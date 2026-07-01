ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Художественная литература для детей и юношества.

Вклю­ча­ет про­из­ве­де­ния, соз­дан­ные не­по­сред­ст­вен­но для де­тей, а так­же ад­ре­со­ван­ные взрос­ло­му чи­та­те­лю, но во­шед­шие в круг дет­ско­го чте­ния в ори­ги­наль­ном или адап­ти­ро­ван­ном ви­де. Спе­ци­фи­ка чи­та­те­ля-ре­бён­ка оп­ре­де­ля­ет не­об­хо­ди­мость со­че­та­ния в детской литературе ди­дак­тич­но­сти и по­зна­ва­тель­но­сти с за­ни­ма­тель­но­стью, яр­кой об­раз­но­стью.

Как спе­ци­фический род сло­вес­но­сти детская литература фор­ми­ру­ет­ся лишь в конце XVII - XVIII веках; до это­го про­из­ве­де­ния, пред­на­зна­чен­ные спе­ци­аль­но для де­тей, по­яв­ля­лись край­не ред­ко и име­ли, как пра­ви­ло, учеб­но-ди­дак­тический ха­рак­тер; например, «Трак­тат об ас­т­ро­ля­бии» на­пи­сан Дж. Чо­се­ром (1391), ве­ро­ят­но, для сво­его сы­на. К пер­вым по­этическим про­из­ве­де­ни­ям для де­тей от­но­сят­ся: сбор­ни­ки, соз­дан­ные английскими пи­са­те­ля­ми Дж. Бень­я­ном («Кни­га для маль­чи­ков и де­во­чек, или Де­ре­вен­ские сти­хи для де­тей», 1686) и А. Уот­тсом («Бо­же­ст­вен­ные и нрав­ст­вен­ные пес­ни для де­тей», 1720); сти­хотворные кни­ги Ка­рио­на Ис­то­ми­на, на­пи­сан­ные спе­ци­аль­но для юно­го ца­ре­ви­ча Алек­сея Пет­ро­ви­ча («Рай ум­ный», 1693, и др.). Для детской литературы XVIII века ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние ди­дак­тического на­ча­ла. Важ­ное ме­сто в ней за­ни­ма­ют сво­ды пра­вил и нравственных по­учений («Юно­сти че­ст­ное зер­ца­ло, или По­ка­за­ния к жи­тей­ско­му об­хо­ж­де­нию», 1717; «Гу­вер­нант­ка, или Ма­лень­кая жен­ская ака­де­мия» английской пи­са­тель­ни­цы С. Фил­динг, 1745; «Дет­ская фи­ло­со­фия, или Нра­во­учи­тель­ные раз­го­во­ры ме­ж­ду од­ною гос­по­жой и её деть­ми..., со­чи­нён­ные для по­спе­ше­ст­во­ва­ния ис­тин­ной поль­зе мо­ло­дых лю­дей» А.Т. Бо­ло­то­ва, ч. 1-2, 1776-1779). В XVIII веке соз­да­ют­ся так­же литературные сказ­ки для де­тей, опи­раю­щие­ся на фольк­лор­ную ос­но­ву («Кра­са­ви­ца и зверь» французской пи­са­тель­ни­цы Ж.М. Ле­пренс де Бо­мон, 1756), сен­ти­мен­таль­ные по­вес­ти («Ев­ге­ний и Юлия» Н.М. Ка­рам­зи­на , 1789), ху­дожественно-нра­во­учительные рас­ска­зы (М. Эд­жу­орт). В круг дет­ско­го чте­ния вхо­дит фан­та­сти­ко-при­клю­ченческая литература («Уди­ви­тель­ные при­клю­че­ния, пу­те­ше­ст­вия и во­ен­ные под­ви­ги ба­ро­на Мюнх­гау­зе­на» Р.Э. Рас­пе, 1786). Воз­ни­ка­ют пер­вые жур­на­лы для де­тей, в их чис­ле - «Дет­ское чте­ние для серд­ца и ра­зу­ма» Н.И. Но­ви­ко­ва (1785-1789). Мно­го­численные про­из­ве­де­ния для взрос­лых, соз­дан­ные в конце XVII - XVIII веках., позд­нее во­шли в раз­ряд дет­ско­го чте­ния: сказ­ки Ш. Пер­ро , ро­ма­ны Ф. Раб­ле, М. де Сер­ван­те­са, Дж. Свиф­та, Д. Де­фо; в Рос­сии - про­сто­на­род­ные сказ­ки В.А. Лёв­ши­на, М.Д. Чул­ко­ва.

