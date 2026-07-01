Деса

Де`са — основная единица социально-экономической и административной системы сельской Явы, соседская община, село. Cформировалась в XIV в. Насчитывает обычно в среднем 2—3 тыс. жителей. Имеются два типа Д.: горных и холмистых районов, объединяющая несколько деревень, и равнинных районов, насчитывающая 400—500 домохозяйств. Ведает всеми аграрными, административными, юридическими, религиозными вопросами в общине. Возглавляется старостой, избираемым взрослым населением деревни. После выборов кандидатура утверждается бупати (главой административного района) от имени губернатора. Наиболее важные решения, касающиеся жизни Д., принимает Совет старейшин из 9—15 человек. Для обеспечения безопасности и ведения борьбы с преступностью Д. разделена на группы «Рукун тетангга», каждая из которых включает около 20 дворов. Специальные лица ведают орошением полей, отправлением религиозных культов, имеются также секретарь и почтальон. Все земли делятся на три категории: частные земли общинников; земли, предоставляемые деревенской администрации за службу; земли, принадлежащие всей общине.