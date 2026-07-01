ДЕРБЕНТ

Самый южный город России , на юго-востоке Дагестана.

Центр Дер­бент­ско­го р-на. Нас. 106,2 тыс. чел. (2006). Рас­по­ло­жен на от­ро­гах Та­ба­са­ран­ских гор Боль­шо­го Кав­ка­за (об­ра­зу­ют на по­бе­ре­жье Кас­пий­ско­го м. Дер­бент­ский про­ход, или Кас­пий­ские во­ро­та, – в древ­но­сти важ­ней­ший удоб­ный путь, свя­зы­вав­ший Сев. Кав­каз с За­кав­казь­ем и др. рай­она­ми Азии), близ устья р. Са­мур. Ж.-д. стан­ция. Че­рез Д. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Кав­каз».

Совр. на­зва­ние го­ро­да поя­ви­лось в иран. ис­точ­ни­ках в 6 в. (в ср.-век. араб. ис­точ­ни­ках на­зы­вал­ся Баб аль-Аб­ваб, тюрк­ских – Те­мир-Ка­пы, рус­ских – Дер­бень, или Же­лез­ные во­ро­та). Гео­по­ли­тич. ме­сто­по­ло­же­ние пре­до­пре­де­ли­ло осо­бое зна­че­ние Д. в древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вье . С этим свя­за­но и осо­бое зна­че­ние ма­те­риа­лов, по­лу­чен­ных в хо­де его ар­хео­ло­гич. изу­че­ния (с пе­ре­ры­ва­ми с 1926; куль­тур­ный слой до 11 м).

Са­мое ран­нее по­се­ле­ние на тер­ри­то­рии Д. (в сев.-вост. час­ти кре­по­сти На­рын-­Ка­ла) от­но­сит­ся к 3-му тыс. до н. э. (круг­лые в пла­не тур­луч­ные по­строй­ки, сре­ди на­хо­док – гли­ня­ные жен­ские ста­ту­эт­ки и др.). Но­вое по­се­ле­ние на этом мес­те (пл. 4–5 га) воз­ник­ло в нач. 1-го тыс. до н. э.; на ру­бе­же 8–7 вв. до н. э. об­не­се­но ка­мен­ны­ми сте­на­ми (пред­по­ло­жи­тель­но в свя­зи с по­хо­да­ми ски­фов че­рез Дер­бент­ский про­ход). В ал­ба­но-сар­мат­ский пе­ри­од (3 в. до н. э. – 4 в. н. э.; в 1–4 вв. н. э. го­род вхо­дил в со­став Кав­каз­ской Ал­ба­нии) по­строе­ны бо­лее со­вер­шен­ные ук­ре­п­ле­ния кре­по­сти с баш­ня­ми. По­се­ле­ние 7 в. до н. э. – 4 в. н. э. бы­ло за­строе­но ка­мен­ны­ми и тур­луч­ны­ми по­строй­ка­ми (най­де­ны ран­не­скиф­ские и сар­мат­ские на­ко­неч­ни­ки стрел, об­на­ру­же­ны сле­ды раз­ру­ше­ния и по­жа­ра кон. 1 в. до н. э. или нач. 1 в. н. э.). О про­цве­та­нии го­ро­да в 1–3 вв. н. э. сви­де­тель­ст­ву­ют мно­го­ком­нат­ные зда­ния в кре­по­сти и по­строй­ки за её пре­де­ла­ми, ближ­не­во­сточ­ные стек­лян­ные из­де­лия, при­воз­ная пар­фян­ская, за­кав­каз­ская и греч. ке­ра­ми­ка, жен­ские фи­гур­ки из сло­но­вой кос­ти. В 252–253 перс. шах Ша­пур III из ди­на­стии Са­са­ни­дов раз­ру­шил го­род. К югу от кре­по­сти изу­чен мо­гиль­ник (за­хо­ро­не­ния 10–8 вв. до н. э.; 2 в. до н. э. – 2 в. н. э. и ран­не­му­суль­ман­ско­го вре­ме­ни), сре­ди на­хо­док – бо­га­тое муж­ское по­гре­бе­ние с ча­стью кон­ско­го ске­ле­та, че­ре­пом со­ба­ки, 5 че­ло­ве­че­ски­ми че­ре­па­ми и по­гре­бе­нием жен­щи­ны (1–2 вв.). У западной сте­ны кре­по­сти об­на­ру­жен мо­гиль­ник 2–4 вв.