В XIX веке до­ми­ни­рую­щим жан­ром детской литературы ос­та­ёт­ся ав­тор­ская сказ­ка, не­ред­ко об­ра­щён­ная и к ре­бён­ку, и к взрос­ло­му. Клас­сические об­раз­цы сти­хотворной сказ­ки в Рос­сии соз­да­ют А.С. Пуш­кин , П.П. Ер­шов. Про­за­ические сказ­ки в ро­ман­ти­ко-фан­та­стическом клю­че пи­шут А. По­го­рель­ский («Чёр­ная ку­ри­ца, или Под­зем­ные жи­те­ли», 1829), В.Ф. Одо­ев­ский; в жан­ре дет­ской сказ­ки ра­бо­та­ют так­же С.Т. Ак­са­ков («Алень­кий цве­то­чек», 1858), Н.П. Ваг­нер, В.И. Даль . Ме­ж­ду­народную из­вест­ность по­лу­ча­ют сказ­ки брать­ев Гримм , Х.К. Ан­дер­се­на, К. Кол­ло­ди; ска­зоч­но-фан­та­стические по­вес­ти Э.Т.А. Гоф­ма­на. В ду­хе английского аб­сур­ди­ст­ско­го юмо­ра транс­фор­ми­ру­ет жанр сказ­ки Л. Кэр­ролл. В середине - второй половине XIX века в круг чте­ния под­ро­ст­ков и юно­ше­ст­ва вклю­ча­ют­ся при­клю­ченческие и фан­та­стические ро­ма­ны и по­вес­ти (Дж.Ф. Ку­пер, Ж. Верн, А. Дю­ма-отец, Л.А. Бус­се­нар, Т.М. Рид, Р.Л. Сти­вен­сон и др.); их главными ге­роя­ми по­рой ста­но­вят­ся са­ми де­ти (по­вес­ти М. Тве­на). Мно­гие ис­то­ри­ко-аван­тюр­ные ро­ма­ны XIX века, соз­дан­ные для взрос­лых, вхо­дят в ре­пер­ту­ар дет­ско­го чте­ния (В. Скотт, Ш. Де Кос­тер, Р. Джо­вань­о­ли; в Рос­сии - И.И. Ла­жеч­ни­ков, Г.П. Да­ни­лев­ский). Все­мир­но из­вест­ным об­раз­цом дет­ской юмо­ри­сти­ки ста­ла кни­га ху­дож­ни­ка и по­эта В. Бу­ша «Макс и Мо­риц» (1865), со­еди­не­ни­ем гра­фи­ки и тек­ста пред­вос­хи­тив­шая жанр ко­мик­са. Ди­дак­тическое на­прав­ле­ние XVIII века на­шло про­дол­же­ние в жан­ре ла­ко­нич­но­го рас­ска­за в народном сти­ле, раз­ра­ба­ты­вав­ше­го­ся Л.Н. Тол­стым . На ру­бе­же XIX-XX веков про­из­ве­де­ния для де­тей соз­да­ют Д.В. Гри­го­ро­вич, В.Г. Ко­ро­лен­ко, Н.Г. Га­рин-Ми­хай­лов­ский, Д.Н. Ма­мин-Си­би­ряк и другие.

Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в XIX веке по­лу­ча­ют жур­на­лы для де­тей и юно­ше­ст­ва. Ис­то­ри­ко-пат­рио­тическая те­ма­ти­ка пре­об­ла­да­ла в жур­на­лах «Но­вое дет­ское чте­ние» под редакцией С.Н. Глин­ки (1821-1824) и «Биб­лио­те­ка для вос­пи­та­ния» под редакцией Д.А. Ва­луе­ва (1843-1846). Ре­ли­ги­оз­но-сен­ти­мен­таль­ный взгляд на фор­ми­ро­ва­ние ха­рак­те­ра де­воч­ки ис­по­ве­до­ва­ла А.О. Иши­мо­ва в сво­их жур­на­лах «Звёз­доч­ка» (1842-1863) и «Лу­чи» (1850-1860). На­уч­но-по­пу­ляр­ные ма­те­риа­лы лег­ли в ос­но­ву журнала «Но­вая биб­лио­те­ка для вос­пи­та­ния» под редакцией П.Г. Ред­ки­на (1847-1849).

