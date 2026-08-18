ДЕРБЕНТСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Дербент , «Каспийские ворота» - самый древний город на территории России. Сохранились цитадель Нарын-кала, крепостные стены толщиной до четырех метров, руины ханского дворца, бани, здание тюрьмы.

Неприступные стены были не единственным преимуществом города. Расположенный на узкой полосе между Каспийским морем и горным хребтом, город образует Каспийский, или Дербентский проход. Такое местоположение было не только военным, но и торговым преимуществом. Это и определило дальнейшую судьбу города - жажда завладеть им не иссякала у правителей разных времен и народностей. Сначала территория крепости входила в состав могущественного и загадочного государства Кавказская Албания, которое в IV веке вошло в состав Сасанидского Ирана. В 438 году шах из персидской династии Сасанидов основывает Дербент и превращает его в каменную крепость, строит цитадель Нарын-Кала и перегораживает стеной проход между горами и морем. С этого момента начинается история того Дербента, который мы можем частично видеть и сегодня. Многолетняя экспансия соседних государств и переход города из рук в руки в итоге привели к тому, что с 735 года в нем утвердилось владычество Арабского халифата. Дербент становится центром распространения ислама в регионе, развиваются ремесла и торговля. Бурное развитие города продолжалось несколько сотен лет, вплоть до нашествия татаро-монгольских войск Тимура в XIII веке. После него город потерял свое стратегическое влияние и пребывал в упадке до XVII века, пока в нем не расположился персидский гарнизон, защищавший Персию от угрозы с севера - войск Российской империи. Начиная с эпохи Петра I город стал спорной территорией. Он несколько раз переходил из рук в руки, пока наконец не был закреплен в составе Российской империи почти через сотню лет по итогам Гюлистанского мирного договора, заключенного в 1813-м Александром I. В XIX веке в экономике региона вновь наступил расцвет, связанный с выращиванием марены, из которой изготавливали натуральный краситель для ткани. Военное назначение крепости уходит в прошлое, ее начинают изучать как исторический объект, проводятся первые научные раскопки. Сегодня Дербент является одним из крупнейших музеев России. Конечно, "голова удава" (по выражению А.А. Бестужева-Марлинского) - цитадель Нарын-Кала с ее величественными стенами, древнейшей в России мечетью и уникальной планировкой - бесспорно, главная часть музея, но не самая большая. На 430 гектарах Дербентского музея-заповедника находятся восемь музеев, посвященных естественной и военной истории города, а также прикладному искусству. Особый интерес представляют городские стены, мечети и бани, подземные водохранилища, кладбище Джум-Джум, мавзолей дербентских ханов и многое другое.

Неприступная цитадель Нарын-кала охраняет покой древнего города с высокого Дербентского холма. Компактная, но мощная крепость - шедевр средневекового фортификационного искусства. Чтобы попасть в Нарын-кала, нужно подняться по 211 ступеням каменной лестницы вдоль южной стороны стены, которая не играла важной роли в обороне города, поэтому ворот в ней больше, чем в других. Лучше всех сохранили древний нарядный облик третьи ворота южной стены, Орта-капы. Построенные, как и стена, в VI веке, они подновлялись в XI-м, о чем говорят выбитые рядом с воротами имена арабских строителей. Триста лет спустя над основным проемом ворот, между квадратными башнями, установили каменный водомет в виде фигуры льва. Западные ворота цитадели Даг-Капы еще называют Горскими или Тайными. Сквозь них можно было попасть в крепость, минуя город. Горские ворота находятся за двумя мощными выступами, проход между которыми составляет всего около трех метров. Эти ворота пропускали в цитадель транспорт с продовольствием, через них под защитой горной стены приходила помощь осажденному гарнизону. Из города через эти ворота бежали правители, спасаясь в минуты опасности. Поэтому народ прозвал их Воротами позора. Первые ворота северной стены Джарчи-капы, Ворота вестника, предназначались для передачи указаний хана. Ворота Кырхляр-капы, или Ворота сорока воинов, находятся недалеко от священного кладбища Кырхляр в северной стене. Арабский историк X века описывал, что над воротами установлены две колонны и скульптура льва, фигура человека с лисицей между ног и два камня с изображением львиц. Каменные львы и часть одной из колонн сохранились, поэтому ворота в целом выглядят так же, как и двенадцать столетий назад. Около одной из башен северной стены есть загадочный проход «Ворота судного дня». В X веке он был заложен со стороны города, так образовалось небольшое помещение, с внешней стороны огороженное и украшенное резными столбами. В 2004 году археологи установили, что более тысячи лет назад это место считалось выходом в потусторонний мир. Водопровод крепости Система укреплений Дербента была настолько совершенна, что город практически невозможно было взять ни с суши, ни с моря. Первые строители цитадели позаботились и о том, чтобы гарнизон и жители не испытывали недостатка в воде даже при длительной осаде. Вокруг Дербента нет рек, каналы, подводящие воду в крепость, могли быть разрушены врагом, и