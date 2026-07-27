ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Один из наиболее почитаемых Русской православной церковью чудотворных образов Божией Матери.
По некоторым данным, до 1812 года принадлежала кремлёвскому Вознесенскому женскому монастырю в Москве; перед началом Отечественной войны 1812 года была спрятана в Вознесенской церкви села Коломенское и, вероятно, забыта. Обретена в день отречения от престола императора Николая II (2(15) марта 1917). Икона обнаружена в подвале храма сильно загрязнённой. На ней открылось изображение Богоматери, восседающей на троне, в короне, со скипетром и державой в руках. Благословляющий Отрок Христос восседает на Её коленях, простирая левую руку к державе. Вверху в облаках находится Бог Отец, также благословляющий, с державой. Образ сразу же прославился чудотворениями, ему составили службу и акафист (при участии патриарха Тихона).
В 1917-1918 годах икона побывала во многих московских храмах, монастырях, фабриках и заводах с совершением молебнов. Её необычная иконография обусловила название «Державная»; сложилось представление, что Богоматерь приняла верховную власть над Россией. В 1929 году икону передали в Государственный Исторический музей. 27 июня 1990 года перенесена в церковь Казанской иконы Божией Матери в Коломенском. Празднование Пресвятой Богородице в честь иконы Её Державной совершается 2(15) марта и 14 (27) июля.
Икона датируется концом XVIII - началом XIX веков. Образ принадлежит к иконографическому типу «Богоматерь Царица», известному с VI-VII веков (фреска в апсиде церкви Санта-Мария-Антиква в Риме), где Богоматерь изображается в имперском облачении и с символами власти. Иконография имела широкое распространение в Западной Европе, существовала в разных вариантах. Вариант, прославившийся под названием «Державная», встречается на Руси (с несущественными различиями в деталях) со второй половины XVIII века («Богоматерь на престоле» из церкви Троицы Власьевского прихода в Ярославле, а также из Историко-архитектурного и художественного музея «Новый Иерусалим»).