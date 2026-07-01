ДЕТСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Внешкольные учебные учреждения в СССР и России для освоения детьми 8-15 лет основ железно-дорожных специальностей.
В их распоряжении находятся: специально проложенные узкоколейные рельсовые пути (шириной 750 мм) протяжённостью 1–11 км, специальный подвижной состав - 1-2 тепловоза (главным образом ТУ2 и ТУ7), 4-10 пассажирских вагонов (обычно ПВ51 или PAFAWAG), небольшие вокзальные здания, депо, стрелочные посты, а также учебные кабинеты, лаборатории и мастерские для занятий. Дороги оборудованы устройствами сигнализации, централизации, блокировки и связи.
После изучения теоретического курса ученики на практике овладевают основными железнодорожными профессиями: проводник вагона, дежурный по станции, диспетчер, помощник машиниста и машинист. Знания, полученные на ДЖД, позволили их выпускникам в Великую Отечественную войну самостоятельно работать на узкоколейках, осуществлять стратегически важные перевозки в тылу. До конца 1980-х годов юные железнодорожники получали удостоверения на право управления тепловозом и другие соответствующие документы. В 1950-е - середине 1980-х годов от трети до половины обучавшихся поступали в железнодорожные средние специальные и высшие учебные заведения, имея льготы, вплоть до освобождения от вступительных экзаменов (с конца 1980-х годов число поступающих и объём льгот снизились).
Первая ДЖД в СССР построена в Москве (1932, закрыта в конце 1930-х годов). Со второй половины 1930-х годов ДЖД строились в столицах почти всех союзных республик (1-я - в Тифлисе, 1935). По примеру СССР подобные учебные заведения строились в социалистических странах: Болгарии, Венгрии, ГДР, Китае, Чехословакии, на Кубе и др.
К середине 1980-х годов в СССР работало не менее 52 ДЖД (в 1990 году - 50 дорог общей протяжённостью около 150 км), насчитывавших около 50 тысяч учащихся.
В Российской Федерации функционируют 23 ДЖД (находятся в составе ОАО «РЖД»).