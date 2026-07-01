ДЕСЯТСКОВ Станислав Германович

Родился 06.10.1936. В 1959 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета им. Жданова.

Кандидатская диссертация : Политическая борьба в Великобритании по вопросу об отношении к Германии и СССР (октябрь 1938 – сентябрь 1939 гг.) (Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1965).

Докторская диссертация : Формирование и развитие английской политики попустительства и поощрения агрессии (1931–1940) (Московский педагогический государственный институт, 1983).

Работал профессором кафедры всеобщей истории Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого.

Писать начал в 1950-е годы. Посещал литобъединение при Лениздате, где в то время занимались Андрей Битов, Павел Васильев. Вёл объединение Геннадий Гор. Под началом Г. Гора Десятсков писал свой первый исторический роман «Верховники», который попал на рецензирование Валентину Пикулю, давшему отрицательный отзыв. В результате этого в течение 14 лет «Верховники» не печатались. Их изданию, хотя и в урезанном более чем наполовину виде помог писатель Вячеслав Марченко. В 1997 году московское издательство «Армада» издало его в полном виде.

Также автор следующих исторических романов и повестей: «Тайное посольство» (1982), «Персонных дел мастер» (1990, 1999), «Когда уходит земной полубог» (1995), «Фельдмаршал Голицын» (2000), «Яков Брюс» (2004).

Член Союза писателей России. Действительный член Петровской академии (2000).

Область интересов : Британская внешняя политика 1930-х гг., русская история первой половины XVIII в.

Сочинения : Автор более 200 научных работ

Формирование и развитие английской внешней политики попустительства и поощрения агрессии в 1931—1940 гг. Дис. на соиск. учен. степ. докт. ист. наук. М., 1981.

Современная английская историография политики «умиротворения» агрессоров / Р. М. Илюхина; С. Г. Десятсков // Буржуазная историография Второй Мировой войны: анализ современных тенденций / Отв. ред. О. А. Ржешевский. М.: Наука, 1985. С. 80-98.

Уайтхолл — инициатор мюнхенской политики // Мюнхен — преддверие войны: истор. очерки / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики; отв. ред. В. К. Волков. М. : Наука, 1988. С. 21-43.