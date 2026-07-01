ДЁРПФЕЛЬД ВИЛЬГЕЛЬМ
ДЁРПФЕЛЬД ВИЛЬГЕЛЬМ (нем. Wilhelm Dörpfeld) - немецкий археолог.
Специалист по археологии и архитектуре Древней Греции. Первый секретарь Немецкого археологического института в Афинах (1887-1911).
Начал полевые исследования как архитектор при раскопках в Олимпии. Продолжил раскопки и систематизировал материалы Трои, Тиринфа; возглавлял работы немецкой экспедиций также в Коринфе, Афинах, Пергаме, на о. Итака.
Разработал методику раскопок большими площадями с тщательной фиксацией слоёв и находок, систематически публикуя материалы. Это оказало влияние на многих специалистов (в России - Б.В. Фармаковский, Н.Я. Марр и др.) и легло в основу современных методик раскопок древних городов.
Сочинения:
Das griechische Theater. Athen, 1896;
Troja und Ilion. Athen, 1902. Bd 1-2 (mit H. Schmidt, A. Götze);
Alt-Ithaka. Münch., 1927. Bd 1-2;
Alt-Olympia. B., 1935. Bd 1-2;
Alt-Athen und seine Agora. B., 1937-1939. H. 1-2.