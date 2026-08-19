ДЕТИ БОЯРСКИЕ

Сословная группа в русских княжествах и землях, Русском государстве, России со второй половины XIII до начала XVIII века.

Ста­тус боярских детей по­сте­пен­но ме­нял­ся. В нов­го­род­ском ле­то­пи­са­нии середины XIII - начала XVI веков боряские дети на­зы­ва­лись сы­но­вья бо­яр , ко­то­рые по тем или иным при­чи­нам не дос­тиг­ли бо­яр­ст­ва; в конце XIV - начале XV веков они со­став­ля­ли за­мет­ную часть эк­спе­диционных во­енных сил Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки . В Северо-Восточной Ру­си со второй тре­ти XV века яв­ля­лись од­ной из со­слов­ных групп при­ви­ле­ги­рованных сло­ёв об­ще­ст­ва («кня­зи, боя­ре и де­ти бо­яр­ские»), бла­го­род­ных по про­ис­хо­ж­де­нию и за­ня­ти­ям (вой­на и управ­ле­ние), на­хо­ди­лись в слу­жеб­но-вас­саль­ных от­но­ше­ни­ях с ве­ли­ки­ми или удель­ны­ми князь­я­ми, вхо­ди­ли в со­став их дво­ров (в 1440-1490-х годах чис­лен­но пре­об­ла­да­ли).

Боряские дети упо­ми­на­ют­ся в до­го­вор­ных гра­мо­тах ве­ли­ких и удель­ных кня­зей 1433-1434 годов. В ле­то­пи­сях фи­гу­ри­ру­ют при опи­са­нии во­енных дей­ст­вий (бит­ва под Суз­да­лем, 1445), по­ли­тических кон­флик­тов (арест и казнь в 1462 году боярских детей дво­ра князя Ва­си­лия Яро­сла­ви­ча, пы­тав­ших­ся ос­во­бо­дить его из тюрь­мы; казнь в 1497 году боряских детей дво­ра кня­жи­ча Ва­си­лия Ива­но­ви­ча, бу­ду­ще­го великого княщя мо­с­ков­ско­го Ва­си­лия III Ива­но­ви­ча, и др.), чрез­вы­чай­ных си­туа­ций (уча­стие в ту­ше­нии по­жа­ров в Мо­ск­ве), тор­жественных це­ре­мо­ний. Не позд­нее 1470-х годов офор­ми­лась груп­па боярских детей, ко­то­рые, в от­ли­чие от дво­ро­вых боярских детей, не вхо­ди­ли в кня­же­ские дво­ры (с начала XVI века го­ро­до­вые боярские дети), не позд­нее начала XVI века ста­ли раз­личать­ся так­же боярские дети, по­лу­чав­шие корм­ле­ния, и боярские дети, по­лу­чав­шие де­неж­ное жа­ло­ва­нье. Из них дво­ро­вые боряские дети и боярские дети- корм­лен­щи­ки счи­та­лись об­ла­дав­ши­ми бо­лее вы­со­ким ста­ту­сом. К концу XV века, ког­да под боя­ра­ми ста­ли по­ни­мать толь­ко лиц, по­жа­ло­ван­ных этим дум­ным чи­ном, или рав­но­ста­тус­ных им пер­сон, боярскими детьми на­зы­ва­лось всё не­ти­ту­ло­ван­ное дво­рян­ст­во. В первой половине XVI века боярские дети отно­си­лись к той или дру­гой уезд­ной слу­жи­лой кор­по­ра­ции (по на­ли­чию по­ме­стья или вот­чи­ны в уез­де), в со­став дво­ра вхо­ди­ли как пред­ста­ви­те­ли этой кор­по­ра­ции. Пред­ста­ви­тель­ст­во раз­рас­тав­ше­го­ся по чис­лен­но­сти слоя боярских детей в Го­су­да­ре­вом дво­ре по­сте­пен­но ог­ра­ни­чи­ва­лось. По­след­няя рос­пись дво­ро­вых боярских детей пред­став­ле­на в «Дво­ро­вой тет­ра­ди» - пол­ном спи­ске чле­нов Го­су­да­ре­ва дво­ра (1551/52; до­пол­ня­лась на начала 1560-х годов). По­сле по­яв­ле­ния в струк­ту­ре уезд­ных слу­жи­лых лю­дей осо­бо­го слоя - дво­рян вы­бор­ных (не позд­нее 1562 года) - дво­ро­вые боярские дети бы­ли окон­ча­тель­но ис­клю­че­ны из со­ста­ва дво­ра, пре­вра­тив­шись в эли­тар­ную чи­нов­ную груп­пу в со­ста­ве уезд­ных (го­ро­до­вых) кор­по­ра­ций.

