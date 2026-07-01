ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА
ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА - многослойный археологический памятник в Горном Алтае, на реке Ануй (Усть-Канский район Алтайского края, Россия), местное название Аю-Таш (медвежий камень).
Русское название предание связывает с отшельником Дионисием, жившим здесь в конце XVIII века По данным православных миссионеров XIX века, в Денисовой пещере обитал «древний троглодит». В 1926 году обследовалась Н.К. Рерихом. Исследования палеонтолога Н.Д. Оводова (1977), А.П. Окладникова (1979), систематические - с 1982 года под общим руководством А.П. Деревянко. Выделено 22 культурных горизонта. В центральной зале получены радиоуглеродные датировки около 37 235 (слой 11), 34 700 и 39 360 (слой 21) лет назад. Слои 14, 21 и 22 имеют датировки термолюминесцентным методом - от 69 до 300 тыс. лет назад. Исследователи Денисовой пещеры считают термолюминесцентные даты более корректными, так как они согласуются с палеомагнитными. Видовой состав мелких млекопитающих лучше согласуется с радиоуглеродными датировками. Слои 22-12 в центральной зале и синхронные им на предвходовой площадке относятся к различным вариантам типичного мустье, с преобладанием скрёбел, есть остроконечники, зубчато-выемчатые орудия; техника раскалывания нелеваллуазская (смотри Леваллуа). Слой 11 в центральной зале и синхронные ему принадлежат переходному периоду от среднего к верхнему палеолиту, слой 9 в центральной зале и синхронные ему - к началу верхнего палеолита. Из слоёв 12 и 22 происходят зубы, которые были определены как принадлежавшие неандертальцам, по другой точке зрения, они принадлежали Homo sapiens. Более поздние отложения относятся к ряду культур бронзового (нож карасукской культуры и др.) и раннего железного веков, Средневековью (в том числе клад железных изделий XV века), Новому времени.