ДЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Внешкольные учебные учреждения в СССР и России для освоения детьми 8-15 лет основ железно-дорожных специальностей.

В их рас­по­ря­же­нии на­хо­дят­ся: спе­ци­аль­но про­ло­жен­ные уз­ко­ко­лей­ные рель­со­вые пу­ти (шириной 750 мм) про­тя­жён­но­стью 1–11 км, специальный под­виж­ной со­став - 1-2 те­п­ло­во­за (главным образом ТУ2 и ТУ7), 4-10 пас­са­жир­ских ва­го­нов (обыч­но ПВ51 или PAFAWAG), не­боль­шие вок­заль­ные зда­ния, де­по, стре­лоч­ные по­сты, а так­же учеб­ные ка­би­не­ты, ла­бо­ра­то­рии и мас­тер­ские для за­ня­тий. До­ро­ги обо­ру­до­ва­ны уст­рой­ст­ва­ми сиг­на­ли­за­ции, цен­тра­ли­за­ции, бло­ки­ров­ки и свя­зи.

Пос­ле изу­че­ния тео­ре­тического кур­са уче­ни­ки на прак­ти­ке ов­ла­де­ва­ют ос­нов­ны­ми железнодорожными про­фес­сия­ми: про­вод­ник ва­го­на, де­жур­ный по стан­ции, дис­пет­чер, по­мощ­ник ма­ши­ни­ста и ма­ши­нист. Зна­ния, по­лу­чен­ные на ДЖД, поз­во­ли­ли их вы­пуск­ни­кам в Великую Отечественную вой­ну са­мо­стоя­тель­но ра­бо­тать на уз­ко­ко­лей­ках, осу­ще­ст­в­лять стра­те­ги­че­ски важ­ные пе­ре­воз­ки в ты­лу. До конца 1980-х годов юные же­лез­но­до­рож­ни­ки по­лу­ча­ли удо­сто­ве­ре­ния на пра­во уп­рав­ле­ния теп­ло­во­зом и другие со­от­вет­ст­вую­щие до­ку­мен­ты. В 1950-е - середине 1980-х годов от тре­ти до по­ло­ви­ны обу­чав­ших­ся по­сту­па­ли в железнодорожные сред­ние специальные и выс­шие учеб­ные за­ве­де­ния, имея льго­ты, вплоть до ос­во­бож­де­ния от всту­пительных эк­за­ме­нов (с конца 1980-х годов чис­ло по­сту­паю­щих и объ­ём льгот сни­зи­лись).

Пер­вая ДЖД в СССР по­строе­на в Мо­ск­ве (1932, за­кры­та в конце 1930-х годов). Со второй половины 1930-х годов ДЖД строи­лись в сто­ли­цах поч­ти всех со­юз­ных рес­пуб­лик (1-я - в Тиф­ли­се, 1935). По при­ме­ру СССР по­доб­ные учеб­ные за­ве­де­ния строи­лись в со­циа­ли­стических стра­нах: Бол­га­рии, Венг­рии, ГДР, Ки­тае, Че­хо­сло­ва­кии, на Ку­бе и др.

К середине 1980-х годов в СССР ра­бо­та­ло не ме­нее 52 ДЖД (в 1990 году - 50 до­рог об­щей про­тя­жён­но­стью около 150 км), на­счи­ты­вав­ших около 50 тысяч уча­щих­ся.

В Российской Федерации функ­цио­ни­ру­ют 23 ДЖД (на­хо­дят­ся в сос­та­ве ОАО «РЖД»).

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