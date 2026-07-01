ДЬЕП

ДЬЕП - город во Франции , в регионе Верхняя Нормандия, департамент Приморская Сена.

Население 35,7 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу пролива Ла-Манш, в устье реки Арк, в 55 км к се­ве­ру от города Ру­ан. Круп­ный пас­са­жир­ский порт; па­ром­ное со­об­ще­ние с Нью­хей­ве­ном (Ве­ли­ко­бри­та­ния).

Дьеп воз­ник пред­по­ло­жи­тель­но около 900 года. Его назввние име­ет скандинавское про­ис­хо­ж­де­ние и пе­ре­во­дит­ся как «глу­би­на». Со­глас­но од­ной вер­сии, по­се­ле­ние по­лу­чи­ло своё на­име­но­ва­ние по ре­ке, ко­то­рую вы­са­див­шие­ся здесь ви­кин­ги на­зва­ли Дьеп, со­глас­но дру­гой - по бух­те, ко­то­рая име­ла боль­шую глу­би­ну.

Впер­вые Дьеп упо­ми­на­ет­ся в до­ку­мен­тах в 1030 году как ры­бац­кое по­се­ле­ние, вхо­див­шее в до­мен гер­цо­гов Нор­манд­ских. По­сле нор­манд­ско­го за­вое­ва­ния Анг­лии 1066 года Дьеп бы­ст­ро раз­ви­вал­ся как центр морских пе­ре­во­зок и тор­гов­ли с Бри­та­ни­ей, а так­же со­ле­ва­ре­ния. Бург в Дьеп (упо­ми­на­ет­ся с 1079 года) и кре­пость (со­ору­же­на во второй половине XII века) в 1195 году бы­ли раз­ру­ше­ны вой­ска­ми французского ко­ро­ля Фи­лип­па II Ав­гу­ста. В 1197 году гер­цог Нор­манд­ский пе­ре­дал Дьеп во вла­де­ние епи­ско­пу Руа­на в об­мен на город Лез-­Ан­дели. В 1360-1390-х годах Дьеп был ок­ру­жён сте­ной и по­лу­чил городское пра­во.

В пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов не­ко­то­рое вре­мя на­хо­дил­ся под вла­стью анг­ли­чан (1419-1435 годы). С середины XV века важ­ный центр морской тор­гов­ли Фран­ции (ры­ба, тек­стиль, зер­но) с Анг­ли­ей, Ни­дер­лан­да­ми, Ис­па­ни­ей и Пор­ту­га­ли­ей, один из опор­ных пунк­тов французских ка­пе­ров и мо­ре­пла­ва­те­лей (Ж. Ан­жо, Ж. Пар­мен­тье и другие), в XVI веке - гу­ге­но­тов. В 1694 году раз­ру­шен в ре­зуль­та­те об­стре­ла, про­из­ве­дён­но­го анг­ло-ни­дерландской эс­кад­рой. В XVIII веке от­стро­ен за­но­во.

В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны под Дьепом бы­ла ок­ру­же­на и пле­не­на нем­ца­ми 20-ты­сяч­ная груп­пи­ров­ка французской ар­мии (09-13.06.1940 года). Во вре­мя германской ок­ку­па­ции Дьеп иг­рал важ­ную роль в сис­те­ме ук­ре­п­ле­ний «Ат­лан­ти­че­ско­го ва­ла». 19.08.1942 года под Дьепом за­кон­чи­лась про­ва­лом по­пыт­ка вы­сад­ки анг­ло-ка­надских войск (опе­ра­ция «Юби­лей»). Ос­во­бо­ж­дён 01.09.1944 года ка­надскими час­тя­ми пос­ле ус­пеш­но­го за­вер­ше­ния Нор­манд­ской де­сант­ной опе­ра­ции.

Со­хра­ни­лись церк­ви Сен-Жак (XII-XVI века) и Сен-Ре­ми (XVI-XVII века), за­мок (XIV-XV века; с 1923 года городской му­зей), баш­ни городских ук­ре­п­ле­ний (XV век).

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