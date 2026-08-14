Дешан

Деша`н (фр. Deschamps), Леже Мари (10.01.1716, Ренн — 19.04.1774, Монтрей-Беллэ) — французский философ-утопист. Биографические сведения о нем крайне скудны. В 1733 вступил в монашеский орден Cв. Бенедикта. В 1760—1770-е пользовался покровительством маркиза Вуайе д’Аржансона. При жизни анонимно издал два полемических сочинения «Письма о духе века» (Lettres sur l’esprit du siècle, 1769) и «Голос разума против аргумента времени» (Voix de la Raison contre la raison du temps, 1770). Рукопись его главной работы — утопии «Истина, или Истинная система» — была обнаружена только в 1862. Однако, поскольку Д. активно обсуждал основные положения этого труда в своей переписке с Вольтером, Ж. Ж. Руссо, К. А. Гельвецием, Д. Дидро и Ж. Л. Даламбером, тот, даже не опубликованный при жизни автора, оказал влияние на общественную мысль Просвещения. Д. делил историю человечества на три периода: оставшееся в прошлом естественное состояние («состояние дикости»), современное ему общество («состояние законов») и совершенный строй будущего («состояние нравов»). Путь к решению социальных проблем он видел в отмене част­ной собственности и установлении полного равенства, основой которого должно стать гарантированное удовлетворение элементарных биологических потребностей человека. Все «вредные излишества» — науки, искусства, промышленность, города — в идеальном обществе подлежали уничтожению. Государство, право и семья при «состоянии нравов» также исчезнут. Люди будут жить в больших общих жилищах, спать на соломе и заниматься лишь примитивным сельскохозяйственным трудом. Такая жизнь, считал Д., приведет к нивелировке индивидуальности, что, по его мнению, составляет важное условие счастья: «При состоянии нравов не плакали и не смеялись бы. На всех лицах написан был бы ясный вид довольства, и <…> почти все лица имели бы один и тот же вид». В ХХ в. историки-марксисты квалифицировали Д. как одного из наиболее ярких представителей утопического коммунизма эпохи Просвещения. Соч.: Истина, или Истинная система. М, 1973; Oeuvres philosophiques. 2 vol. Paris, 1993; Correspondance générale: établie à partir des archives d’Argenson. Paris, 2006. Лит.: Поршнев Б. Ф. Мелье, Морелли, Дешан // Век Просвещения. М., 1970; Чудинов А. В. Утопии века Просвещения. М., 2000; Léger-Marie Deschamps, un philosophe entre Lumières et oubli. Paris, 2001; Baczko B. Lumière de l’utopie. Paris, 2001; Robinet A. Dom Deschamps: le maître des maîtres du soupçon. Paris, 1994. А. В. Чудинов.