ДЬЕП
ДЬЕП - город во Франции, в регионе Верхняя Нормандия, департамент Приморская Сена.
Население 35,7 тысяч человек (2007 год). Расположен на берегу пролива Ла-Манш, в устье реки Арк, в 55 км к северу от города Руан. Крупный пассажирский порт; паромное сообщение с Ньюхейвеном (Великобритания).
Дьеп возник предположительно около 900 года. Его назввние имеет скандинавское происхождение и переводится как «глубина». Согласно одной версии, поселение получило своё наименование по реке, которую высадившиеся здесь викинги назвали Дьеп, согласно другой - по бухте, которая имела большую глубину.
Впервые Дьеп упоминается в документах в 1030 году как рыбацкое поселение, входившее в домен герцогов Нормандских. После нормандского завоевания Англии 1066 года Дьеп быстро развивался как центр морских перевозок и торговли с Британией, а также солеварения. Бург в Дьеп (упоминается с 1079 года) и крепость (сооружена во второй половине XII века) в 1195 году были разрушены войсками французского короля Филиппа II Августа. В 1197 году герцог Нормандский передал Дьеп во владение епископу Руана в обмен на город Лез-Андели. В 1360-1390-х годах Дьеп был окружён стеной и получил городское право.
В период Столетней войны 1337-1453 годов некоторое время находился под властью англичан (1419-1435 годы). С середины XV века важный центр морской торговли Франции (рыба, текстиль, зерно) с Англией, Нидерландами, Испанией и Португалией, один из опорных пунктов французских каперов и мореплавателей (Ж. Анжо, Ж. Парментье и другие), в XVI веке - гугенотов. В 1694 году разрушен в результате обстрела, произведённого англо-нидерландской эскадрой. В XVIII веке отстроен заново.
В период Второй мировой войны под Дьепом была окружена и пленена немцами 20-тысячная группировка французской армии (09-13.06.1940 года). Во время германской оккупации Дьеп играл важную роль в системе укреплений «Атлантического вала». 19.08.1942 года под Дьепом закончилась провалом попытка высадки англо-канадских войск (операция «Юбилей»). Освобождён 01.09.1944 года канадскими частями после успешного завершения Нормандской десантной операции.
Сохранились церкви Сен-Жак (XII-XVI века) и Сен-Реми (XVI-XVII века), замок (XIV-XV века; с 1923 года городской музей), башни городских укреплений (XV век).