В 4–7 вв. Д. – один из цен­тров рас­про­стра­не­ния зо­роа­ст­риз­ма на Кав­ка­зе. Во 2-й четв. 5 в. из сыр­цо­во­го кир­пи­ча по­строе­на сте­на, шед­шая к мо­рю, на­хо­див­ше­му­ся в 3,5 км от го­ро­да. В се­ре­ди­не – 2-й пол. 6 в. в прав­ле­ние Хос­ро­ва I Ану­шир­ва­на Д. стал ре­зи­ден­ци­ей на­ме­ст­ни­ков перс. ша­хов, во­ен.-по­ли­тич. и куль­тур­ным цен­тром пе­ри­фе­рии Са­са­нид­ско­го гос-ва. В этот пе­ри­од воз­ве­дён но­вый ком­плекс по­стро­ек. Кре­пость пе­ре­строе­на в кам­не, к за­па­ду от неё воз­ве­де­на Гор­ная сте­на (Даг-ба­ры) с сис­те­мой фор­тов (дли­на ок. 45 км), к вос­то­ку – две па­рал­лель­ные сте­ны, ухо­дя­щие в мо­ре (дли­на ка­ж­дой – св. 3,5 км, вы­со­та – до 12–15 м). С двух сто­рон они ог­ра­ни­чи­ва­ли тер­ри­то­рию ок. 150 га – шах­ри­стан («при­го­род», пл. 26–27 га) и от­де­лён­ный от не­го треть­ей сте­ной ра­бад («по­сад»), а так­же га­вань, где сте­ны ухо­ди­ли в мо­ре и слу­жи­ли мо­лом. Со­хра­ни­лись юж. во­ро­та Ба­ят-Ка­пы, Ор­та-Ка­пы, Ду­ба­ры-Ка­пы, сев. во­ро­та Кырх­ляр-Ка­пы, Джар­чи-Ка­пы. В вост. час­ти кре­по­сти изу­че­ны ос­тат­ки двор­ца с ко­лон­ным за­лом (6–10 вв.). Не­ко- торые учё­ные предпо­ла­га­ют, что при Са­са­ни­дах в Д. бы­ла по­строе­на хри­сти­ан­ская цер­ковь (ба­зи­ли­ка). В кре­по­сти вы­яв­ле­ны ос­тат­ки ещё од­ной церк­ви (кре­сто­во-ку­поль­ной) это­го вре­ме­ни. Об­на­ру­же­ны пех­ле­вий­ские стро­ительные над­пи­си.

В 630-х гг., вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем гос-ва Са­са­ни­дов в борь­бе с Ви­зан­ти­ей , Д. за­хва­ти­ли ко­чев­ни­ки. Од­на­ко уже в 652 он был за­нят ара­ба­ми, в 733/734 пе­ре­стро­ив­ши­ми кре­пость. С 8 в. – ре­зи­ден­ция на­ме­ст­ни­ков ха­ли­фа. В 1-й пол. 8 в. в Д. на­ча­лось из­го­тов­ле­ние по­лив­ной ке­ра­ми­ки. В 10–11 вв., по­сле рас­па­да Ха­ли­фа­та, Д. – центр не­за­ви­си­мо­го Дер­бент­ско­го эми­ра­та. В 1071 за­хва­чен тур­ка­ми-сель­джу­ка­ми, в 12–13 вв. вхо­дил в со­став гос-ва Пех­ле­ва­ни­дов. В 10–12 вв. кре­пость Д. неск. раз пе­ре­страи­ва­лась и ук­ре­п­ля­лась баш­ня­ми. В сев.-зап. час­ти кре­по­сти изу­че­ны 2 двор­цо­вых ком­плек­са; в шах­ри­ста­не – ке­ра­мич. мас­тер­ские и стек­ло­пла­виль­ные пе­чи 10 – сер. 13 вв.; у сев. сте­ны – му­сульм. куль­то­вый ком­плекс «Во­ро­та суд­но­го дня» (9–14 вв.), в т. ч. мо­гиль­ник 40 сель­джук­ских ша­хи­дов (11–12 вв.).

В 11–12 вв. Д. круп­ный куль­тур­ный центр. Здесь бы­ли со­став­ле­ны му­сульм. хро­ни­ки Д.: «Та­рих Баб аль-Аб­ваб ва Шир­ван» Мам­му­са аль-Лак­зи, «Дер­бенд-­на­ме» Юсу­фа аль-Ба­би (со­чи­не­ние пе­ре­ра­бо­та­но в нач. 18 в. Му­хам­ме­дом Ава­би из Эн­ди­рея), су­фий­ская эн­цик­ло­пе­дия Дар­бан­ди.

