Дешт-и-Кипчак

Де`шт-и-Кипча`к (Кипчакская степь) — обобщенное название степных пространств от Дуная до Сырдарьи и Балхаша в XI—XV вв. Название происходит от этнонима «кипчаки» («куманы», «половцы») — основного населения этой территории. Впервые встречается у персидского автора Насира Хосрова в XI в. Д.-и-К. обычно делится на Западный (к западу от Каспия) и Восточный (территория современного Сев. Казах­стана). Зап. Кипчак в византийских и европейских хрониках известен как Комания (Кумания), в древнерусских летописях — как Половецкая степь. В XIII в. Д.-и-К. стал территорией Золотой Орды. Лит.: Кудряшов К. В. Половецкая степь. М., 1948; Golden P. Nomads and their Neighbours in the Russian Steppe. Aldershot, 2003. Н. Н. Крадин.