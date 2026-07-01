ДЕРБИ

ДЕРБИ (Darby) - семья английских промышленников, занимавшихся чугунолитейным производством.

Аб­ра­хам I Дерби (1678(?), Дад­ли, граф­ст­во Вус­тер­шир (по другим ис­точ­ни­кам, Ренс-Нест, граф­ст­во Стаф­форд­шир) - 8.3.1717 года, Мейд­ли-Корт) ввёл от­лив­ку чу­гу­на в пес­ча­ные фор­мы (па­тент 1708). В 1713 году в Кол­брук­дей­ле впер­вые ис­поль­зо­вал в до­мен­ной плав­ке ка­мен­но­уголь­ный кокс как до­бав­ку к дре­вес­но­му уг­лю. Аб­ра­хам II Дерби (12.3.1711, Кол­брук­дейл - 31.3.1763, там же), сын Аб­ра­ха­ма I Дерби, в 1730 году воз­гла­вил чу­гу­но­ли­тей­ный за­вод в Кол­брук­дей­ле, на ко­то­ром впер­вые осу­ще­ст­в­ле­на в 1735 году до­мен­ная плав­ка толь­ко на кок­се (без до­бав­ки дре­вес­но­го уг­ля), в 1760 году вне­дре­на тех­но­ло­гия пуд­лин­го­ва­ния чу­гу­на и про­ло­же­ны чу­гун­ные рель­сы для транс­пор­ти­ров­ки ших­то­вых ма­те­риа­лов. Аб­ра­хам III Дерби (24.4.1750, Кол­брук­дейл - 20.3.1791, там же), сын Аб­ра­ха­ма II Дерби, с 1768 года - гла­ва чу­гу­но­ли­тей­но­го про­изводства. В 1778-1779 годы в Кол­брук­дей­ле на реке Се­верн за­вер­шил воз­ве­де­ние пер­во­го в ми­ре ме­тал­лического мос­та (Ай­рон-Бридж), из­го­тов­лен­но­го це­ли­ком из ли­тых чу­гун­ных де­та­лей (с про­лё­том 31 м и вы­со­той над во­дой 12 м). Его строи­тель­ст­во ока­за­ло боль­шое влия­ние на раз­ви­тие тех­ни­ки и ар­хи­тек­ту­ры; в 1986 году этот мост вме­сте с за­во­дом в со­ста­ве Му­зея-за­по­вед­ни­ка вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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