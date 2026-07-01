ДЕШАН ЭСТАШ
ДЕШАН ЭСТАШ (фр. Eustache Deschamps; прозвище Морель, Morel) - французский поэт, теоретик литературы.
Ученик Г. де Машо (по некоторым данным, его племянник).
Служил при дворе Карла V Мудрого в должности хранителя вод и лесов, много путешествовал по Европе, находился в плену у сарацин.
Автор свыше 1500 стихотворений - баллад, рондо, виреле, ле и др., а также теоретического трактата в прозе «Искусство слагать песни» («L’art de dictier et de faire les chansons», 1392).
Среди крупных произведений Дешана - аллегорические поэмы (самая известная - сатирическая поэма «Зерцало брака» («Miroir de marriage», около 1400)). Для творчества Дешана характерна граничащая с манерностью изысканность формы.
Сочинения:
Œuvres complètes. P., 1878-1903. Vol. 1-11.