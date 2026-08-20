«ДЭНЛО»

«Дэнло» (англ. Danelaw, сканд. Danelag, Область датского права) — территория Англии, завоеванная викингами (преимущественно датчанами) в 60—70-е IX в. и подвергшаяся интенсивной скандинавской колонизации.

Юридическое оформление статуса Д. произошло в 879 в результате мирного договора в Уэдморе между английским королем из Уэссекской династии Альфредом Великим и одним из наиболее влиятельных предводителей викингов Гутрумом . Уэдморский мир завершил период длительных военных действий между англосаксами и скандинавскими пришельцами (865—879) и закреплял политическую власть последних на захваченных землях. Географически в Д. входили север и северо-восток Англии — исторические области Нортумбрия , часть Мерсии и Восточная Англия. Северо-западное побережье Англии было колонизовано норвежскими переселенцами из Ирландии, с Оркнейских и Фарерских островов. Границей Д. с владениями английских королей была старая римская дорога Уотлинг-стрит, соединявшая Лондон и Честер.

В политическом отношении Д. не являлось цельным государственным образованием; поскольку завоевания викингов были стихийным военно-колонизационным движением, возглавляемым представителями родоплеменной знати, а государственность у скандинавов находилась на зачаточном уровне, то Д. представляло собой, по сути, совокупность отдельных территориальных княжений во главе с местными вождями — ярлами и хёвдингами. Наиболее авторитетные вожди могли носить титул короля ( конунга ). Крупнейшими центрами Д. являлись Йорк , Линкольн и ряд других городов, ставших резиденциями скандинавских вождей. Политически обособленно развивались также Восточная Англия и северо-западный регион, изолированные географическими рубежами — морем, лесами, горами и болотами. Об условности термина «Д.» говорит тот факт, что само это понятие появляется в письменных источниках не ранее начала XI в. Оно означало привилегию местного населения пользоваться привычными нормами скандинавского обычного права вместо английского.

В культурном отношении Д. стало полем англо-скандинавского этнокультурного синтеза, облегчавшегося близким родством англосаксов и скандинавов в языке, традициях, укладе жизни и хозяйства. По сути, англосаксы и датчане были двумя разными по времени волнами мигрантов с одной и той же континентальной прародины. Это привело к успешной интеграции скандинавского этнического элемента, в том числе знати, в англосаксонское общество на протяжении X—XI вв. Принятие пришлыми скандинавами христианства и превращение их из вооруженных захватчиков в мирных поселенцев ускорили этот процесс, и в результате к началу XI в. до трети жителей Англии имели скандинавское или смешанное англо-скандинавское происхождение. Конец политической независимости Д. был положен в середине Х в. и стал следствием успешной борьбы за объединение Англии королей Уэссекской династии в первой половине столетия. После этого Д. сохраняло лишь правовую и культурную обособленность в рамках Английского королевства вплоть до конца XI в. Углублению англо-скандинавской этнокультурной интеграции способствовало также пребывание Англии в составе датской державы Кнута Великого (1018—1042). Характерными для населения и правящей знати Д. в X—XI вв. были вспышки сепаратистских настроений, выражавшиеся в неоднократной поддержке вторжений датских и норвежских королей в Англию (1014—1016, 1066, 1069—1071).

Лит.: Горелов М. М. Датское и нормандское завоевания Англии в XI в. СПб., 2007; Мюссе Л. Варварские нашествия на Европу: Вторая волна. СПб., 2001; Савело К. Ф. Раннефеодальная Англия. Л., 1977; Hadley, D. M. The Northern Danelaw: Its Social Structure. Leicester, 2000; Stenton F. Anglo-Saxon England. Oxford, 1973.