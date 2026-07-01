Дерптское (Тартуское) епископство

Де`рптское (Тартуское) епи`скоп­ство (нем. Bistum Dorpat, эст. Tartu piiskopkond) — епископство в Ливонии, существовавшее в 1224—1558. С 1435 входило в состав так называемой Ливонской конфедерации. В 1224, после взятия крестоносцами крепости Юрьев, сюда переселился епископ епархии Леаль, учрежденной папой в 1211. Первоначально подчинялся архиепископству Лундскому, а с 1255 — Рижскому, согласно булле папы Александра IV. Уже в 1225 епископ Дерптский был возведен императором Генрихом VIII в имперские князья. Епископ был одним из ландегерров данной территории. Особо важную роль играл г. Дерпт, являвшийся как резиденцией архиепископа, так и ганзейским городом. На протяжении Средних веков и 1-й половины XVI в. Д. е., располагавшееся на границе новгородских и псковских земель, а впоследствии Московского государства, неоднократно участвовало в военных столкновениях. Епископ периодически находился в состоянии конфликта с ландмайстером Тевтонского ордена. В частности, в конце XIV в. епископ Дерптский Дитрих Дамеров получил поддер­жку великого князя литовского Витовта и герцога Альбрехта Мекленбургского в борьбе против Ордена. В ходе этой войны был разрушен один из первых и наиболее укрепленных замков епископства, Оденпе. В 1518 должность епископа занял Иоганн Бланкенфельд, ставший с 1524 также архиепископом Рижским. В это время в Д. е. происходят конфликты между протестантами и католиками, что приводит, в том числе, к разграблению некоторых церквей. Д. е. прекратило свое существование в 1558 в результате Ливонской войны, когда последний дерптский епископ, Герман II Везель, был взят в плен и уведен в Москву. Лит.: Бессуднова М. В. Россия и Ливония в конце XV в. Истоки конфликта. М., 2015; Филюшкин А. И. Изобретая первую войну России и Европы. Балтийские войны второй половины XVI в. глазами современников и потомков. СПб., 2013; Чешихин Е. В. Краткая история Прибалтийского края. Рига, 1894; Gernet A. v. Verfassungsgeschichte des Bistums Dorpat bis zur Ausbildung der Lanstände. Jurjew, 1896; Lewandowski J. Historia Estonii. Wrocław, 2002; Rauch G. v. Stadt und Bistum Dorpat zum Ende der Ordenszeit // Zeitschrift für Ostforschung. Bd 24. 1975. S. 577—626.