ДЕРЖАВНАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Один из наиболее почитаемых Русской православной церковью чудотворных образов Божией Матери.

По не­ко­то­рым дан­ным, до 1812 года при­над­ле­жа­ла крем­лёв­ско­му Воз­не­сен­ско­му жен­ско­му монастырю в Мо­ск­ве; пе­ред на­ча­лом Оте­че­ст­вен­ной вой­ны 1812 года бы­ла спря­та­на в Воз­не­сен­ской церкви села Ко­ло­мен­ское и, ве­ро­ят­но, за­бы­та. Об­ре­те­на в день от­ре­че­ния от пре­сто­ла императора Ни­ко­лая II (2(15) марта 1917). Ико­на об­на­ру­же­на в под­ва­ле хра­ма силь­но за­гряз­нён­ной. На ней от­кры­лось изо­бра­же­ние Бо­го­ма­те­ри , вос­се­даю­щей на тро­не, в ко­ро­не, со ски­пет­ром и дер­жа­вой в ру­ках. Бла­го­слов­ляю­щий От­рок Хри­стос вос­се­да­ет на Её ко­ле­нях, про­сти­рая ле­вую ру­ку к дер­жа­ве. Ввер­ху в об­ла­ках на­хо­дит­ся Бог Отец, так­же бла­го­слов­ляю­щий, с дер­жа­вой. Об­раз сра­зу же про­сла­вил­ся чу­до­тво­ре­ния­ми, ему со­ста­ви­ли служ­бу и ака­фист (при уча­стии пат­ри­ар­ха Ти­хо­на).

В 1917-1918 годах ико­на по­бы­ва­ла во мно­гих московских хра­мах, мо­на­сты­рях, фаб­ри­ках и за­во­дах с со­вер­ше­ни­ем мо­леб­нов. Её не­обыч­ная ико­но­гра­фия обу­сло­ви­ла название «Дер­жав­ная»; сло­жи­лось пред­став­ле­ние, что Бо­го­ма­терь при­ня­ла вер­хов­ную власть над Рос­си­ей. В 1929 году ико­ну пе­ре­да­ли в Государственный Исторический музей. 27 июня 1990 года пе­ре­не­се­на в церковь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри в Ко­ло­мен­ском. Празд­но­ва­ние Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­це в честь ико­ны Её Дер­жав­ной со­вер­ша­ет­ся 2(15) мар­та и 14 (27) ию­ля.

Ико­на да­ти­ру­ет­ся концом XVIII - началом XIX веков. Об­раз при­над­ле­жит к ико­но­гра­фическому ти­пу «Бо­го­ма­терь Ца­ри­ца», из­вест­но­му с VI-VII веков (фре­ска в ап­си­де церкви Сан­та-Ма­рия-Ан­тик­ва в Ри­ме), где Бо­го­ма­терь изо­бра­жа­ет­ся в имперском об­ла­че­нии и с сим­во­ла­ми вла­сти. Ико­но­гра­фия име­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в Западной Ев­ро­пе, су­ще­ст­во­ва­ла в раз­ных ва­ри­ан­тах. Ва­ри­ант, про­сла­вив­ший­ся под названием «Дер­жав­ная», встре­ча­ет­ся на Ру­си (с не­су­ще­ст­вен­ны­ми раз­ли­чия­ми в де­та­лях) со второй половины XVIII века («Бо­го­ма­терь на пре­сто­ле» из церкви Трои­цы Влась­ев­ско­го при­хо­да в Яро­слав­ле, а так­же из Ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и ху­дожественного му­зея «Но­вый Ие­ру­са­лим»).

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