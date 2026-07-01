ДЕПУТАТ (от позднелат. deputatus ‒ уполномоченный)
Выборный представитель какой-либо социальной или политической группы или населения для определённой цели и с определёнными поручениями.
Обычно Д. называют избранных населением (избирателями) членов представительных органов: нижней палаты парламента (члены верхней палаты называются сенаторами), законодат. собраний субъектов федераций (республик, краёв и др. в России, штатов в США, земель в Германии и т. д.), представительных органов территориальных автономий (напр., Верховной рады Крыма в Украине), представительных органов муниципальных образований (муниципальных советов и др.).
Д. избираются путём прямых выборов, голосованием граждан. В редчайших случаях возможны косвенные выборы части депутатов (в некоторых развивающихся странах, муниципальных районах в России).
Правовое положение Д. регулируется конституциями, спец. законами, регламентами палат парламента (при двухпалатном парламенте), уставами муниципальных образований и решениями соответствующих представительных органов. Различаются депутаты-профессионалы, которые профессионально занимаются законотворческой (нормотворческой) и иной депутатской деятельностью и не вправе заниматься др. оплачиваемой работой (кроме преподавательской, науч. и иной творч. деятельности), и Д., работающие на непостоянной основе. Депутаты-профессионалы получают оплату за свою работу из соответствующих бюджетов (гос., субъектов федераций или муниципальных). Д., работающие на непостоянной основе, получают заработную плату по месту осн. работы, а также небольшое вознаграждение для компенсации расходов, связанных с депутатской деятельностью (напр., расходы по переписке с избирателями). Д. как представители народа (части народа) имеют особый статус. Они вправе участвовать во всех заседаниях представительных органов (в т. ч. закрытых), участвовать в принятии решений путём голосования, работать в комитетах и комиссиях представительных органов; имеют право первоочередного ответа на свои обращения к др. органам государства и обществ. объединений, первоочередного приёма у руководителей гос. органов и обществ. объединений; имеют гарантии бытового, трудового и иного обеспечения и др. Органы государства, местного самоуправления, др. органы обязаны создавать условия для депутатской деятельности. Деятельность Д. должна соответствовать интересам и воле избравшего их населения, они обязаны регулярно посещать заседания представительного органа, работать в его комитетах и комиссиях, принимать избирателей, поддерживать постоянные контакты с ними, помогать им в осуществлении их прав [в случае систематич. и грубых нарушений они могут быть лишены депутатского мандата представительным органом или досрочно отозваны избирателями из некоторых (не всех) представительных органов].
Особенно детально регулируется статус Д. парламента. Он обладает депутатским иммунитетом (неприкосновенностью) и депутатским индемнитетом. Иммунитет означает, что Д. (член парламента, в т. ч. член верхней палаты) не может быть задержан органами охраны правопорядка, оштрафован, арестован без согласия той палаты, к которой он принадлежит (вести расследование можно, но не по вопросам собственно депутатской деятельности, но и в этом случае передача дела в суд требует согласия палаты). Индемнитет – свобода речи и голосования в парламенте. Д. не может быть привлечён к ответственности за свои выступления в парламенте и за решения, которые он поддерживал своим голосованием, за исключением призывов к насилию, клеветы, оскорблений в некоторых парламентах. Такая неответственность распространяется и на будущее, когда он перестаёт быть Д. Индемнитет означает также обязанность государства оплачивать работу парламентария. Такая оплата в некоторых странах может быть уменьшена, если парламентарий по неуважительным причинам систематически пропускает заседания палаты парламента или комитета, в котором состоит. В др. странах (Германия) он может быть за это оштрафован парламентом. В подавляющем большинстве государств (включая Россию) Д. парламента имеют свободный мандат. Они рассматриваются как представители всего народа и не могут быть досрочно отозваны избирателями, которые их избрали. В странах тоталитарного социализма Д. нижней палаты парламента имеют императивный мандат. Они обязаны выполнять наказы избирателей (те, которые приняты представительным органом, т. к. наказы групп избирателей могут быть самыми различными) и могут быть досрочно отозваны избирателями путём голосования.
В России Д. Гос. думы не может быть досрочно отозван, но в некоторых субъектах РФ существуют законы о возможности отзыва Д. законодат. собраний. В муниципальных образованиях возможность отзыва Д. муниципального совета (собрания и др.) может предусматриваться его уставом, и некоторые уставы это предусматривают. На практике речь может идти об отзыве Д., избранного по одномандатному избирательному округу. Если Д. избирался в составе партийного списка (избиратели подают голоса в целом за список), то осуществить отзыв к.-л. одного Д. технически сложно. Д. Гос. думы, законодат. собраний субъектов РФ объединяются в парламенте в партийные фракции (по партийному признаку) и в др. депутатские объединения (на основе общности конкретных целей без учёта партийной принадлежности). Переход Д. Гос. думы в иную партийную фракцию, чем фракцию партии, от которой он избран, влечёт утрату депутатского мандата.
Автор статьи: В. Е. Чиркин.