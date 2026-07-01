ДЁНМЕ
ДЁНМЕ (турецкое - отступник) - саббатианцы, эзотерическая секта в Турции.
Восходят к последователям иудейского лжемессии Саббатая, принявшего в 1666 году ислам. Его наиболее радикальные приверженцы в городе Фессалоники сочли это частью исполнения мессианских пророчеств и также внешне обратились в ислам, сохраняя при этом приверженность некоторым иудейским нормам. В последующие века секта распалась на несколько конкурировавших направлений, сохраняя эндогамию, изолированное проживание, тайную обрядность, культ Саббатая. Многие дёнме восприняли к концу XIX века прозападную идеологию и поддерживали младотурецкое движение. В 1924 году в рамках греко-турецкого обмена населением дёнме были вынуждены покинуть Фессалоники и переселиться в города Стамбул, Эдирне и Измир. Их потомки почти полностью интегрированы в турецкую этническую среду. Численность около 2,5 тысяч человек (начало XXI века). В 2000 году решением суда секта дёнме зарегистрирована как одно из течений иудаизма, однако это не признаётся иудейской общиной Турции.