В 1239 Д. под­верг­ся монг. за­вое­ва­нию, од­на­ко не был раз­ру­шен. В 13–14 вв. на Д. пре­тен­до­ва­ли пра­ви­те­ли Зо­ло­той Ор­ды и Ху­ла­гуи­ды. В 1395 го­род взят вой­ска­ми Ти­му­ра. В кон. 14–15 вв. пе­ре­строе­ны кре­по­ст­ные сте­ны. Во 2-й тре­ти 15 – нач. 16 вв. Д. вхо­дил в гос-во Шир­ван.

В нач. 16 в. го­род был пред­ме­том спо­ра ме­ж­ду Ос­ман­ской им­пе­ри­ей и Пер­си­ей. В 1609 перс. шах Ис­ма­ил I взял Д. и пе­ре­се­лил в го­род часть перс. пле­ме­ни ба­ят. В 16 – нач. 18 вв. в со­ста­ве Пер­сии (в 1578–1606 в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии). В нач. 17 в. шах Аб­бас I вос­ста­но­вил ук­ре­п­ле­ния го­ро­да и пор­та Д., пре­вра­тив его в оп­лот Пер­сии на Кав­ка­зе. Во вре­мя Пер­сид­ско­го по­хо­да 1722–23 рос. вой­ска за­ня­ли Д., од­на­ко по Гянд­жин­ско­му трак­та­ту 1735 го­род опять был пе­ре­дан Пер­сии. В 1747–1806 Д. – центр Дер­бент­ско­го хан­ст­ва . В хо­де Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 был за­нят и то­гда же ос­тав­лен рос. вой­ска­ми, вновь за­нят в 1806 в хо­де рус.-перс. вой­ны 1804–13. Вклю­че­ние Д. в со­став Рос­сии за­кре­п­ле­но Гю­ли­стан­ским ми­ром 1813 . В 1840–46 уезд­ный го­род Кас­пий­ской обл., в 1846–60 центр Дер­бент­ской гу­бер­нии, в 1860–83 центр гра­до­на­чаль­ст­ва в Да­ге­стан­ской об­лас­ти. С 1840-х гг. пе­ре­жи­вал бы­ст­рый эко­но­мич. подъ­ём, свя­зан­ный, в ча­ст­но­сти, с раз­ви­ти­ем ма­ре­но­вод­ст­ва (вы­ра­щи­ва­ние ма­ре­ны – рас­те­ния, из ко­то­ро­го по­лу­ча­ет­ся де­шё­вый кра­си­тель). В 1898–99 че­рез Д. про­шла ж. д. Пет­ровск-Порт – Ба­ку. В Гражд. вой­ну 1917–22 Д. мно­го­крат­но пе­ре­хо­дил к раз­ным про­ти­во­бор­ст­вую­щим сто­ро­нам: в окт. 1917 в нём ус­та­нов­ле­на сов. власть, с 31.12.1917(13.1.1918) го­род на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Тер­ско-Да­ге­стан­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, в янв. 1918 за­нят от­ря­да­ми Н. Го­цин­ско­го, в ап­ре­ле – от­ря­да­ми Ба­кин­ской ком­му­ны, в ав­гу­сте – от­ря­да­ми Л. Ф. Би­че­ра­хо­ва (см. Би­че­ра­хо­вы), в окт. 1918 – тур. вой­ска­ми, ко­то­рые пе­ре­да­ли власть в го­ро­де Гор­ско­му пра­ви­тель­ст­ву, в мае 1919 час­тя­ми Воо­руж. сил Юга Рос­сии, 25.3.1920 – час­тя­ми РККА. В 1921–94 рай­он­ный центр Да­ге­стан­ской АССР, с 1994 – Рес­пуб­ли­ки Да­ге­стан.

