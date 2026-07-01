ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА

ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА - многослойный археологический памятник в Горном Алтае, на реке Ануй (Усть-Кан­ский район Ал­тай­ско­го края, Рос­сия), ме­ст­ное на­звание Аю-­Таш (мед­ве­жий ка­мень).

Русское название пре­да­ние свя­зы­ва­ет с от­шель­ни­ком Дио­ни­си­ем, жив­шим здесь в конце XVIII века По дан­ным пра­во­слав­ных мис­сио­не­ров XIX века, в Денисовой пещере оби­тал «древ­ний трог­ло­дит». В 1926 году об­сле­до­ва­лась Н.К. Ре­ри­хом. Ис­сле­до­ва­ния па­лео­нто­ло­га Н.Д. Ово­до­ва (1977), А.П. Ок­лад­ни­ко­ва (1979), сис­те­ма­ти­че­ские - с 1982 года под об­щим руководством А.П. Де­ре­вян­ко. Вы­де­ле­но 22 куль­тур­ных го­ри­зон­та. В центральной за­ле по­лу­че­ны ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки около 37 235 (слой 11), 34 700 и 39 360 (слой 21) лет на­зад. Слои 14, 21 и 22 име­ют да­ти­ров­ки тер­мо­лю­ми­не­с­цент­ным ме­то­дом - от 69 до 300 тыс. лет на­зад. Ис­сле­до­ва­те­ли Денисовой пещеры счи­та­ют тер­мо­лю­ми­нес­цент­ные да­ты бо­лее кор­рект­ны­ми, так как они со­гла­су­ют­ся с па­лео­маг­нит­ны­ми. Ви­до­вой со­став мел­ких мле­ко­пи­таю­щих луч­ше со­гла­су­ет­ся с ра­дио­угле­род­ны­ми да­ти­ров­ка­ми. Слои 22-12 в центральной за­ле и син­хрон­ные им на пред­вхо­до­вой пло­щад­ке от­но­сят­ся к различным ва­ри­ан­там ти­пич­но­го мустье , с пре­об­ла­да­ни­ем скрёбел, есть ос­тро­ко­неч­ни­ки, зуб­чато-вы­ем­чатые орудия; техника раскалывания нелеваллуазская (смотри Леваллуа ). Слой 11 в центральной за­ле и син­хрон­ные ему при­над­ле­жат пе­ре­ход­но­му пе­рио­ду от сред­не­го к верх­не­му па­лео­ли­ту , слой 9 в центральной за­ле и синх­рон­ные ему - к на­ча­лу верх­не­го па­лео­ли­та. Из сло­ёв 12 и 22 про­ис­хо­дят зу­бы, ко­то­рые бы­ли оп­ре­де­ле­ны как при­над­ле­жа­в­шие не­ан­дер­таль­цам, по другой точ­ке зре­ния, они при­над­лежа­ли Ho­mo sa­piens. Бо­лее позд­ние от­ло­же­ния от­но­сят­ся к ря­ду куль­тур брон­зо­во­го (нож ка­ра­сук­ской куль­ту­ры и др.) и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков, Сред­не­ве­ко­вью (в том числе клад же­лез­ных из­де­лий XV века), Но­во­му вре­ме­ни.

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