ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Художественная литература для детей и юношества.
Включает произведения, созданные непосредственно для детей, а также адресованные взрослому читателю, но вошедшие в круг детского чтения в оригинальном или адаптированном виде. Специфика читателя-ребёнка определяет необходимость сочетания в детской литературе дидактичности и познавательности с занимательностью, яркой образностью.
Как специфический род словесности детская литература формируется лишь в конце XVII - XVIII веках; до этого произведения, предназначенные специально для детей, появлялись крайне редко и имели, как правило, учебно-дидактический характер; например, «Трактат об астролябии» написан Дж. Чосером (1391), вероятно, для своего сына. К первым поэтическим произведениям для детей относятся: сборники, созданные английскими писателями Дж. Беньяном («Книга для мальчиков и девочек, или Деревенские стихи для детей», 1686) и А. Уоттсом («Божественные и нравственные песни для детей», 1720); стихотворные книги Кариона Истомина, написанные специально для юного царевича Алексея Петровича («Рай умный», 1693, и др.). Для детской литературы XVIII века характерно преобладание дидактического начала. Важное место в ней занимают своды правил и нравственных поучений («Юности честное зерцало, или Показания к житейскому обхождению», 1717; «Гувернантка, или Маленькая женская академия» английской писательницы С. Филдинг, 1745; «Детская философия, или Нравоучительные разговоры между одною госпожой и её детьми..., сочинённые для поспешествования истинной пользе молодых людей» А.Т. Болотова, ч. 1-2, 1776-1779). В XVIII веке создаются также литературные сказки для детей, опирающиеся на фольклорную основу («Красавица и зверь» французской писательницы Ж.М. Лепренс де Бомон, 1756), сентиментальные повести («Евгений и Юлия» Н.М. Карамзина, 1789), художественно-нравоучительные рассказы (М. Эджуорт). В круг детского чтения входит фантастико-приключенческая литература («Удивительные приключения, путешествия и военные подвиги барона Мюнхгаузена» Р.Э. Распе, 1786). Возникают первые журналы для детей, в их числе - «Детское чтение для сердца и разума» Н.И. Новикова (1785-1789). Многочисленные произведения для взрослых, созданные в конце XVII - XVIII веках., позднее вошли в разряд детского чтения: сказки Ш. Перро, романы Ф. Рабле, М. де Сервантеса, Дж. Свифта, Д. Дефо; в России - простонародные сказки В.А. Лёвшина, М.Д. Чулкова.
В XIX веке доминирующим жанром детской литературы остаётся авторская сказка, нередко обращённая и к ребёнку, и к взрослому. Классические образцы стихотворной сказки в России создают А.С. Пушкин, П.П. Ершов. Прозаические сказки в романтико-фантастическом ключе пишут А. Погорельский («Чёрная курица, или Подземные жители», 1829), В.Ф. Одоевский; в жанре детской сказки работают также С.Т. Аксаков («Аленький цветочек», 1858), Н.П. Вагнер, В.И. Даль. Международную известность получают сказки братьев Гримм, Х.К. Андерсена, К. Коллоди; сказочно-фантастические повести Э.Т.А. Гофмана. В духе английского абсурдистского юмора трансформирует жанр сказки Л. Кэрролл. В середине - второй половине XIX века в круг чтения подростков и юношества включаются приключенческие и фантастические романы и повести (Дж.Ф. Купер, Ж. Верн, А. Дюма-отец, Л.А. Буссенар, Т.М. Рид, Р.Л. Стивенсон и др.); их главными героями порой становятся сами дети (повести М. Твена). Многие историко-авантюрные романы XIX века, созданные для взрослых, входят в репертуар детского чтения (В. Скотт, Ш. Де Костер, Р. Джованьоли; в России - И.И. Лажечников, Г.П. Данилевский). Всемирно известным образцом детской юмористики стала книга художника и поэта В. Буша «Макс и Мориц» (1865), соединением графики и текста предвосхитившая жанр комикса. Дидактическое направление XVIII века нашло продолжение в жанре лаконичного рассказа в народном стиле, разрабатывавшегося Л.Н. Толстым. На рубеже XIX-XX веков произведения для детей создают Д.В. Григорович, В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, Д.Н. Мамин-Сибиряк и другие.
