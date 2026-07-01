ДЁРПФЕЛЬД ВИЛЬГЕЛЬМ

ДЁРПФЕЛЬД ВИЛЬГЕЛЬМ (нем. Wilhelm Dörpfeld) - немецкий археолог.

Спе­циа­лист по ар­хео­ло­гии и ар­хи­тек­ту­ре Древ­ней Гре­ции . Первый сек­ре­тарь Немецкого ар­хео­ло­гического института в Афи­нах (1887-1911).

На­чал по­ле­вые ис­сле­до­ва­ния как ар­хи­тек­тор при рас­коп­ках в Олим­пии . Про­дол­жил рас­коп­ки и сис­те­ма­ти­зи­ро­вал ма­те­риа­лы Трои, Ти­рин­фа; воз­глав­лял ра­бо­ты немецкой экс­пе­ди­ций так­же в Ко­рин­фе, Афи­нах, Пер­га­ме, на о. Ита­ка.

Раз­ра­бо­тал ме­то­ди­ку рас­ко­пок боль­ши­ми пло­ща­дя­ми с тща­тель­ной фик­са­ци­ей сло­ёв и на­хо­док, сис­те­ма­ти­че­ски пуб­ли­куя ма­те­риа­лы. Это ока­за­ло влия­ние на многих спе­циа­ли­стов (в Рос­сии - Б.В. Фар­ма­ков­ский, Н.Я. Марр и др.) и лег­ло в ос­но­ву современных ме­то­дик рас­ко­пок древ­них го­ро­дов.

Сочинения :

Das griechische Theater. Athen, 1896;

Troja und Ilion. Athen, 1902. Bd 1-2 (mit H. Schmidt, A. Götze);

Alt-Ithaka. Münch., 1927. Bd 1-2;

Alt-Olympia. B., 1935. Bd 1-2;

Alt-Athen und seine Agora. B., 1937-1939. H. 1-2.