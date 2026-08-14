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ДЕРБИ (Derby), Смит-Стенли (Smith-Stanley) Эдуард Джордж Джефри
14-й граф, государственный и политический деятель Великобритании.
В 1840–44 мин. по делам колоний. В 1846–1868 лидер Консервативной партии, в 1852, 1858–59, 1866–68 премьер-мин. Сторонник жёсткой политики в отношении колоний, один из организаторов подавления Индийского народного восстания 1857–59. Способствовал ликвидации Британской Ост-Индской компании, переходу Индии под непосредств. контроль брит. короны. Вместе с Б. Дизраэли провёл в 1867 парламентскую реформу, в результате которой право голоса получили представители средних слоёв и высокооплачиваемые рабочие.
Автор статьи: Т. Л. Лабутина.
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