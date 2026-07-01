ДЕТУШ

ДЕТУШ (Destouches) (прозвище; настоящие имя и фамилия Филипп Нерико, Néricault) - французский драматург .

Вы­хо­дец из бур­жу­аз­ной се­мьи, с ко­то­рой по­рвал ра­ди карь­е­ры стран­ст­вую­ще­го ак­тё­ра; слу­жил сек­ре­та­рём аб­ба­та Дю­буа, по­пал в ми­лость к ре­ген­ту Фи­лип­пу Ор­ле­ан­ско­му, ко­то­рый стал его по­чи­та­те­лем.

В 1717-1723 годах слу­жил сек­ре­та­рём при ди­пло­ма­тической мис­сии в Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Де­бю­ти­ро­вал ко­ме­дия­ми ха­рак­те­ров в ду­хе Моль­е­ра : «Не­бла­го­дар­ный» («L’ingrat», 1712), «Мот» («Le dissipateur», 1736, русский перевод 1789) и др.

Мно­го­численные пье­сы Детуша, в ко­то­рых бы­то­вой ко­мизм со­че­та­ет­ся с сен­ти­мен­таль­ны­ми сце­на­ми [«Тще­слав­ный» («Le glo­rieux», 1732), «Же­на­тый фи­ло­соф» («Le philosophe marié », 1727, русский перевод 1827), «При­твор­ная Аг­нес­са» («La fausse Ag­nès», 1736, постановка 1759, русский перевод 1764) и др.], пред­вос­хи­ти­ли слёз­ную ко­ме­дию .

В кон­це жиз­ни про­сла­вил­ся эпи­грам­ма­ми про­тив эн­цик­ло­пе­ди­стов.

Сочинения:

Œuvres dramatiques. Gen., 1971. Vol. 1-6. P., 1995. Vol. 1-6.