В XX веке рез­ко из­ме­ня­ет­ся жан­ро­вый со­став детской литературы. Важ­ней­шее ме­сто в ней за­ни­ма­ет при­клю­ченческая и ис­то­рическая про­за (чи­тае­мая так­же и взрос­лы­ми) - ост­ро­сю­жет­ная, ро­ман­ти­че­ская по то­наль­но­сти, не­ред­ко имею­щая эк­зо­тический ко­ло­рит ( Р. Ки­п­линг , Дж. Лон­дон, Г.Р. Хаг­гард, У. Кол­линз, Р. Са­ба­ти­ни, Э. Бер­ро­уз и мн. др.). В круг дет­ско­го чте­ния вхо­дят но­вые жан­ры: де­тек­тив (А.К. Дойл), на­учная фан­та­сти­ка (Г. Уэллс, А.Р. Бе­ля­ев), на­уч­но-по­зна­ва­тель­ные кни­ги о при­ро­де и жи­вот­ных (Э. Се­тон-­Томп­сон, Д. Кер­вуд, Се­рая Со­ва; в Рос­сии - В.В. Би­ан­ки, Е.И. Ча­ру­шин), фэн­те­зи (К.С. Льюис, Дж.Р. Тол­кин). Пре­тер­пе­ва­ет из­ме­не­ния тра­диционный жанр сказ­ки: ди­дак­ти­ка в ней ус­ту­па­ет ме­сто иг­ро­во­му на­ча­лу, литературной экс­цен­три­ке, не­ред­ко со­че­таю­щей­ся с ли­рической ин­то­на­ци­ей и фи­лософскими сен­тен­ция­ми (А. де Сент-Эк­зю­пе­ри, А.А. Милн, О. Пройс­лер, П. Тре­верс, С. Ла­гер­лёф, А. Лин­дг­рен, Дж. Ро­да­ри, Т. Ян­сон и др.).

В Рос­сии рас­цвет детской литературы при­шёл­ся на середину XX века: по­эты В.В. Мая­ков­ский , К.И. Чу­ков­ский, Д.И. Хармс, А.И. Вве­ден­ский, А.Л. Бар­то, С.Я. Мар­шак , С.В. Ми­хал­ков и др., дра­ма­тур­ги Т.Г. Габ­бе, Е.Л. Шварц и др., про­заи­ки Ю.К. Оле­ша, А.П. Гай­дар , Б.С. Жит­ков, Л.А. Кас­силь, А.Н. Тол­стой, А.М. Вол­ков, В.П. Ка­та­ев, Л.И. Ла­гин и др. соз­да­ли зо­ло­той фонд детской литературы, на ко­то­ром бы­ло вос­пи­та­но не од­но по­ко­ле­ние де­тей. Для дет­ской и юно­ше­ской про­зы второй половины XX века ха­рак­тер­на тен­ден­ция к пси­хо­ло­гической уг­луб­лён­но­сти: внутренние про­ти­во­ре­чия ге­роя-ре­бён­ка, его ду­шев­ные пе­ре­жи­ва­ния ста­но­вят­ся им­пуль­сом раз­ви­тия сю­же­та. По­яв­ля­ют­ся но­вые ти­пы ге­роя: в про­зе для млад­ше­го воз­рас­та - «труд­ный ре­бё­нок», не­по­слуш­ный, но жи­вой и не­по­сред­ст­вен­ный (В.Ю. Дра­гун­ский, Н.Н. Но­сов, Ю.В. Сот­ник, В.В. Мед­ве­дев, Т.Ш. Крю­ко­ва и др.), для бо­лее стар­ших - «чу­дак», нрав­ст­вен­но про­ти­во­стоя­щий кол­лек­ти­ву и с юно­ше­ским мак­си­ма­лиз­мом за­став­ляю­щий взрос­лых жить по тем за­ко­нам, ко­то­рые они са­ми ис­по­ве­ду­ют (В.Ф. Тен­д­ря­ков, А.Г. Алек­син, Ю.Я. Яков­лев, В.К. Же­лез­ни­ков, Ю.П. Вя­зем­ский и др.). В дет­ской по­эзии на пер­вый план вы­хо­дит юмо­ри­стическое и иг­ро­вое на­ча­ло (В.Д. Бе­ре­стов, Э.Н. Ус­пен­ский, Б.В. За­хо­дер, В.В. Лу­нин и др.). Осо­бый раз­мах при­об­ре­ла фан­та­стическая литература, пред­став­лен­ная различными жан­ра­ми (на­учная фан­та­сти­ка, фэн­те­зи); сре­ди её соз­да­те­лей - В.П. Кра­пи­вин, Ю.В. Коз­лов, С.В. Лукь­я­нен­ко, М.В. Се­мёно­ва, Кир Бу­лы­чёв и др.

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