ДЕПУТАТ (от позднелат. deputatus ‒ уполномоченный)

Выборный представитель какой-либо социальной или политической группы или населения для определённой цели и с определёнными поручениями.

Обыч­но Д. на­зы­ва­ют из­бран­ных на­се­ле­ни­ем (из­би­ра­те­ля­ми) чле­нов пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов: ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та (чле­ны верх­ней па­ла­ты на­зы­ва­ют­ся се­на­то­ра­ми), за­ко­но­дат. со­б­ра­ний субъ­ек­тов фе­де­ра­ций (рес­пуб­лик, кра­ёв и др. в России, шта­тов в США, зе­мель в Гер­мании и т. д.), пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов тер­ри­то­ри­аль­ных ав­то­но­мий (напр., Вер­хов­ной ра­ды Кры­ма в Ук­раи­не), пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний (му­ни­ци­паль­ных со­ве­тов и др.).

Д. из­би­ра­ют­ся пу­тём пря­мых вы­бо­ров, го­ло­со­ва­ни­ем гра­ж­дан. В ред­чай­ших слу­ча­ях воз­мож­ны кос­вен­ные вы­бо­ры час­ти де­пу­та­тов (в не­ко­то­рых раз­ви­ваю­щих­ся стра­нах, му­ни­ци­паль­ных рай­онах в Рос­сии).

Пра­во­вое по­ло­же­ние Д. ре­гу­ли­ру­ет­ся кон­сти­ту­ция­ми , спец. за­ко­на­ми, рег­ла­мен­та­ми па­лат пар­ла­мен­та (при двух­па­лат­ном пар­ла­мен­те), ус­та­ва­ми му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ний и ре­ше­ния­ми со­от­вет­ст­вую­щих пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов. Раз­ли­ча­ют­ся де­пу­та­ты-про­фес­сио­на­лы, ко­то­рые про­фес­сио­наль­но за­ни­ма­ют­ся за­ко­но­твор­че­ской (нор­мо­твор­че­ской) и иной де­пу­тат­ской дея­тель­но­стью и не впра­ве за­ни­мать­ся др. оп­ла­чи­вае­мой ра­бо­той (кро­ме пре­по­да­ва­тель­ской, на­уч. и иной творч. дея­тель­но­сти), и Д., ра­бо­таю­щие на не­по­сто­ян­ной ос­но­ве. Де­пу­та­ты-про­фес­сио­на­лы по­лу­ча­ют оп­ла­ту за свою ра­бо­ту из со­от­вет­ст­вую­щих бюд­же­тов (гос., субъ­ек­тов фе­де­ра­ций или му­ни­ци­паль­ных). Д., ра­бо­таю­щие на не­по­сто­ян­ной ос­но­ве, по­лу­ча­ют за­ра­бот­ную пла­ту по мес­ту осн. ра­бо­ты, а так­же не­боль­шое воз­на­гра­ж­де­ние для ком­пен­са­ции рас­хо­дов, свя­зан­ных с де­пу­тат­ской дея­тель­но­стью (напр., рас­хо­ды по пе­ре­пис­ке с из­би­ра­те­ля­ми). Д. как пред­ста­ви­те­ли на­ро­да (час­ти на­ро­да) име­ют осо­бый ста­тус. Они впра­ве уча­ст­во­вать во всех за­се­да­ни­ях пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов (в т. ч. за­кры­тых), уча­ст­во­вать в при­ня­тии ре­ше­ний пу­тём го­ло­со­ва­ния, ра­бо­тать в ко­ми­те­тах и ко­мис­си­ях пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов; име­ют пра­во пер­во­оче­ред­но­го от­ве­та на свои об­ра­ще­ния к др. ор­га­нам го­су­дар­ст­ва и об­ществ. объ­е­ди­не­ний, пер­во­оче­ред­но­го приё­ма у ру­ко­во­ди­те­лей гос. ор­га­нов и об­ществ. объ­еди­не­ний; име­ют га­ран­тии бы­то­во­го, тру­до­во­го и ино­го обес­пе­че­ния и др. Ор­га­ны го­су­дар­ст­ва, ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния, др. ор­га­ны обя­за­ны соз­да­вать ус­ло­вия для де­пу­тат­ской дея­тель­но­сти. Дея­тель­ность Д. долж­на со­от­вет­ст­во­вать ин­те­ре­сам и во­ле из­брав­ше­го их на­се­ле­ния, они обя­за­ны ре­гу­ляр­но по­се­щать за­се­да­ния пред­ста­ви­тель­но­го ор­га­на, ра­бо­тать в его ко­ми­те­тах и ко­мис­си­ях, при­ни­мать из­би­ра­те­лей, под­дер­жи­вать по­сто­ян­ные кон­так­ты с ни­ми, по­мо­гать им в осу­ще­ст­в­ле­нии их прав [в слу­чае сис­те­ма­тич. и гру­бых на­ру­ше­ний они мо­гут быть ли­ше­ны де­пу­тат­ско­го ман­да­та пред­ста­ви­тель­ным ор­га­ном или дос­роч­но ото­зва­ны из­би­ра­те­ля­ми из не­ко­то­рых (не всех) пред­ста­ви­тель­ных ор­га­нов].

