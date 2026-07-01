ДЕРБИ
ДЕРБИ (Darby) - семья английских промышленников, занимавшихся чугунолитейным производством.
Абрахам I Дерби (1678(?), Дадли, графство Вустершир (по другим источникам, Ренс-Нест, графство Стаффордшир) - 8.3.1717 года, Мейдли-Корт) ввёл отливку чугуна в песчаные формы (патент 1708). В 1713 году в Колбрукдейле впервые использовал в доменной плавке каменноугольный кокс как добавку к древесному углю. Абрахам II Дерби (12.3.1711, Колбрукдейл - 31.3.1763, там же), сын Абрахама I Дерби, в 1730 году возглавил чугунолитейный завод в Колбрукдейле, на котором впервые осуществлена в 1735 году доменная плавка только на коксе (без добавки древесного угля), в 1760 году внедрена технология пудлингования чугуна и проложены чугунные рельсы для транспортировки шихтовых материалов. Абрахам III Дерби (24.4.1750, Колбрукдейл - 20.3.1791, там же), сын Абрахама II Дерби, с 1768 года - глава чугунолитейного производства. В 1778-1779 годы в Колбрукдейле на реке Северн завершил возведение первого в мире металлического моста (Айрон-Бридж), изготовленного целиком из литых чугунных деталей (с пролётом 31 м и высотой над водой 12 м). Его строительство оказало большое влияние на развитие техники и архитектуры; в 1986 году этот мост вместе с заводом в составе Музея-заповедника включён в список Всемирного наследия.