Верх­няя, ста­рая часть Д., при­мы­каю­щая к кре­по­сти, пред­став­ля­ет со­бой за­пу­тан­ную сеть уз­ких кри­вых улиц с 1–2- этаж­ны­ми до­ма­ми, ме­че­тя­ми, во­до­раз­бор­ны­ми фон­та­на­ми, ба­ня­ми. Ниж­няя часть (Ду­ба­ры) за­страи­ва­лась по ген­пла­ну 1824 и со­сто­ит из пря­мо­уголь­ных квар­та­лов и пря­мых ши­ро­ких улиц (сре­ди зда­ний – пас­саж, ж.-д. во­кзал, кон. 19 в.). Ком­плекс со­бор­ной Джу­ма-ме­че­ти вклю­ча­ет соб­ст­вен­но ме­четь [8 в.; 3-не­фный зал с ар­ка­да­ми, пе­ре­крыт сво­да­ми (вос­ста­нов­ле­ны в 14 в.); квад­рат­ный зал со стрель­ча­тым ку­по­лом], мед­ре­се (15–19 вв.) и ароч­ные во­ро­та (17–19 вв.). Др. ме­че­ти: Кырх­ляр (17 в., над центр. ча­стью – стрель­ча­тый ку­пол), Ми­на­рет (18 в., час­тич­но пе­ре­стро­ен в 19 в.) с един­ст­вен­ным в Д. круг­лым ми­на­ре­том (14 в.; по­лу­раз­ру­шен), Чер­те­бе с де­рев. рез­ным де­ко­ром (18–19 вв.), Киль­са, Бал­ла. Хан­ский мав­зо­лей (1787–88) – 8-уголь­ное в пла­не зда­ние со стрель­ча­тым ку­по­лом, рас­по­ло­жен близ клад­би­ща Кырх­ляр. Ба­ни, поч­ти на 2/3 за­глуб­лён­ные в зем­лю, пе­ре­кры­ты сво­да­ми и ку­по­ла­ми (17–18 вв.); под­зем­ные цис­тер­ны для во­ды (8–17 вв.); ос­тат­ки ка­ра­ван-са­рая (17–18 вв.). В кре­по­сти со­хра­ни­лись: руи­ны хан­ско­го двор­ца (2-я пол. 18 в.), га­упт­вах­та в сти­ле клас­си­циз­ма (1828). Юж. клад­би­ще с ха­рак­тер­ны­ми даг. над­гро­бия­ми. Ис­то­рич. центр Д. с кре­по­стью и рай­оном Ста­ро­го го­ро­да вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Д. ре­кон­ст­руи­ро­ван по ген­пла­ну 1955. Па­мят­ни­ки: бор­цам за сов. власть в Да­ге­ста­не (скульп­тор Г. Гей­ба­тов, арх. В. Ску­га­рев), С. М. Ки­ро­ву (1938, арх. И. Олей­ни­ков), ге­ро­ям Вел. Отеч. вой­ны (1985, С. Я. Ягу­да­ев, С. Хиз­ги­лов). В Д. и ок­ре­ст­но­стях уце­ле­ли араб., сред­не- и но­во­пер­сид­ские над­пи­си 4–19 вв. (их изу­че­ние ве­дёт­ся с 1722).

Фи­лиа­лы ву­зов, в т. ч. Да­ге­стан­ско­го гос. пе­да­го­гич. ун-та, Да­ге­стан­ско­го гос. ун-та, Мо­с­ков­ско­го гос. ун-та эко­но­ми­ки, ста­ти­сти­ки и ин­фор­ма­ти­ки. Ис­то­ри­ко-ар­хит. и ху­дож. му­зей-за­по­вед­ник «Древ­ний Дер­бент» (1988) с фи­лиа­ла­ми: куль­ту­ры и бы­та древ­не­го Д., ков­ра и де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го иск-ва (Д. – ста­рин­ный центр ков­ро­де­лия), кар­тин­ная га­ле­рея, дом А. А. Бес­ту­же­ва (Мар­лин­ско­го). Му­зей бое­вой сла­вы. Те­ат­ры: Азерб. дра­ма­тич. те­атр (1930), Лез­гин­ский муз.-дра­ма­тич. те­атр им. С. Сталь­ско­го (в 1938), Та­ба­са­ран­ский дра­ма­тич. те­атр (2001), Тат­ский народный те­атр (1962).

Д. – круп­ный пром. центр рес­пуб­ли­ки. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния («Элек­тро­сиг­нал» – элек­трон­ное обо­ру­до­ва­ние, за­вод шли­фо­валь­ных стан­ков), лёг­кой (швей­ная, шер­сто­пря­диль­ная и ков­ро­вая фаб­ри­ки), пи­ще­вой (конь­яч­ный ком­би­нат, за­вод иг­ри­стых вин, кон­серв­ный за­вод, в т. ч. со­ки, ком­по­ты) пром-сти и др. Про­из-во строй­ма­те­риа­лов (ком­би­нат «Да­гюг­ст­рой» – сбор­ный же­ле­зо­бе­тон) и др.

Иллюстрации:

Дер­бент. Во­ро­та Орта-Капы.

Архив БРЭ.

Дер­бент. Юж­ное клад­би­ще.

Архив БРЭ.

Авторы статьи: А. К. Алик­бе­ров, М. С. Гад­жи­ев, Н. К. Ка­су­мов (ис­то­рия); А. Ю. Ска­ков (ар­хео­ло­гия); С. О. Хан-Ма­го­ме­дов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)