­ных гра­ни­цах дол­жен был быть ре­шён на съез­де специальных по­ру­беж­ных су­дей; все другие вза­им­ные не­до­ра­зу­ме­ния долж­ны бы­ли раз­би­рать­ся по­гра­нич­ны­ми вое­во­да­ми или на­ме­ст­ни­ка­ми, в отдельных слу­ча­ях - специальными судь­я­ми.

Деулинское перемирие пре­ду­смат­ри­ва­ло об­мен плен­ны­ми в феврале 1619 года (русская сто­ро­на осо­бо вы­де­ля­ла сре­ди плен­ни­ков Фи­ла­ре­та, князя В.В. Го­ли­цы­на , боя­ри­на М.Б. Шеи­на, дья­ка Т. Лу­гов­ско­го). Бе­жав­шим в Речь По­спо­ли­ту князь­ям И.И. Шуй­ско­му и Ю.Н. Тру­бец­ко­му раз­ре­ша­лось (при же­ла­нии) вер­нуть­ся на ро­ди­ну.

Ко­ро­ле­вич Вла­ди­слав обя­зы­вал­ся «не ис­кать» ни тай­но, ни яв­но русского пре­сто­ла в пе­ри­од дей­ст­вия Деулинского перемирия, од­на­ко не при­знал Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча русским ца­рём, ссы­ла­ясь на до­го­вор 1610 года с «Се­ми­бо­яр­щи­ной». В свя­зи с за­клю­че­ни­ем Деулинского перемирия вой­ска ко­ро­ле­ви­ча Вла­ди­сла­ва, гет­ма­на Я.К. Ход­ке­ви­ча, а так­же полк С. Ча­п­лин­ско­го, по­ки­дая тер­ри­то­рию Русского государства, не долж­ны бы­ли ра­зо­рять де­рев­ни и сёла на пу­ти сле­до­ва­ния.

В январе - мар­те 1619 года со­сто­ял­ся раз­мен го­ро­да­ми, а 1(11) июня - раз­мен плен­ны­ми.

Дей­ст­вие Деулинского перемирия пре­кра­ти­лось с на­ча­лом Смо­лен­ской вой­ны 1632-1634 годов, за­вер­шив­шей­ся По­ля­нов­ским ми­ром 1634 года .

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