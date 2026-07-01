ДЕТУШ
ДЕТУШ (Destouches) (прозвище; настоящие имя и фамилия Филипп Нерико, Néricault) - французский драматург.
Выходец из буржуазной семьи, с которой порвал ради карьеры странствующего актёра; служил секретарём аббата Дюбуа, попал в милость к регенту Филиппу Орлеанскому, который стал его почитателем.
В 1717-1723 годах служил секретарём при дипломатической миссии в Великобритании.
Дебютировал комедиями характеров в духе Мольера: «Неблагодарный» («L’ingrat», 1712), «Мот» («Le dissipateur», 1736, русский перевод 1789) и др.
Многочисленные пьесы Детуша, в которых бытовой комизм сочетается с сентиментальными сценами [«Тщеславный» («Le glorieux», 1732), «Женатый философ» («Le philosophe marié », 1727, русский перевод 1827), «Притворная Агнесса» («La fausse Agnès», 1736, постановка 1759, русский перевод 1764) и др.], предвосхитили слёзную комедию.
В конце жизни прославился эпиграммами против энциклопедистов.
Сочинения:
Œuvres dramatiques. Gen., 1971. Vol. 1-6. P., 1995. Vol. 1-6.