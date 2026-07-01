Десницкий, Семен Ефимович

Десни`цкий, Семен Ефимович (ок. 1740, Нежин — 15[26].06.1789, Москва) — российский просветитель, ученый-правовед. Из мещан. Первоначальное образование получил в семинарии в Троице-Сергиевой лавре, с 1759 учился в гимназии при Московском университете, затем в самом университете. В 1761 для завершения образования отправлен в Великобританию, прослушал курс юридических и других наук в университете г. Глазго (одним из преподавателей был А. Смит). В 1767 получил диплом доктора гражданского и церковного права. В 1768—1787 занимал должность профессора права в Московском университете, причем впервые читал лекции на русском языке, что вызвало протест со стороны иностранцев, преподававших на латыни. Спор в пользу Д. разрешила императрица Екатерина II. Возглавляя кафедру российского законоведения, Д. заложил основы российской юридической науки. Был переводчиком и комментатором иностранной юридической литературы. В своих работах («Речи», «Рассуждения») выдвигал оригинальную концепцию развития человечества и правоведения, выделяя 4 «состояния» человечества: «первоначальное» ( охота , собирательство), «пастушеское», «хлебопашественное», «коммерческое», которым соответствуют определенные формы религии, собственности, сословного разделения и юриспруденции. Придерживался теории разделения властей. С 1787 находился в отставке, но продолжал заниматься научной и издательской деятельностью. Соч.: Слово о прямом и ближайшем способе к научению юриспруденции. М., 1768; Юридическое рассуждение о начале и происхождении супружества. М., 1774; Юридическое рассуждение о пользе знания отечественного законоискусства. М., 1778; Юридическое рассуждение о разных понятиях, какие имеют народы о собственности. М., 1781. Лит.: Грацианский П. Е. Десницкий. М., 1978; Коркунов Н. М. Семён Ефимович Десницкий — первый русский профессор права. М., 1894; Томсинов В. А. Первые русские профессора юридического факультета Москов­ского университета: С. Е. Десницкий и И. А. Третьяков // Вестник Московского университета. Серия «Право». М., 2004. № 6. С. 27—50. В. М. Безотосный.