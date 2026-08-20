ДЕПАРТАМЕНТ УДЕЛОВ (с 1892 Гл. управление уделов)
В России центральное государственное учреждение, производившее денежные выплаты великим князьям и княжнам, управлявшее удельными землями, расположенными на них предприятиями, удельными крестьянами и дворцами членов императорской фамилии.
Образован в соответствии с «Учреждением об императорской фамилии» 1797 как самостоят. ведомство, находился в непосредственном подчинении императора. В 1826–52 и окончательно с 1856 Д. у. входил в состав Министерства императорского двора и уделов (в 1852–1856 Министерства уделов). Возглавлялся мин. уделов (1797–1828, 1852–56), вице-президентом (1828–40), товарищем мин. уделов (1840–52), председателем (1856–82), управляющим (1882–92), начальником (1892–1917). Местными органами Д. у. были: удельные экспедиции (1797–1808), удельные конторы (1808–92; 19 в 1850, 7 в 1890), управления удельных округов (1892–1917). В кон. 19 в. на местах существовали также особые удельные управления (до 1892): Ставропольское (1869), Кахетинское (1886), Беловежское (1889; в 1892 преобразовано в управление особого удельного округа); в нач. 20 в. непосредственно Гл. управлению уделов подчинялись отд. управления удельными имениями: Ливадийско-Массандровское (имения Ливадия и Массандра в Крыму), управление удельных имений на Кавказе (имения Дагомыс, Абрау-Дюрсо и др.), Мургабское в Закаспийской обл. В марте 1917, после Февральской революции 1917, Гл. управление уделов преобразовано в самостоят. Особое гл. управление, в апр. 1917 оно упразднено, имущество передано в Мин-во торговли и пром-сти и Мин-во земледелия.
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