устройство автономного водоснабжения было не менее важной целью, чем укрепление стен и башен. Источником воды для города стали горные родники в ущелье за крепостью. Родниковая вода накапливалась в огромных каменных резервуарах и самотеком шла по подземным каналам в город. По водопроводным каменным желобам, защищенным сверху плитами, вода попадала в водоразборные фонтаны, откуда уже бралась для нужд жителей, водопоя скота, орошения земли и гончарного производства. Позаботились строители цитадели и о хранении воды в случае осады или длительной засухи. Наиболее интересна крестообразная цистерна в северо-западном углу цитадели. Огромная, выдолбленная в скале, она была перекрыта куполом диаметром около пяти метров, а высота этого водохранилища достигает более десяти метров. Кладбище «Сороковник» В Государственном Эрмитаже находится византийский триптих, на котором художник XI века изобразил сорок воинов, стоящих стройными рядами по десять человек. Бог и ангелы над их головами символизируют рай, в который попали мученики за веру. Захоронение воинов-арабов, пришедших в эти края проповедовать мусульманство и павших в бою под Дербентом в конце VII века, называется Кырхляр, «Сороковник». До тех пор, пока сорок сподвижников Мухаммеда не обрели покой на кладбище за главными воротами крепости, население Дербента страдало от эпидемий и прочих несчастий. «Сороковник» огорожен двухметровой каменной стеной, пройти к древним могилам можно через полуразрушенный портал, соблюдая положенный дресс-код. Длина самых больших надгробных камней достигает более трех метров, на массивных могильных памятниках сохранилась полустертая арабская вязь, эпиграфические надписи с яркими элементами позволяют датировать захоронения XI‒XII веками. Все эти годы традиция поклонения памятникам не прерывалась. Сотни лет в Кырхляр приходят паломники, чтобы попросить у праведников помощи в исполнении заветных желаний. Между саркофагами стоит каменная детская люлька. Если бездетные супруги смогут вместе раскачать ее, то у них обязательно родится ребенок. Могилы «Джум-Джум» - группа древних саркофагов С этим кладбищем связана интересная, явно домусульманская легенда, записанная в Дербенте в 1638 году немецким ученым и дипломатом Адамом Олеарием, который ссылается на поэта Фезули: Христос, проходя по этим местам, увидел череп человека и оживил его. Оказалось, что это был царь Джум-Джум, который некогда жил в роскоши, имел пышный двор, множество слуг, но после оживления решил принять христианскую веру. Могилы семейства Эсфендияр являются группой захоронений. Это каменные саркофаги, торцы которых украшены прекрасным резным орнаментом (сталактитовая ниша). Также саркофаги покрыты арабскими надписями, одна из которых гласит: «Зарубили враги». Джума-мечеть - самая древняя в России «Широкий четырехугольный двор, замощенный плитами, осененный огромными чинарами, с водоемом посреди, расстилается будто ковер гостеприимства перед мечетью» - древняя Джума-мечеть выглядит именно так, как ее увидел писатель Бестужев-Марлинский. В VIII веке арабы достигли стен Дербента и на месте христианского тюркского храма, известного со 115 года, возвели огромное по тем временам здание. Совсем недавно возле подпорной стены было обнаружено засыпанное грунтом помещение, которое может быть настоящим кладом для археологов, ищущих новые факты о древних цивилизациях. Джума-мечеть входит в пятерку старейших мечетей мира. Семнадцатиметровый купол возвышался над плоскими крышами жилых построек, просторный тенистый двор играл роль главной городской площади. Многие поколения жителей Дербента берегли и достраивали уникальное здание. Сохранилась надпись о восстановлении Джума-мечети после землетрясения 1368‒1369 годов, в XV веке было построено здание медресе, а весь комплекс был закончен к 1815 году. Джума-мечеть пережила скорбные дни, когда разделила судьбу тысяч религиозных учреждений в годы советской власти. В древних стенах цинично разместилась тюрьма НКВД. Прошли годы, и вновь в стены Джума-мечети пришли верующие, и так же, как и тысячу лет назад, могучие платаны возвышаются над огромным куполом. «Входите, и вдруг какой-то влажный сумрак объемлет вас, невольное безмолвие и уважение покоряет...» Бани Дербента Бани были важны для общественной жизни города не меньше, чем мечети и базары. Сохранилось несколько традиционных для Востока банных комплексов, например, ханская баня, построенная в VIII веке. Углубленные в землю купольно-сводчатые сооружения сделаны из ракушечника. Над поверхностью земли возвышаются только световые фонари главных куполов. Продуманная система каналов под каменными плитами пола разносила горячую воду и пар от топки в моечные отделения и бассейны. Из четырех бань, восстановленных в XVII веке, две продолжают принимать посетителей. Тюрьма У северной стены цитадели, позади ханского дворца, находится сооружение, называемое "Зиндан" (подземная тюрьма). Легенды и предания рассказывают об ужасах этого мрачного сооружения, прозванного в городе «Гедян гяльмяз» («вошедший не вернется»). Специалисты считают, что это одно из древних подземных водохранилищ, позже приспособленное под тюрьму. Народное искусство Дагестана В создании материальной культуры горцев были задействованы различные виды художественных ремесел: ткачество, вышивка, золотое шитье, узорное вязание, выделка кожи и войлока, гончарное, бронзолитейное и медночеканное дело, оружейное и ювелирное производство, резьба по дереву, камню и так далее. Художественные произведения народных мастеров отличаются многообразием форм и богатством орнаментальных композиций с ярко выраженными стилистическими и национальными чертами искусства народов Дагестана. Произведения народного искусства имеют материальную и духовную ценности. Условно определены четыре направления в народном искусстве Дагестана: - художественное ткачество, вязание и вышивка (ковры, джурабы, топраки, чувалы и т.