В до­ку­мен­тах второй половины XVI-XVII веков боярские дети де­ли­лись на 3-4 груп­пы: дво­ро­вые боряские дети, го­ро­до­вые боряские дети, но­ви­ки (слу­жи­лые, не­слу­жи­лые, вёр­стан­ные, не­вёр­стан­ные), от­став­ные и т.п.; в XVII веке поя­ви­лись до­пол­нительные груп­пы в свя­зи с соз­да­ни­ем пол­ков но­во­го строя (мно­гие боряские дети слу­жи­ли в них, осо­бен­но в 1650-1680-е годы) и пе­ре­уст­рой­ст­вом ор­га­ни­зационных ос­нов ар­мии (вве­де­ние свое­об­раз­ных во­енных ок­ру­гов). Внут­ри этих групп боряские дети раз­де­ля­лись по ве­ли­чи­не зе­мель­ных ок­ла­дов, по ти­пу по­лу­чае­мо­го де­неж­но­го жа­ло­ва­нья. Не­смот­ря на по­сто­ян­но про­воз­гла­шае­мые пра­ви­тель­ст­вом ме­ры по ог­ра­ни­че­нию до­сту­па в слой боряских детей, их со­слов­ные гра­ни­цы ос­та­ва­лись про­ни­цае­мы­ми в пер­вую оче­редь при мас­со­вых вер­ста­ни­ях (пре­имущественно в по­гра­нич­ных уездах) в конце XVII - начале XVII веков; в 1630-1670-х годах боряскими детьми ста­но­ви­лись вы­ход­цы из не­при­ви­ле­ги­рованных слу­жи­лых лю­дей (ка­за­ки, стрель­цы и т.д.) и по­дат­ных со­сло­вий (го­ро­жа­не, кре­сть­я­не).

В слу­жеб­ном пла­не боряские дети яв­ля­лись мас­со­вой ос­но­вой по­ме­ст­но­го опол­че­ния в XVI-XVII веках; они не­сли служ­бы - пол­ко­вую или по­ход­ную («со­тен­ную»), го­ро­до­вую (гар­ни­зон­ную; обыч­но в свя­зи со сла­бым здо­ровь­ем или же ма­лой со­стоя­тель­но­стью) и сто­ро­же­вую («ста­нич­ную»; на южном по­гра­ни­чье Русского государства). В ин­те­ре­сах боряских детей про­во­ди­лись мас­со­вые по­жа­ло­ва­ния зе­мель­ных вла­де­ний (конец XV - вторая треть XVII веков), раз­ра­ба­ты­ва­лись нор­мы по­ме­ст­но­го и за­ло­го­во­го пра­ва (середина XVI - середина XVII веков), в рай­онах с пре­об­ла­да­ни­ем вла­де­ний уезд­ных боряских детей (пре­ж­де все­го на северо-западном и южном по­гра­ни­чье, а так­же в ря­де центральных об­лас­тей) вво­ди­лись за­ко­но­дательные за­пре­ты на при­об­ре­те­ние вот­чин­ных и по­лу­че­ние по­ме­ст­ных зе­мель дум­ны­ми и московскими чи­на­ми Го­су­да­ре­ва дво­ра (конец XVI - середина XVII веков), а глав­ное - вво­ди­лись и уже­сто­ча­лись нор­мы кре­по­ст­но­го пра­ва (конец XVI - середина XVII веков), раз­ви­ва­лась административная прак­ти­ка и фор­му­ли­ро­ва­лись нор­мы государственного сыс­ка бег­лых кре­сть­ян (середина - вторая половина XVII века). Боряские дети име­ли це­лый ряд при­ви­ле­гий и пре­иму­ществ в срав­не­нии с по­дат­ны­ми со­сло­вия­ми и не­при­ви­ле­ги­рованными слу­жи­лы­ми людь­ми; их честь и честь чле­нов их се­мей за­щи­ща­лась юри­ди­че­ски ( Су­деб­ник 1550 года , Со­бор­ное уло­же­ние 1649 года).

Боряские дети воз­глав­ля­ли уезд­ные ор­га­ны ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния - губ­ные уч­ре­ж­де­ния. Как чле­ны ко­мис­сии ок­лад­чи­ков (ав­то­ри­тет­ные боряские дети от боль­шин­ст­ва чи­нов отдельной кор­по­ра­ции) уча­ст­во­ва­ли в оп­ре­де­ле­нии ок­ла­дов и ка­че­ст­ва во­енной служ­бы боряских детей сво­его уез­да. Из­би­ра­лись де­пу­та­та­ми от го­ро­дов на Зем­ские со­бо­ры (с конца XVI века), где со­став­ляли за­мет­ную и час­то ак­тив­ную часть уча­ст­ни­ков (осо­бен­но в Смут­ное вре­мя и в 1630-1640-х годах). По­ли­тическая ак­тив­ность боряских детей вы­ра­зи­лась так­же в уча­стии в городских вос­ста­ни­ях 1640-1650-х годов, в по­да­че кол­лектив­ных че­ло­бит­ных по важ­ней­шим со­ци­аль­ным и эко­но­мическим про­бле­мам в 1630-1680-е годы.

В первой четверти XVIII века боряские дети во­шли в со­став дво­рян­ско­го со­сло­вия.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)