Осо­бен­но де­таль­но ре­гу­ли­ру­ет­ся ста­тус Д. пар­ла­мен­та. Он об­ла­да­ет де­пу­тат­ским им­му­ни­те­том (не­при­кос­но­вен­но­стью) и де­пу­тат­ским ин­дем­ни­те­том. Им­му­ни­тет оз­на­ча­ет, что Д. (член пар­ла­мен­та, в т. ч. член верх­ней па­ла­ты) не мо­жет быть за­дер­жан ор­га­на­ми ох­ра­ны пра­во­по­ряд­ка, ош­тра­фо­ван, аре­сто­ван без со­гла­сия той па­ла­ты, к ко­то­рой он при­над­ле­жит (вес­ти рас­сле­до­ва­ние мож­но, но не по во­про­сам соб­ст­вен­но де­пу­тат­ской дея­тель­но­сти, но и в этом слу­чае пе­ре­да­ча де­ла в суд тре­бу­ет со­гла­сия па­ла­ты). Ин­дем­ни­тет – сво­бо­да ре­чи и го­ло­со­ва­ния в пар­ла­мен­те. Д. не мо­жет быть при­вле­чён к от­вет­ст­вен­но­сти за свои вы­сту­п­ле­ния в пар­ла­мен­те и за ре­ше­ния, ко­то­рые он под­дер­жи­вал сво­им го­ло­со­ва­ни­ем, за ис­клю­че­ни­ем при­зы­вов к на­си­лию, кле­ве­ты, ос­корб­ле­ний в не­ко­то­рых пар­ла­мен­тах. Та­кая не­от­вет­ст­вен­ность рас­про­стра­ня­ет­ся и на бу­ду­щее, ко­гда он пе­ре­стаёт быть Д. Ин­дем­ни­тет оз­на­ча­ет так­же обя­зан­ность го­су­дар­ст­ва оп­ла­чи­вать ра­бо­ту пар­ла­мен­та­рия. Та­кая оп­ла­та в не­ко­то­рых стра­нах мо­жет быть умень­ше­на, ес­ли пар­ла­мен­та­рий по не­ува­жи­тель­ным при­чи­нам сис­те­ма­ти­че­ски про­пус­ка­ет за­се­да­ния па­ла­ты пар­ла­мен­та или ко­ми­те­та, в ко­то­ром со­сто­ит. В др. стра­нах (Гер­ма­ния) он мо­жет быть за это ош­тра­фо­ван пар­ла­мен­том. В по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве го­су­дарств (вклю­чая Рос­сию) Д. пар­ла­мен­та име­ют сво­бод­ный ман­дат. Они рас­смат­ри­ва­ют­ся как пред­ста­ви­те­ли все­го на­ро­да и не мо­гут быть дос­роч­но ото­зва­ны из­би­ра­те­ля­ми, ко­то­рые их из­бра­ли. В стра­нах то­та­ли­тар­но­го со­циа­лиз­ма Д. ниж­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та име­ют им­пе­ра­тив­ный ман­дат. Они обя­за­ны вы­пол­нять на­ка­зы из­би­ра­те­лей (те, ко­то­рые при­ня­ты пред­ста­ви­тель­ным ор­га­ном, т. к. на­ка­зы групп из­би­ра­те­лей мо­гут быть са­мы­ми раз­лич­ны­ми) и мо­гут быть до­сроч­но ото­зва­ны из­би­ра­те­ля­ми пу­тём го­ло­со­ва­ния.

В Рос­сии Д. Гос. ду­мы не мо­жет быть дос­роч­но ото­зван, но в не­ко­то­рых субъ­ек­тах РФ су­ще­ст­ву­ют за­ко­ны о воз­мож­но­сти от­зы­ва Д. за­ко­но­дат. со­б­ра­ний. В му­ни­ци­паль­ных об­ра­зо­ва­ни­ях воз­мож­ность от­зы­ва Д. му­ни­ци­паль­но­го со­ве­та (со­б­ра­ния и др.) мо­жет пре­ду­смат­ри­ваться его ус­та­вом, и не­ко­то­рые ус­та­вы это пре­ду­смат­ри­ва­ют. На прак­ти­ке речь мо­жет ид­ти об от­зы­ве Д., из­бран­но­го по од­но­ман­дат­но­му из­би­ра­тель­но­му ок­ру­гу. Ес­ли Д. из­би­рал­ся в со­ста­ве пар­тий­но­го спи­ска (из­би­ра­те­ли по­да­ют го­ло­са в це­лом за спи­сок), то осу­ще­ст­вить от­зыв к.-л. од­но­го Д. тех­ни­че­ски слож­но. Д. Гос. ду­мы, за­ко­но­дат. со­бра­ний субъ­ек­тов РФ объ­е­ди­ня­ют­ся в пар­ла­мен­те в пар­тий­ные фрак­ции (по пар­тий­но­му при­зна­ку) и в др. де­пу­тат­ские объ­е­ди­не­ния (на ос­но­ве общ­но­сти кон­крет­ных це­лей без учё­та пар­тий­ной при­над­леж­но­сти). Пе­ре­ход Д. Гос. ду­мы в иную пар­тий­ную фрак­цию, чем фрак­цию пар­тии, от ко­то­рой он из­бран, вле­чёт ут­ра­ту де­пу­тат­ско­го ман­да­та.

Автор статьи: В. Е. Чир­кин.

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