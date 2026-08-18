Десятилетняя война за независимость Кубы

Десятиле`тняя война` за незави`симость Ку`бы — первое вооруженное выступление кубинского наро- да против испанского колониализма. Борьбу возглавили радикальное крыло кубинской плантаторской буржуазии и революционная интеллигенция . Движущими силами стали крестьянство и освобождаемые в ходе войны рабы, вливавшиеся в Освободительную армию. Началась в восточной части острова (Орьенте) под руководством плантатора и адвоката К. М. де Сеспедеса, который 10 октября 1868 обратился к своим соратникам с Манифестом независимости. В последующие месяцы революционное движение охватило другие провинции: Камагуэй, Лас-Вильяс. 10 апреля 1869 была созвана Конституционная ассамблея, принявшая конституцию Гуаймаро ( провинция Камагуэй), состоявшую из 28 статей. Куба была провозглашена независимой федеративной республикой парламентского типа. Исполнительная власть принадлежала президенту, законодательная — однопалатному парламенту, имевшему широкие полномочия. Провозглашалась независимая судебная власть. Конституция декларировала буржуазные свободы: слова, печати, собраний, вероисповедания и другие неотъемлемые права человека . Ст. 24 провозгласила свободу всех жителей, ст. 26 отменяла сословные привилегии. Президентом был назначен К. М. де Сеспедес, председателем палаты — С. Сиснерос-и-Бетанкур. Вооруженная борьба охватила лишь восточную часть острова, западные районы остались под контролем Испании. Радикализация революционного процесса (отмена рабства в декабре 1870, уничтожение собственности противников революционной власти) способствовала обострению внутриполитических разногласий. В октябре 1873 К. М. де Сеспедес был смещен с поста президента. Однако последующим часто сменяемым правительствам революционной Кубы не удалось коренным образом улучшить военную ситуацию и распространить борьбу на всю территорию острова. Падение военного и морального оптимизма среди повстанческих сил, нарастание духа местничества и регионализма вынудили революционное правительство пойти на подписание c Испанией 10 февраля 1878 компромиссного Санхонского договора, не предусматривавшего независимости. Левое крыло Освободительной армии под руководством мулата А. Масео, отказавшись признать Санхонский договор (так называемый Протест Барагуа), продолжило вооруженную борьбу, но вскоре вынуждено было прекратить сопротивление и в мае 1878 покинуло Кубу. По Санхонскому договору Кубе было предоставлено право избирать своих депутатов в испанские кортесы . Свободу получили лишь рабы, сражавшиеся в рядах повстанческой армии. Главным итогом Д. в. явилась полная отмена рабства на Кубе в 1886. Лит.: Зорина А. М. Из героического прошлого кубинского народа. М., 1961; Очерки истории Кубы, 1978; Ивкина Л. А. Десятилетняя война за независимость на Кубе, 1868—1878. М., 2007; Collazo E. Desde Yara hasta el Zanjón (Apuntaciones históricas). La Habana, 1967; Guerra y Sánchez R. Guerra de los 10 años. Vol. I—II. La Habana, 1972. Л. А. Ивкина.