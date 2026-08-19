ДЕТИ БОЯРСКИЕ
Сословная группа в русских княжествах и землях, Русском государстве, России со второй половины XIII до начала XVIII века.
Статус боярских детей постепенно менялся. В новгородском летописании середины XIII - начала XVI веков боряские дети назывались сыновья бояр, которые по тем или иным причинам не достигли боярства; в конце XIV - начале XV веков они составляли заметную часть экспедиционных военных сил Новгородской республики. В Северо-Восточной Руси со второй трети XV века являлись одной из сословных групп привилегированных слоёв общества («князи, бояре и дети боярские»), благородных по происхождению и занятиям (война и управление), находились в служебно-вассальных отношениях с великими или удельными князьями, входили в состав их дворов (в 1440-1490-х годах численно преобладали).
Боряские дети упоминаются в договорных грамотах великих и удельных князей 1433-1434 годов. В летописях фигурируют при описании военных действий (битва под Суздалем, 1445), политических конфликтов (арест и казнь в 1462 году боярских детей двора князя Василия Ярославича, пытавшихся освободить его из тюрьмы; казнь в 1497 году боряских детей двора княжича Василия Ивановича, будущего великого княщя московского Василия III Ивановича, и др.), чрезвычайных ситуаций (участие в тушении пожаров в Москве), торжественных церемоний. Не позднее 1470-х годов оформилась группа боярских детей, которые, в отличие от дворовых боярских детей, не входили в княжеские дворы (с начала XVI века городовые боярские дети), не позднее начала XVI века стали различаться также боярские дети, получавшие кормления, и боярские дети, получавшие денежное жалованье. Из них дворовые боряские дети и боярские дети-кормленщики считались обладавшими более высоким статусом. К концу XV века, когда под боярами стали понимать только лиц, пожалованных этим думным чином, или равностатусных им персон, боярскими детьми называлось всё нетитулованное дворянство. В первой половине XVI века боярские дети относились к той или другой уездной служилой корпорации (по наличию поместья или вотчины в уезде), в состав двора входили как представители этой корпорации. Представительство разраставшегося по численности слоя боярских детей в Государевом дворе постепенно ограничивалось. Последняя роспись дворовых боярских детей представлена в «Дворовой тетради» - полном списке членов Государева двора (1551/52; дополнялась на начала 1560-х годов). После появления в структуре уездных служилых людей особого слоя - дворян выборных (не позднее 1562 года) - дворовые боярские дети были окончательно исключены из состава двора, превратившись в элитарную чиновную группу в составе уездных (городовых) корпораций.
В документах второй половины XVI-XVII веков боярские дети делились на 3-4 группы: дворовые боряские дети, городовые боряские дети, новики (служилые, неслужилые, вёрстанные, невёрстанные), отставные и т.п.; в XVII веке появились дополнительные группы в связи с созданием полков нового строя (многие боряские дети служили в них, особенно в 1650-1680-е годы) и переустройством организационных основ армии (введение своеобразных военных округов). Внутри этих групп боряские дети разделялись по величине земельных окладов, по типу получаемого денежного жалованья. Несмотря на постоянно провозглашаемые правительством меры по ограничению доступа в слой боряских детей, их сословные границы оставались проницаемыми в первую очередь при массовых верстаниях (преимущественно в пограничных уездах) в конце XVII - начале XVII веков; в 1630-1670-х годах боряскими детьми становились выходцы из непривилегированных служилых людей (казаки, стрельцы и т.д.) и податных сословий (горожане, крестьяне).
В служебном плане боряские дети являлись массовой основой поместного ополчения в XVI-XVII веках; они несли службы - полковую или походную («сотенную»), городовую (гарнизонную; обычно в связи со слабым здоровьем или же малой состоятельностью) и сторожевую («станичную»; на южном пограничье Русского государства). В интересах боряских детей проводились массовые пожалования земельных владений (конец XV - вторая треть XVII веков), разрабатывались нормы поместного и залогового права (середина XVI - середина XVII веков), в районах с преобладанием владений уездных боряских детей (прежде всего на северо-западном и южном пограничье, а также в ряде центральных областей) вводились законодательные запреты на приобретение вотчинных и получение поместных земель думными и московскими чинами Государева двора (конец XVI - середина XVII веков), а главное - вводились и ужесточались нормы крепостного права (конец XVI - середина XVII веков), развивалась административная практика и формулировались нормы государственного сыска беглых крестьян (середина - вторая половина XVII века). Боряские дети имели целый ряд привилегий и преимуществ в сравнении с податными сословиями и непривилегированными служилыми людьми; их честь и честь членов их семей защищалась юридически (Судебник 1550 года, Соборное уложение 1649 года).
Боряские дети возглавляли уездные органы местного самоуправления - губные учреждения. Как члены комиссии окладчиков (авторитетные боряские дети от большинства чинов отдельной корпорации) участвовали в определении окладов и качества военной службы боряских детей своего уезда. Избирались депутатами от городов на Земские соборы (с конца XVI века), где составляли заметную и часто активную часть участников (особенно в Смутное время и в 1630-1640-х годах). Политическая активность боряских детей выразилась также в участии в городских восстаниях 1640-1650-х годов, в подаче коллективных челобитных по важнейшим социальным и экономическим проблемам в 1630-1680-е годы.
В первой четверти XVIII века боряские дети вошли в состав дворянского сословия.