Широкое распространение в XIX веке получают журналы для детей и юношества. Историко-патриотическая тематика преобладала в журналах «Новое детское чтение» под редакцией С.Н. Глинки (1821-1824) и «Библиотека для воспитания» под редакцией Д.А. Валуева (1843-1846). Религиозно-сентиментальный взгляд на формирование характера девочки исповедовала А.О. Ишимова в своих журналах «Звёздочка» (1842-1863) и «Лучи» (1850-1860). Научно-популярные материалы легли в основу журнала «Новая библиотека для воспитания» под редакцией П.Г. Редкина (1847-1849).
В XX веке резко изменяется жанровый состав детской литературы. Важнейшее место в ней занимает приключенческая и историческая проза (читаемая также и взрослыми) - остросюжетная, романтическая по тональности, нередко имеющая экзотический колорит (Р. Киплинг, Дж. Лондон, Г.Р. Хаггард, У. Коллинз, Р. Сабатини, Э. Берроуз и мн. др.). В круг детского чтения входят новые жанры: детектив (А.К. Дойл), научная фантастика (Г. Уэллс, А.Р. Беляев), научно-познавательные книги о природе и животных (Э. Сетон-Томпсон, Д. Кервуд, Серая Сова; в России - В.В. Бианки, Е.И. Чарушин), фэнтези (К.С. Льюис, Дж.Р. Толкин). Претерпевает изменения традиционный жанр сказки: дидактика в ней уступает место игровому началу, литературной эксцентрике, нередко сочетающейся с лирической интонацией и философскими сентенциями (А. де Сент-Экзюпери, А.А. Милн, О. Пройслер, П. Треверс, С. Лагерлёф, А. Линдгрен, Дж. Родари, Т. Янсон и др.).
В России расцвет детской литературы пришёлся на середину XX века: поэты В.В. Маяковский, К.И. Чуковский, Д.И. Хармс, А.И. Введенский, А.Л. Барто, С.Я. Маршак, С.В. Михалков и др., драматурги Т.Г. Габбе, Е.Л. Шварц и др., прозаики Ю.К. Олеша, А.П. Гайдар, Б.С. Житков, Л.А. Кассиль, А.Н. Толстой, А.М. Волков, В.П. Катаев, Л.И. Лагин и др. создали золотой фонд детской литературы, на котором было воспитано не одно поколение детей. Для детской и юношеской прозы второй половины XX века характерна тенденция к психологической углублённости: внутренние противоречия героя-ребёнка, его душевные переживания становятся импульсом развития сюжета. Появляются новые типы героя: в прозе для младшего возраста - «трудный ребёнок», непослушный, но живой и непосредственный (В.Ю. Драгунский, Н.Н. Носов, Ю.В. Сотник, В.В. Медведев, Т.Ш. Крюкова и др.), для более старших - «чудак», нравственно противостоящий коллективу и с юношеским максимализмом заставляющий взрослых жить по тем законам, которые они сами исповедуют (В.Ф. Тендряков, А.Г. Алексин, Ю.Я. Яковлев, В.К. Железников, Ю.П. Вяземский и др.). В детской поэзии на первый план выходит юмористическое и игровое начало (В.Д. Берестов, Э.Н. Успенский, Б.В. Заходер, В.В. Лунин и др.). Особый размах приобрела фантастическая литература, представленная различными жанрами (научная фантастика, фэнтези); среди её создателей - В.П. Крапивин, Ю.В. Козлов, С.В. Лукьяненко, М.В. Семёнова, Кир Булычёв и др.
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