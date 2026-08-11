ДЕПАРТАМЕНТ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ» ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДЕПАРТАМЕНТ «ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ» ИНСТИТУТА ГУМАНИТАРНЫХ НАУК И ИСКУССТВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА - отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины по истории и осуществляется подготовка профессиональных историков.

Исторический факультет УрГУ (ныне УрФУ) был основан в 1938 году.

В штате факультета работают 75 преподавателей, в т.ч. 14 докторов и 44 кандидата наук. К реализации учебных планов специальностей и специализаций факультета привлекаются также около 30 ведущих специалистов из других высших учебных заведений, научных и информационных центров, управленческих структур.

В 1994 году на историческом факультете впервые в России в рамках направления «история» открыта магистратура.

С 1993 года на факультете функционирует Центр базового (средне-специального) профессионального образования.

На факультете имеется очная и заочная аспирантура; большинство профессоров входит в состав работающего в УрФУ специализированного совета по защите кандидатских и докторских диссертаций по историческим наукам.