д.); - художественная обработка металла (медночеканное, ювелирное искусство, филигрань, эмаль, ковка); - художественная керамика (гончарное искусство традиционных центров: Кала, Испик, Балхар, Сулевкент, Джули); - художественная обработка дерева и камня (унцукульская насечка дерева металлом, резьба по дереву и камню, бытовая утварь). Художественное ткачество, вязание и вышивка Ручное ковроткачество - это наиболее распространенный и один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Дагестана. На территории республики нет такого уголка, где бы не ткали различные виды ковровых изделий. Искусство ковроделия в Дагестане складывалось на протяжении многих веков. Сведения ученых-исследователей и результаты археологических раскопок показывают, что жители Дагестана еще в эпоху бронзы занимались прядением и ткачеством. Обнаруженные во многих женских погребениях каменные, глиняные, костяные пряслицы подтверждают это. В могильниках периода II тыс. до н.э. встречаются фрагменты различных изделий домашнего обихода, сотканных на ткацком станке из шерстяной или растительной пряжи. По свидетельству историков, в XII веке Дагестан превращается в важнейший центр экономики, торговли и художественной культуры Кавказа. Дербент, который в тот период был крупным торговым городом на Каспии, славился красками, добываемыми из трав и кустарников. Здесь получило широкое распространение выращивание естественного красителя марены. Развитие женских художественных ремесел, связанных с ковровым производством, получило распространение и за счет наличия сырья, и избыток свободных рук. Ковровое искусство дагестанских народов многообразно и богато. Художественная обработка металла Непревзойденным центром художественной обработки металла является аул мастеров Кубачи. Истоки кубачинского искусства уходят в глубокую древность. По свидетельствам исследователей и результатам археологических раскопок установлено, что исторические корни художественной обработки металла в Дагестане уходят в медно-бронзовый век IV-III тыс. до н.э. Особое место в искусстве кубачинцев занимали ювелирное производство, производство медночеканной посуды, художественная обработка металла - в первую очередь, производство и декоративная отделка холодного и огнестрельного оружия: кинжалов, сабель, шашек, пистолетов, ружей. Амузгинские и харбукские кузнецы поставляли свою продукцию кубачинским мастерам для художественной отделки, которые славились высоким качеством технической обработки и совершенством художественного исполнения. Изделия кубачинских мастеров, богато отделанные серебром с чернью, глубокой гравировкой, позолотой, резной слоновой костью, золотой насечкой, эмалью с различными видами растительного орнамента, ценятся во всем мире. Художественная керамика Одним из наиболее древних и традиционных видов декоративно-прикладного искусства Дагестана считается гончарное производство. Ученые установили, что зарождение этого производства в Дагестане относится к концу эпохи неолита - к V тысячелетию до н.э. Разнообразная глиняная посуда, которую изготовляли горцы еще в древние времена, кроме утилитарных функций, имела в какой-то степени и художественно-эстетическое значение. Дальнейшее развитие прием кистевой росписи в украшении глиняной посуды получил в неполивной художественной керамике лакского аула Балхар, который в настоящее время является единственным действующим центром традиционного гончарного промысла в Дагестане. Уникальные изделия лакских мастериц сегодня можно встретить в музеях республики и разных стран мира, а также в коллекциях городских жителей и в интерьерах общественных зданий, школах, детских садах. Художественная обработка дерева и камня Одним из традиционных видов дагестанского декоративно-прикладного искусства является художественная обработка дерева, к которому относится и унцукульская насечка. Истоки промысла, по преданию горцев, уходят в сравнительно недавнее прошлое (XVII-XVIII века), когда в высокогорном аварском ауле Унцукуль возникло своеобразное ремесло по художественной обработке дерева. По своей уникальности оно относится к наиболее ярким видам декоративно-прикладного искусства Дагестана. Унцукульские мастера изобрели такие способы обработки дерева, как насечка металлом (мельхиор, медь, серебро), с помощью которого и создается узор на изделиях различной формы. Унцукульское искусство отличается древним орнаментом, насчитывающим около тридцати основных видов. Таким образом, народное искусство Дагестана на протяжении многих веков хранило богатые своеобразные художественные традиции, которые по сей день доставляют людям радость от общения с прекрасным.

Иллюстрации:

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.