ДЕШАН ЭСТАШ

ДЕШАН ЭСТАШ (фр. Eustache Deschamps; прозвище Морель, Morel) - французский поэт, теоретик литературы .

Уче­ник Г. де Ма­шо (по не­которым дан­ным, его пле­мян­ник).

Слу­жил при дво­ре Кар­ла V Муд­ро­го в долж­но­сти хра­ни­те­ля вод и ле­сов, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе, на­хо­дил­ся в пле­ну у са­ра­цин.

Ав­тор свыше 1500 сти­хо­тво­ре­ний - бал­лад, рон­до, ви­ре­ле, ле и др., а так­же тео­ре­тического трак­та­та в про­зе «Ис­кус­ст­во сла­гать пес­ни» («L’art de dictier et de faire les chansons», 1392).

Сре­ди круп­ных про­из­ве­де­ний Дешана - ал­ле­го­рические по­эмы (са­мая из­вест­ная - са­ти­рическая по­эма «Зер­ца­ло бра­ка» («Miroir de marriage», около 1400)). Для твор­че­ст­ва Дешана ха­рак­тер­на гра­ни­ча­щая с ма­нер­но­стью изы­скан­ность фор­мы.

Сочинения :

Œuvres complètes. P., 1878-1903. Vol. 1-11.