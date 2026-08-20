ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ Алексей Кузьмич
Российский живописец, резчик по камню.
Сын и ученик уральского камнерезчика Кузьмы Осиповича Денисова (?–1882); обучался в Рисовальной школе ОПХ в С.-Петербурге (до 1891). Один из организаторов Об-ва любителей изящных искусств в Екатеринбурге (1896), Об-ва содействия развитию и улучшению кустарного и шлифовального произ-ва «Русские самоцветы» в С.-Петербурге (1912); был также владельцем разработок уральских камней и магазина камнерезных изделий в С.-Петербурге (до 1917). Посетил Париж (1889, 1910), также Берлин и Мюнхен. Долгие дружеские отношения связывали Д.-У. с Д. Н. Маминым-Сибиряком. Живописные работы Д.-У. – в традициях рус. передвижничества; влияние А. И. Куинджи заметно в использовании эффектов необычного освещения. Писал преим. пейзажи Урала (св. 400, ок. 1 тыс. этюдов), в т. ч. индустриальные. Наиболее известная картина – «Лесной пожар» (неоднократно повторена художником; серебряная медаль на Всемирной выставке 1904 в Сент-Луисе, США). Много работал в традиц. уральской резьбе по камню: «наборные картины», «горки» (худож. экспозиция из камней), рельефные карты Урала, также чернильницы-«гроты», вазы, шкатулки, пасхальные яйца, статуэтки и пр. из полудрагоценных камней (яшма, малахит, горный хрусталь, лазурит, халцедон и др., с включением изумрудов и сапфиров). Б. ч. резных работ Д.-У. и собранная им коллекция минералов хранятся в Минералогич. музее Пермского ун-та.
Иллюстрация:
А. К. Денисов-Уральский. «Шихан». 1901.
Архив БРЭ.