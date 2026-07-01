ДЁНМЕ

ДЁНМЕ (турецкое - от­ступ­ник) - саббатианцы, эзотерическая секта в Турции.

Вос­хо­дят к по­сле­до­ва­те­лям иу­дей­ско­го лже­мес­сии Саб­ба­тая, при­няв­ше­го в 1666 году ис­лам. Его наи­бо­лее ра­ди­каль­ные при­вер­жен­цы в городе Фес­са­ло­ни­ки со­чли это ча­стью ис­пол­не­ния мес­си­ан­ских про­ро­честв и так­же внеш­не об­ра­ти­лись в ис­лам , со­хра­няя при этом при­вер­жен­ность не­ко­то­рым иу­дей­ским нор­мам. В по­сле­дую­щие ве­ка сек­та рас­па­лась на несколько кон­ку­ри­ро­вав­ших на­прав­ле­ний, со­хра­няя эн­до­га­мию, изо­ли­ро­ван­ное про­жи­ва­ние, тай­ную об­ряд­ность, культ Саб­ба­тая. Мно­гие дёнме вос­при­ня­ли к концу XIX века про­за­пад­ную идео­ло­гию и под­дер­жи­ва­ли мла­до­ту­рец­кое дви­же­ние . В 1924 году в рам­ках гре­ко-турецкого об­ме­на на­се­ле­ни­ем дёнме бы­ли вы­ну­ж­де­ны по­ки­нуть Фес­са­ло­ни­ки и пе­ре­се­лить­ся в го­ро­да Стам­бул, Эдир­не и Из­мир. Их по­том­ки поч­ти пол­но­стью ин­тег­ри­ро­ва­ны в турецкую эт­ническую сре­ду. Чис­лен­ность около 2,5 тысяч человек (начало XXI века). В 2000 году ре­ше­ни­ем су­да сек­та дёнме за­ре­ги­ст­ри­ро­ва­на как од­но из те­че­ний иу­да­из­ма, од­на­ко это не при­зна­ёт­ся иу­дей­ской об­щи­ной Тур­ции.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)