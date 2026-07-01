ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ

Осуждение и постепенная ликвидация системы установленного при И. Сталине тоталитарного режима и отдельных его сторон.

Первые шаги к десталинизации были предприняты сразу после смерти Сталина (начало реабилитации жертв сталинских репрессий). Начало более широкой десталинизации положил ХХ съезд КПСС , на котором Н. Хрущев выступил с докладом «О культе личности Сталина и его последствиях». Опасность продолжения террора, неразрывно связанного со сталинской системой, заставила даже старых сталинских соратников, таких как В. Молотов и Л. Каганович , согласиться на осуждение “культа личности” Сталина. Понимая опасность для авторитета КПСС и СССР разоблачения их высшего руководителя, Н. Хрущев проводил десталинизацию осторожно и непоследовательно. И Хрущев , и другие вожди партии понимали, что разоблачение Сталина как преступника нанесет огромный удар по авторитету коммунистического движения. 30 июня 1956 г. было опубликовано постановление ЦК КПСС “О преодолении культа личности и его последствий”, в которой оценка Сталина была уже не столь резкой, как в докладе Хрущева на ХХ съезде. Это двойственное постановление, осуждавшее культ Сталина, но во многом оправдывавшее самого Сталина, привело к дискуссиям в обществе: только ли в Сталине коренится причина отклонения от социалистических принципов, изначально подразумевавших демократизм и социальную справедливость. Советское общество перестало быть политически монолитным, оно раскололось на сталинистов и антисталинистов. Началась открытая реабилитация жертв репрессий. Новый импульс десталинизации придал XXII съезд КПСС . В период правления Л. Брежнева десталинизация затормозилась. Эту проблему стали публично замалчивать, но она продолжала обсуждаться в обществе, особенно диссидентами. В период Перестройки десталинизация была использована для нанесения удара по консервативной части КПСС, критика сталинского режима и его последствий приобрела всеобъемлющий и радикальный характер.

Исторические источники:

Культура и власть от Сталина до Горбачева. Доклад Н.С. Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Документы. М., 2002;

Реабилитация: как это было. Документы Президиума ЦК КПСС и другие материалы. М., 2003-2004;

Реабилитация. Политические процессы 30-50-х гг. М., 1991;

Хрущев Н. Воспоминания. М., 1997.

Автор статьи: Шубин А.В.